2026ல் யாருக்கு ஜாக்பாட்? சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் அதிர்ஷ்ட மழையில் நனையப்போகும் 3 ராசிகள்

Venus Transits In Capricorn 2026: செல்வம் மற்றும் செழிப்புக்கான கிரகமான சுக்கிரன், புத்தாண்டின் முதல் பெயர்ச்சியை மேற்கொள்ள உள்ளார். ஜனவரி 13, 2026 அன்று அதிகாலை 3:40 மணிக்கு தனுசு ராசியிலிருந்து மகர ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைவார். ஜோதிட ரீதியாகப் பார்த்தால் இந்தப் பெயர்ச்சி மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. சனியின் ராசியில் சுக்கிரனின் வருகை சில ராசிக்காரர்களுக்கு பிரகாசமான எதிர்காலத்தைக் கொண்டுவரக்கூடும் என்றும், இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கிடைக்க அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கும் என்றும் நம்பப்படுகிறது. புத்தாண்டின் முதல் பெயர்ச்சியாக சுக்கிரன் இருப்பதால், இந்த ராசி நபர்கள் தொழில் லாபங்கள், வணிகத்தில் மாற்றங்கள், காதல் திருமணம் மற்றும் கலைகளில் நல்ல பலன்களை அனுபவிப்பார்கள். எனவே, இந்த அதிர்ஷ்ட ராசிக்காரர்களை பற்றி அறிந்து கொள்வோம்.
ரிஷபம்: ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த சுக்கிரப் பெயர்ச்சி மிகவும் சாதகமான பலன்களைத் தரப்போகிறது. உங்கள் ராசிநாதன் மற்றும் ஆறாம் வீட்டிற்கு அதிபதியான சுக்கிரன், இப்போது உங்கள் ஒன்பதாம் வீடான பாக்கிய ஸ்தானத்தில் நுழைகிறார். புதிய வருமான வாய்ப்புகள் தேடி வரும். பணப்புழக்கம் அதிகரிப்பதுடன், ஆடம்பர வசதிகளும் பெருகும். வியாபாரத்தில் இருப்பவர்களுக்கு தொழிலை விரிவுபடுத்த இது மிகச்சிறந்த தருணம். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு அவர்கள் எதிர்பார்த்த பதவி உயர்வும், சம்பள உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் கடின உழைப்பிற்கும் திறமைக்கும் உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும். சக ஊழியர்கள் மற்றும் மேலதிகாரிகளின் முழு ஆதரவு உங்களுக்கு இருக்கும். உங்களின் கௌரவமும், மரியாதையும் சமூகத்தில் உயரும். அதிர்ஷ்டம் உங்கள் பக்கம் இருப்பதால் எடுத்த காரியங்கள் வெற்றியில் முடியும்.
கடகம்: கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இந்தச் சுக்கிரப் பெயர்ச்சி ஒரு வரப்பிரசாதமாக அமையப்போகிறது. உங்கள் ராசிக்கு ஏழாம் வீட்டில் சுக்கிரன் சஞ்சரிப்பதால், வாழ்வின் பல நிலைகளில் நேர்மறையான மாற்றங்கள் உண்டாகும். நீண்டகாலமாக உங்களைத் தொந்தரவு செய்து வந்த உடல்நலப் பிரச்சினைகள் தீரும். உங்கள் மன ஆற்றல் அதிகரிக்கும், இதனால் தெளிவான சிந்தனையுடனும் புத்துணர்ச்சியுடனும் காணப்படுவீர்கள். நிலுவையில் உள்ள கடன் சுமைகள் குறைந்து, நிம்மதி ஏற்படும். தொழிலில் சில முக்கியமான மற்றும் துணிச்சலான முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். இவை எதிர்காலத்தில் பெரிய லாபத்தையும், நேர்மறையான மாற்றங்களையும் கொண்டு வரும். நீண்ட நாட்களாகத் தள்ளிப்போன காரியங்கள் மற்றும் தடைபட்ட வேலைகள் இப்போது வேகம் எடுத்து வெற்றிகரமாக முடியும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது, இது மிகுந்த மகிழ்ச்சியைத் தரும். தொழில் நிமித்தமாகவோ அல்லது தனிப்பட்ட காரணங்களுக்காகவோ லாபகரமான பயணங்களை மேற்கொள்ள நேரிடும்.
மீனம்: மீன ராசியினருக்கு இந்தச் சுக்கிரப் பெயர்ச்சி லாபங்களையும், புதிய வாய்ப்புகளையும் அள்ளித் தரும் அமைப்பாக உள்ளது. உங்கள் ராசிக்கு பதினொன்றாம் வீடான லாப ஸ்தானத்தில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி அடைவது மிகவும் சிறப்பானது. உங்கள் பேச்சிலும் தோற்றத்திலும் கவர்ச்சி கூடும். இதனால் மற்றவர்களை எளிதில் கவர்வீர்கள். சமூகத்தில் உங்கள் மீதான மதிப்பு உயரும். மக்கள் உங்களை நேர்மறையான கண்ணோட்டத்துடன் அணுகுவார்கள். நண்பர்கள் அல்லது தொழில் கூட்டாளிகளுடன் இணைந்து செய்யும் காரியங்கள் பெரும் லாபத்தை ஈட்டித் தரும். வருமானம் அதிகரிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், உங்கள் வங்கி இருப்பும் கணிசமாக உயரும். பணம் சம்பாதிப்பதற்கான புதிய திட்டங்களைச் செயல்படுத்துவீர்கள், அதில் வெற்றியும் காண்பீர்கள். வெளிநாடு செல்ல முயற்சிப்பவர்களுக்கும் அல்லது ஏற்றுமதி-இறக்குமதி தொழில் செய்பவர்களுக்கும் மிகப்பெரிய ஒப்பந்தங்கள் அல்லது புராஜெக்ட்கள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
