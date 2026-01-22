நாளை உருவாகும் கஜகேசரி ராஜயோகம்.. இந்த ராசிகளுக்கு திடீர் ஜாக்பாட், பணம், புகழ், வெற்றி மேல் வெற்றி

Gajakesari Yog on Vasant Panchami 2026: இந்த வருடம், நாளை அதாவது ஜனவரி 23 ஆம் தேதி வசந்த பஞ்சமி கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த புனித நாளில் ஒரு சிறப்பு கிரக யோகம் உருவாகப் போகிறது. இந்த யோகத்தால் சில ராசிக்காரர்களுக்கு ஆசிகள் பொழியும். ஜோதிடர்களின் கூற்றுப்படி, இந்த வருடம் வசந்த பஞ்சமி அன்று கஜகேசரி ராஜயோகம் உருவாகிறது. ஜனவரி 23 ஆம் தேதி காலை 8:33 மணிக்கு சந்திரன் மீன ராசிக்கு இடம்பெயர்ச்சி அடைவார். நான்காவது வீடான கடகத்தில் குருவின் பயணம் கஜகேசரி யோகத்தை உருவாக்கும். இதன் விளைவாக, வசந்த பஞ்சமி அன்று கஜகேசரி ராஜயோகம் நிலவும். இந்த செல்வாக்கு மிகுந்த யோகம் சில ராசிகளுக்கு மரியாதை, ஞானம், செல்வம், மகிழ்ச்சி, செழிப்பு மற்றும் தொழில் முன்னேற்றத்தை அதிகரிக்கக்கூடும். இந்த ராசி நபர்கள் சரஸ்வதி தேவியின் சிறப்பு ஆசிகளையும் பெறலாம். இந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளைப் பற்றி பார்ப்போம்.
ரிஷபம் (Taurus)
ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இது வெற்றி நிறைந்த காலமாக இருக்கும்.
உங்கள் மரியாதையும் கௌரவமும் அதிகரிக்கும், மேலும் உங்கள் கனவை நிறைவேற்றுவதில் நீங்கள் வெற்றி பெறுவீர்கள்.
உங்களுக்கு நிதி ஆதாயம் கிடைக்கும் வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும்.
இந்த நேரம் எதிர்காலத்திற்காக முதலீடு செய்வதற்கும் சாதகமானதாக இருக்கும்.
உங்கள் தொழிலில் குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களிடமிருந்து முழு ஆதரவைப் பெறுவீர்கள்.
உங்கள் கடின உழைப்பு இப்போது உங்கள் தொழில் மற்றும் வணிகத்தில் பலனளிக்கும்.
புதிய திட்டங்கள் அல்லது பொறுப்புகளை நீங்கள் ஏற்க முடியும்.
இந்த நேரத்தில் கூட்டாண்மைகளிலிருந்து அதிக நன்மைகளைப் பெறுவீர்கள்.
தொழில் முன்னேற்றத்திற்கான வழிகள் திறக்கப்படலாம்.
மிதுனம் (Gemini)
இது மிதுன ராசியினருக்கு சாதகமான மாற்றங்கள் நிறைந்த நேரமாக இருக்கும்.
நீங்கள் பழைய நண்பர்கள் மற்றும் தூரத்து உறவினர்களுடன் அதிக நேரம் செலவிடுவீர்கள்.
புதிய திட்டங்கள், கல்வி அல்லது தொழில் தொடர்பான முடிவுகளிலும் மிதுன ராசிக்காரர்கள் நேர்மறையான பலன்களைக் காண்பார்கள்.
உங்கள் பெற்றோருடன் தரமான நேரத்தை செலவிட உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
திருமணமாகாதவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் சிறப்பு வாய்ந்த ஒருவரின் வருகையை எதிர்ப்பார்க்கலாம்.
உங்கள் முதலீட்டில் லாபம் ஈட்டூவீர்கள், இதனால் புதிதாக சில பொருட்களை வாங்குவீர்கள். மேலும் உங்கள் பொருள் மகிழ்ச்சி முன்பை விட அதிகமாக இருக்கும்.
நீங்கள் ஒரு சிறப்பான நிகழ்வில் பங்கேற்கலாம், இது உங்களுக்கு மன அமைதியையும் தரும்.
கும்பம் (Aquarius)
கும்ப ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் சிறப்பு வாய்ந்த ஒருவர் நுழையலாம்.
இந்த நேரத்தில் உங்கள் உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும், மேலும் மன அழுத்தம் முன்பை விட குறைவாக இருக்கும்.
புதிய தொடக்கங்கள் மற்றும் வெற்றிக்கு இந்த நேரம் மிகவும் சாதகமானது.
காதல் உறவுகளில் காதல் மற்றும் நல்லிணக்கம் நிலவும்.
வெளிநாட்டு பயணத்திற்காக எடுக்கும் அனைத்து முயற்சிகளும் வெற்றி பெறும்.
கூட்டாண்மை அல்லது வணிக முயற்சிகளிலும் லாபம் கிடைக்கும்.
தொடர்ச்சியான வெற்றி திருப்தியைத் தரும்.
புதிய வேலைகள் மற்றும் வணிகங்கள் இரண்டிலும் புதிய வாய்ப்புகளை பெறுவீர்கள்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
