நாளை சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு இனி பொற்காலம் ஆரம்பம்!

sani Nakshatra Peyarchi Palangal : அட்சய திருதிக்கு முன்னதாக, சனி பகவான் தனது நட்சத்திரத்தை மாற்றவுள்ளார்; இந்த நிகழ்வு பல ராசிகளின் வாழ்வில் மாற்றங்களைக் கொண்டுவரக்கூடும். ஜோதிடத்தின்படி, இந்த மாற்றம் பல ராசிகளுக்கு மிகவும் நற்பயன்களைத் தரும். 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Apr 16, 2026, 04:32 PM IST
  • எந்த நட்சத்திரத்தில் இருந்து எந்த நட்சத்திரத்திற்கு மாறுகிறார்?
  • சிம்ம ராசியினரின் சமூக அந்தஸ்து உயருமா?
  • கன்னி ராசியினருக்கு நிதி நிலைமை எப்படி இருக்கும்?

Saturn Nakshatra Transit 2026 : அட்சய திருதியை பண்டிகை ஏப்ரல் 19 அன்று கொண்டாடப்படவுள்ளது; இதற்குச் சரியாக இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னதாகவே அதாவது நாளை அதாவது ஏப்ரல் 17 அன்று சனி பகவான் தனது நட்சத்திரத்தை மாற்றப் போகிறது. இந்நாளில், சனி பகவான் 'உத்திரட்டாதி' (Uttarabhadrapada) நட்சத்திரத்தில் பிரவேசித்து, மே 17 வரை இதே நட்சத்திரத்திலேயே சஞ்சரிப்பார். அட்சய திருதியைக்கு முன்னதாகவே நிகழும் சனியின் இந்த நட்சத்திர மாற்றம், சில ராசிகளுக்கு மிகவும் மங்களகரமானதாக இருக்கும் எந்தரகு கருதப்படுவதாகவும், சாதகமான பலன்களைப் பெற்றுத்தரும் என்றும் ஜோதிடர்கள் தெரிவித்து உள்ளனர். சனியின் இந்த நட்சத்திரப் பெயர்ச்சியால் எந்தெந்த ராசிகள் நன்மையடையவுள்ளன என்பதை இப்போது விரிவாகத் தெரிந்துக்கொள்வோம்.

ரிஷபம் (Taurus Zodiac Sign)

சனியின் நட்சத்திர பெயர்ச்சி சாதகமான பலன்களைத் தரும். உங்கள் தொழில் வாழ்க்கையில் புதிய பொறுப்புகளை நீங்கள் ஏற்க நேரிடலாம். உங்கள் கடின உழைப்பு பலன்களைத் தரத் தொடங்கும். உங்கள் நிதி நிலைமை மேம்படும்; மேலும், முடங்கிக்கிடந்த நிதியையும் நீங்கள் மீட்டெடுக்கக்கூடும்.

மிதுனம் (Gemini Zodiac Sign)

இக்காலம் உங்கள் வாழ்வில் சமநிலையையும் வெற்றியையும் கொண்டுவரக்கூடும். கூட்டாண்மைகள் லாபகரமாக அமையும்; மேலும், நீங்கள் புதிய ஒப்பந்தங்களைப் பெற வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் உறவுமுறைகளில் முன்னேற்றத்தைக் காண்பீர்கள்; அத்துடன், புதிய முயற்சியைத் தொடங்கவும் கூடும்.

சிம்மம் (Leo Zodiac Sign)

சிம்ம ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, நட்சத்திரங்களின் அமைப்பு உங்கள் அதிர்ஷ்டத்திற்குச் சாதகமாக அமையும். நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த பணிகள் இறுதியாக நிறைவுபெறும். உங்கள் வேலை மற்றும் தொழில் முயற்சிகள் ஆகிய இரண்டிலும் சிறந்த வாய்ப்புகளை எதிர்கொள்வீர்கள்; மேலும், சமூகத்தில் உங்கள் மதிப்பும் மரியாதையும் உயரும்.

கன்னி (Virgo Zodiac Sign)

மாற்றம் நிறைந்த இக்காலம் உங்களுக்கு ஒருவித நிம்மதியை அளிக்கும். மன அழுத்தம் குறையும்; மேலும், உங்கள் நிதி நிலைமை வலுப்பெற வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் குடும்பத்திற்குள் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும்; அத்துடன், உங்கள் செலவுகள் கட்டுப்பாட்டிற்குள் இருக்கும்.

தனுசு (Sagittarius Zodiac Sign)

தனுசு ராசியைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு, இக்காலம் தொழில்ரீதியான வளர்ச்சிக்கான சாத்தியக்கூறுகளைக் கொண்டு வரும். பதவி உயர்வு பெறுவதற்கோ அல்லது புதிய வேலை ஒன்றைப் பெறுவதற்கோ உரிய வாய்ப்புகள் உருவாகும்; மேலும், பயணங்களின் மூலமாகவும் நீங்கள் நன்மைகளைப் பெறக்கூடும்.

சனி பகவான் 'நீதிக்கடவுள்' என்று அழைக்கிறோம். அந்த வகையில் சனி பகவானைப் ப்ரீதி செய்ய, 'சனி ஸ்தோத்திரம்' மற்றும் அவருக்கெனச் சிறப்பித்த மந்திரங்களை ஜபிப்பது மிகுந்த நற்பலன்களைத் தரும். சனி பகவானுக்குரிய சக்திவாய்ந்த மந்திரங்கள் மற்றும் ஸ்தோத்திரங்களை தினமும் கூறி வந்தால்,  ஏழரை சனி, அஷ்டம சனி, போன்ற பிடியில் இருந்து நிவாரணம் தர உதவும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ):

சனி பகவான் எந்த நட்சத்திரத்தில் இருந்து எந்த நட்சத்திரத்திற்கு மாறுகிறார்?
சனி பகவான் தற்போது தான் சஞ்சரிக்கும் நட்சத்திரத்திலிருந்து மாறி, உத்திரட்டாதி (Uttarabhadrapada) நட்சத்திரத்தில் பிரவேசிக்கிறார். மே 17 வரை அவர் இதே நட்சத்திரத்தில் நீடிப்பார்.

இந்த நட்சத்திர மாற்றத்தினால் ரிஷப ராசியினருக்கு ஏற்படும் முக்கிய நன்மை என்ன?
ரிஷப ராசியினருக்கு தொழில் ரீதியாக மிகப்பெரிய முன்னேற்றம் ஏற்படும். புதிய பொறுப்புகள் தேடி வரும் மற்றும் நீண்ட நாட்களாக வராமல் இருந்த நிலுவைத் தொகைகள் கைக்கு வந்து சேரும்.

மிதுன ராசியினருக்கு கூட்டாண்மை தொழில் லாபமாக இருக்குமா?
இந்த காலகட்டத்தில் மிதுன ராசியினருக்கு கூட்டாண்மை தொழில்கள் மிகுந்த லாபத்தைத் தரும். புதிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாவதற்கும், தொழிலை விரிவுபடுத்துவதற்கும் இது மிகச்சிறந்த நேரமாகும்.

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

