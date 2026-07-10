/கஜகேசரி ராஜயோகம்: இந்த 5 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம்.. ஜாக்பாட், பொன்னான காலம்

Gajakesari Rajyog July 14th: ஜோதிட ரீதியாக ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. கிரகங்களின் பெயரச்சியின்போது சில ராஜயோங்கள் உருவாகிறது. அதாவது, இரண்டு கிரகங்கள் ஒன்று சேரும்போது, இந்த யோகங்கள் உருவாகிறது. இதனால், 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், ஜூலை 14ஆம் தேதி கஜகேசரி ராஜயோகம் உருவாகிறது.
அதாவது, சந்திரன் வரும் ஜூலை 14ஆம் தேதி தனது சொந்த ராசியான கடக ராசியில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். கடக ராசியில் ஏற்கனவே குரு பகவான் இருக்கிறார். இதனால், குரு சந்திரன் கடக ராசியில் இணைக்கின்றனர். குரு சந்திரன் சேர்க்கையல் கஜகேசரி ராஜயோகம் உருவாகிறது. இந்த யோகம் ஜூலை 16ஆம் தேதி வரை நீடித்திருக்கும். அதன்பின் சந்திரன் சிம்ம ராசியில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். கஜகேசரி யோகத்தால் குறிப்பிட்ட ராசிக்காரர்கள் சுப பலன்களை பெறுவார்கள்.
|கிரக பெயர்ச்சி
|சந்திரன்
|கிரக சேர்க்கை
|சந்திரன் - குரு
|ராசி
|கடகம்
|யோகம்
|கஜகேசரி ராஜயோகம்
|யோகம் உருவாகும் நாள்
|ஜூலை 14
|அதிர்ஷ்ட ராசிகள்
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மேஷம், கடகம், சிம்மம், தனுசு, மீனம்
கஜகேசரி ராஜயோகத்தால் மேஷ ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டம், செல்வம் பெருகும். எதிர்பாராத வழிகளில் இருந்து வருமானம் கிடைக்கும். உங்கள் நிதி நிலைமை மேம்படும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். குடும்பத்திலும் சுப காரியங்கள் நடக்கும். உடன் பிறந்தவர்கள் நிதி ரீதியாக உதவி செய்வார்கள். பணியில் நீங்கள் எதிர்பார்த்த பலன்களை பெறுவீர்கள். வருமானம் உயரக் கூடும். பணியிடத்தில் உங்கள் உழைப்பிற்கு ஏற்ற அங்கீகாரம் கிடைக்கும். சமூகத்திலும் மதிப்பு, மரியாதை அதிகரிக்கும். குடும்ப வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்.
கஜகேசரி ராஜயோகத்தால் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை உண்டாகும். வியாபாரத்தில் அனுசரித்து நடந்து கொள்ளவும். எதிலும் பொறுமையுடன் செயல்படுவது நல்லது. விமர்சன பேச்சுக்கள் ஏற்பட்டு நீங்கும். கல்வி பணிகளில் நிதானத்துடன் செயல்படவும். வேலையாட்கள் பற்றிய புரிதல் ஏற்படும். வாழ்க்கைத் துணைவர் ஆதரவாக இருப்பார்கள். பலம் மற்றும் பலவீனங்களை அறிந்து கொள்வீர்கள். பணி மாற்றம் தொடர்பான சிந்தனைகள் மேம்படும். மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் அடைவார்கள். உங்கள் பிள்ளகைளிடம் இருந்து நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள். வீட்டில் சுப காரியங்கள் நடக்கும். வாழ்க்கையில் இருந்து வந்த தடைகள் நீங்கும்.
கஜகேசரி யோகத்தால் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு தன்னம்பிக்கை தைரியம் அதிகரிக்கும். அரசு வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். தேவையற்ற செலவுகள் குறையும். புதிய பொருட்கள் வாங்குவது தொடர்பான எண்ணங்கள் ஈடேறும். மனதில் தன்னம்பிக்கையும், தைரியமும் மேம்படும். தாய்வழி உறவினர்களிடம் சூழ்நிலைக்கேற்ப அனுசரித்து செல்வது நல்லது. இறை வழிபாட்டு காரியங்களில் ஈடுபாடுகள் உண்டாகும். ஆபரணங்கள் மீதான முதலீடுகள் அதிகரிக்கும். கலை சார்ந்த துறைகளில் திறமைகள் வெளிப்படும். தொழில், கல்விக்காக வெளிநாடு செல்லும் கனவு நனவாகும்.
கஜகேசரி ராஜயோகத்தால் தனுசு ராசிக்காரர்கள் முன்னேற்றம் இருக்கும். தொழில் வேலையில் எதிர்பார்த்த பலன்களை பெறுவீர்கள். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். குழந்தைகள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். சுப காரியம் தொடர்பான எண்ணங்கள் ஈடேறும். வியாபாரத்தில் புதிய அறிமுகம் உண்டாகும். வெளியூர் பயணங்களால் நன்மை ஏற்படும். புதிய நபர்களின் அறிமுகங்கள் ஏற்படும். சகோதர வழியில் ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் கலகலப்பான சூழல்கள் உண்டாகும். நீண்ட காலமாக தடைபட்ட விஷயங்கள் நடக்கும். திருமண தடைகள் நீங்கும். குழந்தை தொடர்பாக நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள்.
கஜகேசரி ராஜயோகத்தால் மீன ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் செல்வம் பெருகும். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். நிதி நிலைமை மேம்படும். எதிலும் புத்துணர்ச்சியுடன் செயல்படுவீர்கள். பொதுக் காரியங்களில் ஈடுபாடுகள் அதிகரிக்கும். உயர் அதிகாரிகள் இடத்தில் நற்பெயர்கள் கிடைக்கும். அதிர்ஷ்டகரமான சில வாய்ப்புகள் மூலம் முன்னேற்றம் ஏற்படும். சுபகாரியம் தொடர்பான பேச்சுவார்த்தைகளை கைகூடும். வெளியூரில் இருந்து மகிழ்ச்சியான செய்திகள் கிடைக்கும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)