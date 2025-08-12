சிவபெருமானின் புனித தலங்களாக உள்ள... 12 ஜோதிர்லிங்கங்களின் விபரம்

ஜோதிர்லிங்க தலங்கள்சிவபெருமானின் புனித தலங்களாகக் கருதப்படுகின்றன. இந்தியாவில் சிவபெருமானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட 12 ஜோதிர்லிங்க கோயில்கள் உள்ளன. இந்தக் கோயில்கள் சோம்நாத் (குஜராத்), மல்லிகார்ஜுனா (ஆந்திரப் பிரதேசம்), மகாகாலேஷ்வர் (மத்தியப் பிரதேசம்), ஓம்காரேஷ்வர் (மத்தியப் பிரதேசம்), கேதார்நாத் (உத்தரகாண்ட்), பீமாசங்கர் (மகாராஷ்டிரா), காசி விஸ்வநாதர் ஆலயம் (உத்தரப் பிரதேசம்), திரிம்பகேஷ்வர் (மகாராஷ்டிரா), பைத்யநாத் (ஜார்க்கண்ட்), நாகேஷ்வர் (குஜராத்), ராமேஸ்வரம் (தமிழ்நாடு) மற்றும் குஷ்மேஷ்வர் (மகாராஷ்டிரா) போன்ற இடங்களில் அமைந்துள்ளன.
ஜோதிர்லிங்க யாத்திரைக்கான சிறந்த நேரம் எது?
கோயில்கள் ஆண்டு முழுவதும் திறந்திருந்தாலும், ஜூலை நடுப்பகுதியிலிருந்து ஆகஸ்ட் நடுப்பகுதி வரை உங்கள் பயண திட்டத்தை தயாரிக்கலாம். இதனுடன், ஏப்ரல் முதல் ஜூன் வரை கேதார்நாத் செல்ல சரியான நேரமாகக் கருதப்படுகிறது, மேலும் மழைக்காலத்தில், மழை, நிலச்சரிவு காரணமாக இங்குள்ள பல வழிகள் மூடப்பட்டிருக்கும்.
ஜோதிர்லிங்கங்களைப் பற்றி அறிந்து கொள்வோம்
1. சோம்நாத், குஜராத்
அரபிக் கடலின் கரையில் அமைந்துள்ள இந்த கோயில் இடிக்கப்பட்டு, புதுப்பிக்கப்பட்டு, வரலாற்று புத்தகங்களில் மீண்டும் உயிர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இது எத்தனை முறை என்பதை கணக்கிட முடியாது. இன்று, அது கடல் காட்சிகள், மாலை ஆரத்தி மற்றும் மகத்தான பெருமையுடன் நிற்கிறது. இது உங்களுக்கு மிகுந்த மனஅமைதியைத் தரும் ஆன்மீக தலம்.
2. மல்லிகார்ஜுனா, ஆந்திரப் பிரதேசம்
காடுகளால் சூழப்பட்ட இந்த கோயில் ஜோதிர்லிங்கமாகவும் சக்திபீடமாகவும் செயல்படுகிறது. இந்த கோயில் ஆந்திரப் பிரதேசத்தின் கர்னூல் மாவட்டத்தில் உள்ள ஸ்ரீசைலம் மலையில் அமைந்துள்ளது. அங்குள்ள காட்சி மிகவும் வசீகரிக்கும் வகையி இருக்கும்.
3. மகாகாலேஷ்வர், மத்தியப் பிரதேசம்
மகாகாலேஷ்வரின் பஸ்ம ஆரத்தி தேசிய அளவிலும், உலக அளவிலும் மிகவும் பிரபலமானது. இந்த கோயிலுக்குச் செல்வது ஜன்னம் மரணம் சுழற்சியிலிருந்து அதாவது மோட்சத்திலிருந்து விடுதலை அளிக்கிறது என்று பக்தர்கள் நம்புகிறார்கள்.
