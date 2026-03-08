விராட் கோலி முதல் சஞ்சு சாம்சன் வரை: இந்திய கிரிக்கெட் நட்சத்திரங்களின் ராசிகள் இதோ!

இந்திய கிரிக்கெட் உலகில் நாம் அடிக்கடி ஸ்டிரைக் ரேட், ஆவரேஜ் மற்றும் 'இண்டெனட்' ஆகியவற்றைப் பற்றிப் பேசுகிறோம். ஆனால் பல ரசிகர்களுக்குத் தங்களுக்குப் பிடித்த நட்சத்திர வீரர்களைப் பற்றி அறிந்து கொள்வதில் கூடுதல் ஆர்வம் இருக்கிறது. அந்த வகையில் மார்ச் 2026 நிலவரப்படி, தற்போது இந்திய அணியில் சில அனுபவம் வாய்ந்த ஜாம்பவான்களுடன் துடிப்பான இளம் வீரர்களின் ஒரு சுவாரஸ்யமான கலவையாக இருக்கிறது. சில வீரர்கள் இக்கட்டான சூழலிலும் நிதானமாக செல்படுகிறார்கள், மற்றவர்கள் எப்படி உணர்ச்சிப் பெருக்குடன் ஆடுகிறார்கள் என்று நீங்கள் எப்போதாவது யோசித்திருக்கிறீர்களா? இதற்கு காரணம் அவர்களின் ராசி அம்சமாக கூட இருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது. அந்த வகையில் பிரபல இந்திய கிரிக்கெட் வீரர்களின் ராசிகள் என்ன என்பதையும், அவர்களது குணாதிசயங்கள் எப்படி இருக்கும் என்பதையும் தெரிந்துக்கொள்வோம்.
சூர்யகுமார் யாதவ் (கன்னி)
T20 கேப்டன் பதவிக்கு ஒரு கன்னி ராசிக்காரர் என்பது மிகப்பொருத்தமாக இருக்கும். துல்லியம் மற்றும் பரிபூரணத்துவத்திற்கு பெயர் பெற்ற சூர்யகுமார் யாதவ் (SKY), ஒரு விஞ்ஞானியைப் போல பேட்டிங்கை அணுகுகிறார்; மைதானத்தில் மற்றவர்களுக்குத் தெரியாத இடைவெளிகளைக் கூடத் துல்லியமாகக் கணக்கும் குணம் கொண்டவர் ஆவார்.
ரோஹித் சர்மா (ரிஷபம்)
குறுகிய வடிவிலான கிரிக்கெட்டில் (T20) இருந்து அவர் விலகியிருந்தாலும், இந்த 'ஹிட்மேன்' இப்போதும் ஒரு சிறந்த ரிஷப ராசிக்காரராகவே திகழ்கிறார், பிடிவாதமான நம்பகத்தன்மை, நிதானம் மற்றும் அமைதிக்கு அவரே ஒரு உதாரணம்.
விராட் கோலி (விருச்சிகம்)
ஒரு பக்காவான விருச்சிக ராசிக்காரர் என்று கூறலாம். தீவிரமான, கடுமையான போட்டித்தன்மை கொண்ட, மற்றும் ‘எப்பொழுதும் தளராத’ மனஉறுதி கொண்டவர். இந்தியக் கிரிக்கெட்டின் உடற்தகுதி தரத்தையே மாற்றி எழுதிய கோலியின் புரட்சியைப் போன்றது, விருச்சிக ராசியினரின் அந்த அதிரடி உருமாற்றும் ஆற்றல்.
மகேந்திர சிங் தோனி (கடகம்)
தோனி கடக ராசியை சேர்ந்தவர். இந்த ராசியை கொண்டவர்கள் பொதுவாக இலக்கை அடைவதில் முழு அர்ப்பணிப்பை கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள்.
ஜஸ்பிரித் பும்ரா (தனுசு)
தனுசு ராசியை கொண்ட ஜஸ்பிரித் பும்ராவிற்கு தலைமை பண்பு அதிகம் இருக்கும். மிகவும் நம்பிக்கையானவராக இருப்பார்.
ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கும்பம்)
ருதுராஜ் கெய்க்வாட் கும்ப ராசியை சேர்ந்தவர். அதிக படைப்பாற்றல் திறன் கொண்டவர்கள். மிகவும் வெளிப்படையாக இருக்கும் குணம் கொண்டவராக இருப்பார்.
ஹர்திக் பாண்டியா (துலாம்)
ஹர்திக் பாண்டியா, துலாம் ராசியை சேர்ந்தவர். இந்த ராசியை கொண்டவர்கள் ராஜதந்திரத்திற்கு பெயர்பெற்றவர்கள் ஆவார்கள்.
சஞ்சு சாம்சன் (விருச்சிகம்)
மற்றொரு விருச்சிக ராசி கொண்ட இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் சஞ்சு சாம்சன். தற்போதைய டி20 அணி ஏன் இவ்வளவு மனஉறுதியுடனும், தங்களை மீண்டும் நிரூபிக்கும் 'மீண்டெழுதல்' பாதையில் தீவிரமாகவும் இருக்க இந்த ராசியை கொண்ட சஞ்சு சாம்சன் முக்கிய காரணமாவார்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன.
