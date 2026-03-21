கஜகேசரி ராஜயோகம் 2026: மார்ச் 26 முதல் இந்த 3 ராசிகளின் தலையெழுத்து மாறப்போகுது.. கோடீஸ்வர யோகம் உறுதி

Gajkesari Rajyog 2026: வேத ஜோதிடத்தின்படி, தெய்வீக குருவான வியாழனுக்கும் சந்திரனுக்கும் இடையே ஒரு சிறப்பான தொடர்பு ஏற்படும்போது, 'கஜகேசரி ராஜயோகம்' உருவாகிறது. இது மிகவும் சக்திவாய்ந்த மற்றும் மங்களகரமான ஒரு கிரகச் சேர்க்கையாகக் கருதப்படுகிறது; இந்த யோகத்தால் மதிப்பு, வெற்றி, பொருளாதார முன்னேற்றம், போன்றவற்றை அளவில்லாமல் பெறுவார்கள் என்று நம்பப்படுகிறது. பஞ்சாங்கத்தின் கூற்றுப்படி, வரும் மார்ச் 26-ஆம் தேதியன்று குருவும் சந்திரனும் இணையும்போது, கஜகேசரி ராஜயோகம் உருவாக உள்ளது. இந்த நேரத்தில், ஏற்கனவே குரு கிரகமானது மிதுன ராசியில் சஞ்சரித்து வருகிறது; வரும் மார்ச் 26-ஆம் தேதியன்று சந்திரனும் இதே ராசிக்குள் பிரவேசிக்கவுள்ளது. இதன் விளைவாக, இந்த யோகத்தின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளின் மீதும் நிலவினாலும், மிதுனம், சிம்மம் மற்றும் கன்னி ஆகிய ராசிகளைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு இக்காலம் குறிப்பாக மிகவும் சாதகமாக அமையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இக்காலகட்டத்தில், இந்த ராசிகளின் மனம் மிகுந்த உற்சாகத்துடனும் மகிழ்ச்சியுடனும் திகழும்; மேலும், சிலருக்கு வாகனம் அல்லது ஏதேனும் ஒரு ஆடம்பரப் பொருளை வாங்கும் யோகமும் உண்டாக்கலாம்.
கஜகேசரி ராஜயோகம் எப்படி உருவாகிறது?
ஜோதிட சாஸ்திரத்தில், கஜகேசரி யோகம் மிகவும் சக்திவாய்ந்த யோகங்களில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. "கஜகேசரி" என்ற சொல் "யானை-சிங்கம்" என்று அர்த்தம், இது வலிமை, சக்தி மற்றும் செழிப்பு ஆகியவற்றைக் குறிக்கிறது. குரு மற்றும் சந்திரன் ஒரே வீட்டில் இணைந்திருக்கும்போது அல்லது ஒருவருக்கொருவர் எதிர்கொள்ளும் போது இந்த யோகம் உருவாகும் என்பது ஜோதிட ஐதீகம். இந்த கிரக சீரமைப்பு புத்திசாலித்தனம், வெற்றி மற்றும் செழிப்பு ஆகியவற்றை பெருக்குகிறது, இது சில ராசிக்காரர்களுக்கு தனிப்பட்ட மற்றும் தொழில்முறை வளர்ச்சிக்கு சாதகமான காலமாக அமைகிறது. இந்த யோகம் ஒரு தனிநபருக்கு ஞானம், கௌரவம் மற்றும் வெற்றி போன்ற நற்பண்புகளை அருளும் என்று நம்பப்படுகிறது.
