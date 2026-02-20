English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • சந்திர கிரகணம் 2026: தேதி, நேரம், இந்தியாவில் பார்க்க முடியுமா? 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்?

சந்திர கிரகணம் 2026: தேதி, நேரம், இந்தியாவில் பார்க்க முடியுமா? 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்?

First Lunar Eclipse Of 2026: 2026 ஆம் ஆண்டின் முதல் சந்திர கிரகணம் வருகிற மார்ச் 3 ஆம் தேதி நிகழ்கிறது. இந்த சந்திர கிரகணம் இந்தியாவில் தெரியும், எனவே இதன் சூதக் காலம் காணப்படும். இதனால் 12 ராசிகளுக்கான தனி தனி பலனை இங்கே காணலாம். 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Feb 20, 2026, 02:16 PM IST
  • இந்தியாவில் சந்திர கிரகணம் எங்கு தெரியும்?
  • 2026 ஆம் ஆண்டு சந்திர கிரகணத்தின் தாக்கம் ராசிகளில் எப்படி இருக்கும்

சந்திர கிரகணம் 2026: தேதி, நேரம், இந்தியாவில் பார்க்க முடியுமா? 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்?

Lunar Eclipse 2026 Date And Time: 2026 ஆம் ஆண்டின் முதல் சூரிய கிரகணம் வருகிற மார்ச் 3 ஆம் தேதி நிகழப் போகிறது. இந்த சந்திர கிரகணம் ஒரு வானியல் நிகழ்வு மற்றும் முக்கிய ஜோதிட நிகழ்வாக பார்க்கப்படுகிறது. மார்ச் 3 ஆம் தேதி நிகழப் போகும் சந்திர கிரகணம் இந்தியாவில் பிற்பகல் 3:20 மணிக்கு தொடங்கி மாலை 6:47 மணிக்கு முடிவடையும். இதன் விளைவாக, சந்திர கிரகணம் 3 மணி நேரம் 27 நிமிடங்களுக்கு நீடிக்கும், இதன் சூதக காலம் காலை 6:20 மணிக்கு தொடங்கும்.

இந்தியாவில் சந்திர கிரகணம் எங்கு தெரியும்?

2026 ஆம் ஆண்டின் முதல் சந்திர கிரகணம் மார்ச் 3 ஆம் தேதி இந்தியாவிலும் உலகெங்கிலும் உள்ள பல நாடுகளிலும் தெரியும். இந்தியாவில், இந்த சந்திர கிரகணம் டெல்லி, உத்தரபிரதேசம், மகாராஷ்டிரா மற்றும் ராஜஸ்தானில் தெரியும். இது வடகிழக்கு மாநிலங்களான அசாம், அருணாச்சலப் பிரதேசம், மிசோரம், நாகாலாந்து, மணிப்பூர் மற்றும் மேற்கு வங்காளத்தின் சில பகுதிகளிலும் தெரியும்.

இந்தியாவைத் தவிர, இந்த சந்திர கிரகணம் பாகிஸ்தான், ஆப்கானிஸ்தான், ஈரான், ஈராக், ஆஸ்திரேலியா, நியூசிலாந்து, ரஷ்யா, வடக்கு மற்றும் தென் அமெரிக்காவில் தெரியும்.

2026 ஆம் ஆண்டு சந்திர கிரகணத்தின் தாக்கம் ராசிகளில் எப்படி இருக்கும்

2026 ஆம் ஆண்டு முதல் சந்திர கிரகணத்தின் தாக்கம் 12 ராசிகளிலும் எப்படி இருக்கும் என்பதை அறிந்து கொள்வோம்.

மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு சந்திர கிரகணத்தின் தாக்கம் - உங்களின் உணர்ச்சிகள் ஏற்ற இறக்கங்களுடன் இருக்கும். எனவே அவசர முடிவுகளைத் தவிர்க்கவும். நண்பர்களுடனும் நெட்வொர்க்கிங் செய்யும் போதும் கவனமாக இருங்கள்.

ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு சந்திர கிரகணத்தின் தாக்கம் - தொழில் மற்றும் நற்பெயரில் திடீர் மாற்றங்கள் ஏற்படக்கூடும். மூத்தவர்களுடன் கருத்து வேறுபாடுகளைத் தவிர்த்து, பொறுமையைக் கடைப்பிடிக்கவும்.

மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு சந்திர கிரகணத்தின் தாக்கம் - வெளிநாட்டு பயணம் மற்றும் உயர்கல்வி தொடர்பான விஷயங்களில் குழப்பங்கள் ஏற்படலாம். மத/ஆன்மீக சிந்தனை மாறக்கூடும்.

கடக ராசிக்காரர்களுக்கு சந்திர கிரகணத்தின் தாக்கம் - நிதி விஷயங்கள் மற்றும் முதலீடுகளில் எச்சரிக்கையாக இருங்கள். உறவுகளில் தெளிவு அவசியம்.

சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு சந்திர கிரகணத்தின் தாக்கம் - திருமண உறவுகளில் பதற்றம் ஏற்படலாம். ஈகோவைத் தவிர்க்கவும். நல்ல தகவல்தொடர்புகளைப் பேணுங்கள்.

கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு சந்திர கிரகணத்தின் தாக்கம் - உங்கள் உடல்நலம் மற்றும் அன்றாட வழக்கத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். வேலை அழுத்தம் அதிகரிக்கலாம், எனவே சமநிலையைப் பேணுங்கள்.

துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு சந்திர கிரகணத்தின் தாக்கம் - காதல் உறவுகளில் குழப்பம் ஏற்படலாம். படைப்பு வேலையில் இருந்தால்  புதிய வாய்ப்புகளை பெறலாம். 

விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு சந்திர கிரகணத்தின் தாக்கம் - குடும்ப விஷயங்களில் திடீர் முடிவுகள் சாத்தியமாகும். உங்கள் தாயிடமிருந்து உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். 

தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு சந்திர கிரகணத்தின் தாக்கம் - தவறான புரிதல்கள் ஏற்படக்கூடும் என்பதால், தகவல் தொடர்புகளில் கவனமாக இருங்கள். ஒரு சிறிய பயணம் சாத்தியமாகும்.

மகர ராசிக்காரர்களுக்கு சந்திர கிரகணத்தின் தாக்கம் - நிதி ஏற்ற இறக்கங்கள் சாத்தியமாகும்; உங்கள் செலவினங்களைக் கட்டுப்படுத்துங்கள். தன்னம்பிக்கை குறையக்கூடும்.

கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு சந்திர கிரகணத்தின் தாக்கம் - ஆளுமை மற்றும் சிந்தனையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கள் சாத்தியமாகும். முக்கியமான முடிவுகளை கவனமாக எடுங்கள்.

மீன ராசிக்காரர்களுக்கு சந்திர கிரகணத்தின் தாக்கம் - மன பதட்டம் அல்லது பழைய பிரச்சினைகள் மீண்டும் தலைதூக்கலாம். தியானம் செய்வது நன்மை பயக்கும்.

பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.

மேலும் படிக்க | Saturn Transit 2026 Predictions | சனி பகவானின் அருளால் இந்த 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை!

மேலும் படிக்க | செல்வம் கொழிக்கப்போகும் நேரம்! பிப்ரவரி 23ல் நிகழும் அபூர்வ ராஜயோகம்- உங்கள் ராசி இதில் இருக்கா?

