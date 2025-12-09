English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • டிசம்பர் 20 சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: வேலை, வணிகம் மற்றும் முதலீட்டில் சிக்கல்: எச்சரிக்கை தேவை!

டிசம்பர் 20 சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: வேலை, வணிகம் மற்றும் முதலீட்டில் சிக்கல்: எச்சரிக்கை தேவை!

சுக்கிரன் தற்போது விருச்சிக ராசியில் பயணித்து வருகிறார், சில ராசிக்காரர்களுக்கு தனது ஆசிகளைப் பொழிகிறார். வரும் டிசம்பர் 20 ஆம் தேதி சுக்கிரன் தனது ராசியை மாற்றுவார். இது சில ராசிக்காரர்களின் பிரச்சனைகளை அதிகரிக்கக்கூடும்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 9, 2025, 09:17 PM IST
  • முக்கிய மாற்றம்: டிசம்பர் 20, 2025
  • சில ராசிகளுக்குச் சாதகம், சில ராசிகளுக்குச் சவால்கள்

டிசம்பர் 20 சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: வேலை, வணிகம் மற்றும் முதலீட்டில் சிக்கல்: எச்சரிக்கை தேவை!

சுக்கிரன் (Venus), மகிழ்ச்சி, நல்ல அதிர்ஷ்டம், கலை, அழகு மற்றும் ஈர்ப்பின் காரணியாக விளங்கும் கிரகம். நவகிரகங்களில் இது மிகவும் சுபமானதாகக் கருதப்படுகிறது, இதன் செல்வாக்கு ஒருவருக்கு ஆடம்பரமான மற்றும் வளமான வாழ்க்கையை அளிக்கும். தற்போது, சுக்கிரன் விருச்சிக ராசியில் பயணித்து சில ராசிகளுக்கு ஆசிகளைப் பொழிந்து வருகிறது.

முக்கிய மாற்றம்: டிசம்பர் 20, 2025

சுக்கிரன் தனது ராசியை மாற்றும் நிகழ்வு டிசம்பர் 20 ஆம் தேதி காலை 7:31 மணிக்கு நிகழவுள்ளது. இந்த நேரத்தில், அது விருச்சிக ராசியில் இருந்து விலகி, தனுசு ராசிக்குள் (Sagittarius) நுழையும்.

இதன் விளைவுகள்: சில ராசிகளுக்குச் சாதகம், சில ராசிகளுக்குச் சவால்கள்

சில ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த பெயர்ச்சி விரும்பிய பலன்களைத் தரும், அவர்களுக்கு அதிர்ஷ்டமும் செழிப்பும் உண்டாகும். மற்ற ராசிக்காரர்கள் சில சிரமங்களைச் சந்திக்க நேரிடலாம். அவர்கள் தங்கள் தொழில், வணிகம் மற்றும் முதலீடுகள் ஆகியவற்றில் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட வேண்டியிருக்கும்.

ரிஷபம்

ரிஷப ராசியின் அதிபதியாக சுக்கிரன் (Venus) விளங்குவதால், உங்கள் முதல் (லக்னம்) மற்றும் ஏழாவது (திருமணம்/கூட்டாளிகள்) வீடுகளுக்கு சுக்கிரனே ஆளும் கிரகமாக இருக்கிறார். தற்போது சுக்கிரன், உங்கள் ராசியில் இருந்து எட்டாவது வீட்டில் (தனுசு ராசியில்) பெயர்ச்சி செய்யவுள்ளது. எட்டாவது வீட்டில் ஏற்படும் இந்த பெயர்ச்சி, உங்களுக்குச் சில சிரமங்களை அதிகரிக்கக்கூடும். இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் உறவுச் சிக்கல்களை சந்திக்க நேரிடலாம். நீங்கள் உணர்ச்சி ரீதியாகப் பாதிக்கப்படக்கூடியவராகவும், தொந்தரவாகவும் உணரலாம். உங்கள் மனநிலையைச் சமநிலையில் வைத்துக்கொள்வது அவசியம். இந்த நேரத்தில் புதிய முதலீடுகளைச் செய்வதைத் தவிர்ப்பது நல்லது. நிதி விஷயங்களில் அதிக எச்சரிக்கை தேவை. இந்த காலகட்டத்தில் எந்தவொரு பயணத்தையும் தவிர்ப்பது சிறந்தது. புதிய நபர்களைச் சந்திக்கும் போது அல்லது அவர்களுடன் பழகும்போது விழிப்புடனும் எச்சரிக்கையுடனும் இருங்கள்.

கடகம்

கடக ராசிக்கு சுக்கிரன் (Venus) உங்கள் நான்காவது (சுகம், தாய்) மற்றும் பதினொன்றாவது (லாபம், மூத்த சகோதரர்கள்) வீடுகளை ஆட்சி செய்கிறார். தனுசு ராசியில் சுக்கிரனின் பெயர்ச்சியானது உங்கள் ஆறாவது வீட்டில் (சண்டை, கடன், எதிரிகள்) நிகழவிருப்பதால், இந்தக் காலகட்டத்தில் உங்களுக்குச் சில பிரச்சனைகள் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. இந்த பெயர்ச்சியின் விளைவாக நீங்கள் நிதி சிக்கல்கள் மற்றும் தேவையற்ற செலவுகளைச் சந்திக்க நேரிடலாம். வணிகத்தில் பெரிய முதலீடுகளைச் செய்வதைத் தவிர்க்கவும். அவசர முடிவுகளை எடுப்பதைத் தள்ளிப்போடுங்கள். உங்கள் உறவுகளில் நேர்மையையும் வெளிப்படைத்தன்மையையும் பேணுங்கள். இல்லையெனில், அவை கசப்பான அனுபவங்களாக மாறக்கூடும்.

தனுசு

சுக்கிரனின் இந்தப் பெயர்ச்சியானது தனுசு ராசிக்காரர்களுக்குச் சரியாக முதல் வீட்டில் (லக்னம்) நிகழ்கிறது. இதன் காரணமாக, நீங்கள் மேற்கொள்ளும் காரியங்களில் சில தடைகள் அல்லது தாமதங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. தனுசு ராசியைச் சேர்ந்த உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு, அவர்களின் பொறுப்புகளில் திடீர் பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்படக்கூடும். இந்தப் புதிய மாற்றங்கள் அழுத்தத்தைத் தரலாம். வியாபாரம் மற்றும் வணிகத்துடன் தொடர்புடையவர்கள் பெரிய பிரச்சனைகளை அல்லது சவால்களை எதிர்கொள்ள நேரிடலாம். இந்த நேரத்தில் சந்தையில் பணத்தை முதலீடு செய்தால் அதனால் வருத்தப்படவோ அல்லது நஷ்டமடையவோ வாய்ப்புள்ளது. எனவே, முதலீடுகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க | காதலுக்காக உயிரையும் கொடுக்கும் 5 ராசி பெண்கள்! யாரெல்லாம் தெரியுமா?

மேலும் படிக்க | தனுசில் சூரியன் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளின் கஷ்டமெல்லாம் தீரப்பொகுது, இனி எல்லாம் சுகமே