3 ராசிக்காரர்களுக்கு ஜாக்பாட் அடிக்கும்
மிதுனம் (Gemini)
மிதுன ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, இந்த 'ராஜயோகம்' (கிரகங்களின் சிறப்பான அமைப்பு) மிகவும் நற்பயன் தரக்கூடியதாக அமையும். இந்த கிரக அமைப்பு உங்கள் ராசியின் லக்ன ஸ்தானத்தில் (முதல் வீட்டில்) உருவாகப் போகிறது; இது உங்கள் தொழில் மற்றும் பொருளாதார நிலையில் ஏற்படக்கூடிய முன்னேற்றங்களைச் சுட்டிக்காட்ட உதவுகிறது. இந்த காலகட்டத்தில், புதிய வழிகளில் இருந்து வருமானம் உருவாகக்கூடும்; மேலும், கடந்த காலத்தில் நீங்கள் செய்த முதலீடுகளின் மூலம் பல மடங்கு ஆதாயம் பெறும் வாய்ப்புகளும் அதிகம் உள்ளன. ஊதியம் பெறும் பணியில் இருப்பவர்களுக்குப் புதிய பொறுப்புகள் ஒப்படைக்கப்படலாம்; அல்லது பதவி உயர்வு மற்றும் ஊதிய உயர்வுக்கான வாய்ப்புகள் ஏற்படலாம். தொழில் துறையில் இருப்பவர்களுக்கு, புதிய ஒப்பந்தங்கள் மூலம் சாதகமான பலன் கிடைக்கக்கூடும். மேலும், சமூகத்தில் கூடுதல் மதிப்பையும் கௌரவத்தையும் பெறும் வாய்ப்புகளும், செல்வாக்கு மிக்க நபர்களுடன் தொடர்புகளை ஏற்படுத்திக்கொள்ளும் வாய்ப்புகளும் உங்களுக்குக் கிட்டக்கூடும்.
சிம்மம் (Leo)
சிம்ம ராசியைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு, இந்த கிரக அமைப்பு சாதகமான பலன்களை அளிக்கக்கூடும். உங்கள் கோச்சார ஜாதகத்தின் 11-ஆம் வீட்டில் உருவாகும் இந்த சிறப்பு 'ராஜயோகம்', வருமானத்தை அதிகரிக்கும், லாபத்தை இராட்டிபாக்கும். தொழில்ரீதியான சூழலில் உங்கள் பணிகள் பெரிதும் பாராட்டப்படக்கூடும். புதிய திட்டங்களையோ அல்லது முயற்சிகளையோ தொடங்குவதற்கு இந்தக் காலம் மிகவும் உகந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. அரசு சார்ந்த அல்லது நிர்வாகம் தொடர்பான பணிகளில் வெற்றி பெறும் வாய்ப்புகளும் அதிகம் உள்ளன. உங்கள் நிதி நிலைமை முன்பை விட மேம்படக்கூடும்; மேலும், எதிர்பாராத வகையில் திடீர் பண வரவுக்கான வாய்ப்புகளும் ஏற்படலாம். இருப்பினும், முதலீடுகள் செய்யும்போது மிகுந்த முன்னெச்சரிக்கையுடனும், நன்கு ஆலோசித்த பின்னரே முடிவுகளை எடுப்பது நன்மை தரும்.
கன்னி (Virgo)
கன்னி ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, இந்த 'ராஜயோகம்' (கிரகங்களின் சிறப்பான சேர்க்கை) தொழில் மற்றும் பணி சார்ந்த விஷயங்களில் மிகுந்த நற்பலன்களை அளிக்கக்கூடியதாக அமையும். இந்தக் கிரக அமைப்பு, உங்கள் கோச்சார ஜாதகத்தின் பத்தாம் வீட்டில் உருவாகப் போகிறது; இதனால் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில் சார்ந்த விஷயங்களில் நேரடி தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். இக்காலகட்டத்தில், நீண்ட நாட்களாகத் தேங்கிக்கிடந்த பணிகள் அனைத்தும் இறுதியாக முழுமைபெறும் வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் தொழில் முயற்சிகளில் புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகக்கூடும். உங்கள் தன்னம்பிக்கை அதிகரிப்பதன் மூலம், நீங்கள் நிர்ணயித்த இலக்குகளை அடைவதில் வெற்றிபெறுவீர்கள். ஊதியம் பெறும் உழியர்களுக்குப் பதவி உயர்வு அல்லது ஊதிய உயர்வு கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன; அதேவேளையில், தொழில் துறையில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களும் முன்னேற்றத்தைக் காண்பார்கள். உங்கள் குடும்பத்திலும் சமூகத்திலும் உங்கள் நற்பெயரும் அந்தஸ்தும் உயரும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.)