4. ஓம்காரேஷ்வர், மத்தியப் பிரதேசம்
நீங்கள் நர்மதா நதிக்கரையில் அமைந்துள்ள ஓம்காரேஷ்வரைப் பார்வையிடத் திட்டமிட்டால், அக்டோபர் முதல் பிப்ரவரி வரை இங்கு வருவது நல்லது. இந்த நேரத்தில் இங்கு வானிலை இனிமையாக இருக்கும்.
5. பைத்யநாத், ஜார்கண்ட்
ஒவ்வொரு ஆண்டும், ஷரவன விழாவின் போது லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வெறுங்காலுடன் மைல்கள் நடந்து சென்று பைத்யநாத் சிவலிங்கத்திற்கு கங்கை நீரைக்கொண்டு வந்து அபிஷேகம் செய்கிறார்கள்.
6. பீமாசங்கர், மகாராஷ்டிரா
சஹ்யாத்ரி மலைகளில் அமைந்துள்ள இந்த கோயில், ஒரு வனவிலங்கு சரணாலயத்திற்குள் அமைந்துள்ளது. மேலே செல்லும்போது, பறவைகளின் சத்தம் கேட்டு ரசிக்கலாம், நீங்கள் அதை அடைந்தவுடன், கோயில் மணிகளின் சத்தம் கேட்கும்.
7. திரிம்பகேஷ்வர், மகாராஷ்டிரா
மஹாராஷ்டிர மாநிலம் நாசிக் அருகில் அமைந்துள்ள திரியம்பகேஸ்வரர் ஆலயத்தில் ஈசன் சுயம்பு லிங்கமாக அருள் பாலிக்கிறார். கருவறையில் எப்பொழுதும் நீர் சுரந்துக் கொண்டே இருக்கிறது. கோதாவரி நதி இங்கு தான் உற்பத்தியாகிறது. சிவனே மலையாக இருக்கும் தலங்களில் இதுவும் ஒன்று.
8. கிரிஷ்ணேஷ்வர், மகாராஷ்டிரா
எல்லோரா குகைகளிலிருந்து சிறிது தொலைவில் அமைந்துள்ள கிரிஷ்ணேஷ்வர், இளைய ஜோதிர்லிங்கமாகும். இது சுமார் 3,000 ஆண்டுகள் பழமையானது என்று நம்பப்படுகிறது.
9. காசி விஸ்வநாதர், உத்தரபிரதேசம்
காசி விஸ்வநாதர் ஆலயம் 1780ம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது. இந்த கோயிலுக்குச் சென்று இங்குள்ள புனித கங்கையில் குளிப்பதால் முக்தி கிடைக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது.
10. நாகேஷ்வர், குஜராத்
துவாரகைக்கு அருகில் அமைந்துள்ள இந்த கடற்கரை கோயில் திறந்த வானம், கடல் காற்று மற்றும் பிரமாண்டமான சிவன் சிலைக்கு பெயர் பெற்றது.
11. அருள்மிகு ராமநாதர் திருக்கோயில், ராமேஸ்வரம்
ராமேஸ்வரத்தில் அமைந்துள்ள இந்த கோயில் ராமரின் இலங்கை பயணத்துடன் தொடர்புடையது. இங்குள்ள 22 குண்டங்கள் மிகவும் பிரபலமானவை. ராமேஸ்வரத்தில் மட்டும் தான் கடலில் எப்போது வேண்டுமானாலும் குளிக்கலாம். காசியில் இருந்து கங்கை நீரை கொண்டு வந்து, ராமேஸ்வரத்தில் உள்ள லிங்கத்திற்கு அபிஷேகம் செய்வது பாரம்பரியமாக கடைபிடிக்கப்படும் ஒரு நடைமுறை.
12. கேதார்நாத், உத்தரகண்ட்
இமயமலையில் இருக்கும் கைலாயநாதனின் ஜோதிர்லிங்கம் கேதார்நாத். உமைக்கு ஈசன் இடப்பாகம் அருளிய தலம் இது. இங்குள்ள கடுமையான வானிலை காரணமாக, 6 மாதங்கள்ன் திறந்திருக்கும் . குளிர்காலத்தில் ஆலயம் மூடியிருக்கும். அந்த 6 மாதங்களும் தேவர்கள் பூஜை செய்வதாக ஐதீகம்.
