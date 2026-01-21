English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • கஜகேசரி ராஜயோகம் 2026! எந்த ராசிகளுக்கு நல்ல நாட்கள், அதிஷ்டம், அனைத்திலும் வெற்றி

கஜகேசரி ராஜயோகம் 2026! எந்த ராசிகளுக்கு நல்ல நாட்கள், அதிஷ்டம், அனைத்திலும் வெற்றி

Gajakesari Rajyog Career Prediction : கஜகேசரி ராஜயோகம் சில ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டமாக இருக்கும். செல்வம், வெற்றி மற்றும் மரியாதை பெறலாம். குறிப்பாக வேலைகள் அல்லது தொழிலில் விரும்பிய முன்னேற்றத்தை பெறுவார்கள்.  

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Jan 21, 2026, 02:56 PM IST
  • கஜகேசரி ராஜயோகத்தால் மேஷ ராசிகளின் கனவுகள் அனைத்தும் நிறைவேறும்.
  • ரிஷப ராசிக்காரர்கள் சுப நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்கலாம்.
  • மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு முன்னேற்றத்தை தரும்.

கஜகேசரி ராஜயோகம் 2026! எந்த ராசிகளுக்கு நல்ல நாட்கள், அதிஷ்டம், அனைத்திலும் வெற்றி

Gajakesari Yoga 2026 Horoscope : ஜோதிடத்தில் கஜகேசரி யோகம் மிகவும் அதிர்ஷ்டசாமாக கருதப்படுகிறது. இந்த ராஜயோகம் ஏற்படும்போது, ​​செல்வம், புகழ் மற்றும் முன்னேற்றம் தானாகவே வந்து சேரும். இந்த ராஜயோகத்தால் தொழில் வெற்றி, எதிர்பாராத நிதி ஆதாயங்கள் மற்றும் வாழ்க்கையில் மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும். பலர் வேலைகள் மற்றும் வணிகத்தில் புதிய வாய்ப்புகளைக் பெறுவார்கள், நிதி நிலைமை மேம்படும், சமூக மரியாதை அதிகரிக்கும். எனவே, கஜகேசரி ராஜயோகம் 12 ராசிக்காரர்களின் தொழில் வாழ்க்கையில் என்ன சிறப்பு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதை அறிந்துக்கொள்வோம்.

Add Zee News as a Preferred Source

மேஷம்

கஜகேசரி ராஜயோகத்தால் மேஷ ராசிகளின் கனவுகள் அனைத்தும் நிறைவேறும். பிரச்சினைகள் மறைந்துவிடும். அதிர்ஷ்டம் உங்கள் பக்கம் இருக்கும், மேலும் உங்கள் நிதி நிலைமை படிப்படியாக மேம்படும். தொழில் தொடங்கலாம். தொழிலில் எதிர்பாராத பலன்களையும், லாபத்தை பெறுவீர்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். 

ரிஷபம்

ரிஷப ராசிக்காரர்கள் சுப நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்கலாம். தொழில் மற்றும் வாழ்க்கை முறை இரண்டும் மேம்படும், ஆனால் தேவையற்ற செலவுகளைத் தவிர்க்கவும். முக்கிய முடிவுகளையும் எடுப்பதற்கு முன் கவனம் தேவை.

மிதுனம்

மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு முன்னேற்றத்தை தரும். கடின உழைப்பை முழுமையாகப் பயன்படுத்துங்கள். உங்கள் நேரத்தைப் பகட்டாக வீணாக்காதீர்கள்; சரியான திசையில் வேலை செய்வது பணம் சம்பாதிப்பதற்கான புதிய வழிகளைத் திறக்கும். 

கடகம்

கடக ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் உண்டாகும். வேலை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். தொழிலில் அசுர வளர்ச்சி அடைவீர்கள். குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும். சொத்து பிரச்னைகள் முடிவுக்கு வரும். 

சிம்மம்

சிம்ம ராசிக்காரர்கள் தொழில் மற்றும் வணிகம் தொடர்பாக பதட்டம் ஏற்படலாம். வேலையில் ஏற்ற தாழ்வுகள் இருக்கும். வேலையில் சிறந்த பலன்களுக்கு கடின உழைப்பும் ஒழுக்கமும் தேவை. புதிய திட்டங்களில் பணிபுரிவது நன்மை பயக்கும்.

கன்னி

கன்னி ராசிக்காரர்கள் நிறைய அலைய வேண்டியிருக்கும், ஆனால் பலன்கள் நேர்மறையாக இருக்கும். இன்றைய கடின உழைப்பு நாளை உங்களுக்கு பணத்தையும் அங்கீகாரத்தையும் தரும். வேலையில் உங்கள் பிம்பம் உங்கள் மேலதிகாரிகளின் முன் வலுப்பெறும்.

துலாம்

துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு வேலையில் சிரமங்கள் ஏற்படலாம், எதிர்ப்புகளைச் சந்திக்க நேரிடும். உங்கள் புரிதலையும் திட்டமிடலையும் நம்புங்கள்; சரியான முடிவுகள் கடினமான சூழ்நிலையைக் கடக்க உதவும்.

விருச்சிகம்

விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல செய்தி கிடைக்கலாம். வேலை தொடர்பான பதட்டங்கள் குறையும். பழைய சச்சரவுகள் தீர்க்கப்படலாம். மேலதிகாரிகளுடன் உங்கள் ஒருங்கிணைப்பை அதிகரிக்கவும், இது நன்மை பயக்கும்.

தனுசு

தனுசு ராசிக்காரர்கள் புதிய தொழில் தொடர்பு மூலம் ஆதாயமடைவார்கள். முந்தைய வேலைகளும் நேர்மறையான பலன்களைத் தரும். உங்கள் அன்றாட வழக்கத்தை புறக்கணிக்காதீர்கள். மாலையில் ஒரு நல்ல நிகழ்வில் கலந்து கொள்ளும் வாய்ப்பு உங்களுக்குக் கிடைக்கக்கூடும்.

மகரம்

மகர ராசிக்காரர்கள் மத நடவடிக்கைகளில் பங்கேற்கலாம். மரியாதை அதிகரிக்கும். தொழிலில் நேர்மறையான பலன்களை பெறுவீர்கள். தொழிலதிபர்கள் நிதி பரிவர்த்தனைகளால் பயனடைவார்கள். நண்பர்களுடன் நேரத்தை செலவிட வாய்ப்பு கிடைக்கும்.

கும்பம்

கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு, மூத்தவர்களுடனான உறவுகள் வலுவடையும். புதிய தொழில் தொடங்க இது ஒரு நல்ல நேரம். மதம் அல்லது ஆன்மீக விஷயங்களில் உங்கள் ஆர்வம் அதிகரிக்கும்.

மீனம்

மீன ராசிக்காரர்கள் ஆராய்ச்சி அல்லது புலனாய்வு தொடர்பான வேலைகளில் நன்மை பெறுவார்கள். பழைய பிரச்சினைகள் தீர்க்கப்படும். கடன் கொடுப்பதைத் தவிர்க்கவும். பெற்றோர் மற்றும் ஆசிரியர்களின் ஆசிகள் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.)

Gajakesari RajayogamGajakesari Rajayogam 2026Zodiac SignsLucky zodiac signsRasipalan

