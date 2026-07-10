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கஜகேசரி ராஜயோகம்: இந்த 5 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம்.. ஜாக்பாட், பொன்னான காலம்

Gajakesari Rajyog July 14th: ஜூலை 14ஆம் தேதி கஜகேசரி ராஜயோகம் உருவாகிறது. குரு சந்திரன் சேர்க்கையல் இந்த யோகம் உருவாகிறது. இதனால், சில  ராசிகளுக்கு பொன்னான காலமாக இருக்கும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.  அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 10, 2026, 09:11 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 09:38 AM IST
கஜகேசரி ராஜயோகம்: இந்த 5 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம்.. ஜாக்பாட், பொன்னான காலம்
Source: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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