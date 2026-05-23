/கஜசேகரி யோகம்: குருவால் 5 ராசிகளுக்கு பொற்காலம் ஆரம்பம்.. தொட்டதெல்லாம் ஜாக்பாட், அதிர்ஷ்டம்

Gajakesari Yogam On July: ஜூலை மாதம் கஜகேசரி யோகம் உருவாகிறது. கஜசேகரி யோகத்தால் 5 ராசிகளுக்கு செல்வம், அதிர்ஷ்டம் பெரும். நிதி ஆதாயங்கள் உண்டாகும். எனவே, அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.
Gajakesari Yogam On July: ஜோதிட ரீதியாக மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கிரகமாக குரு பகவான் அறியப்படுகிறார். குரு பகவானின் நிலை 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். குறிப்பாக, குரு பகவான் செல்வத்தின் காரணியாக அறியப்படுகிறார். குரு பகவான் 12 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை தனது ராசியை மாற்றி வருகிறார். அதே நேரத்தில் குரு பகவான் மற்றொரு கிரகத்துடன் இணையும் போது மங்களகரமான யோகத்தை உருவாக்கும்.
அந்த வகையால், குரு சந்திரன் சேர்க்கையால் கஜகேசரி யோகம் உருவாகிறது. ஜூலை 15ஆம் தேதி குரு சந்திரன் சேர்க்கை நடக்கிறது. கடக ராசியில் குரு சந்திரன் சேர்க்கையின்போது கஜகேசரி யோகம் உருவாகிறது. இந்த யோகத்தால் 5 ராசிகளுக்கு செல்வந்தராகும் யோகம் இருக்கும். நிதி நிலைமை மேம்படும். எனவே, அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
|கிரகம்
|குரு பெயர்ச்சி
|சேர்க்கை
|குரு சந்திரன் சேர்க்கை
|யோகம்
|கஜகேசரி யோகம்
|யோகம் உருவாகும் தேதி
|ஜூலை 15
|மேஷம்
|வீடு, வாகனம் வாங்கும் யோகம்
|கடகம்
|அரசு வேலை கிடைக்க வாய்ப்பு
|துலாம்
|புதிய தொழில் தொடங்கும் வாய்ப்பு, அதிர்ஷ்டம் பெரும்
|கும்பம்
|திருமண தடைகள் நீங்கும்
கஜகேசரி யோகத்தால் மேஷ ராசிக்காரர்கள் சுப பலன்களை பெறுவார்கள். திடீர் நிதி ஆதாயங்கள் உண்டாகும். வேலையில் எதிர்பாராத முன்னேற்றம் இருக்கும். மேலும், பணியிடத்தில் பதவி உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. வெளிநாடு செல்ல விரும்புவோருக்கு புதிய வாய்ப்புள் கிடைக்கலாம். பங்குச்சந்தை, தொழில் முதலீடுகளில் இருந்து எதிர்பாராத வழிகளில் இருந்து நிதி ஆதாயங்கள் கிடைக்கும். வருமான வழிகள் அதிகரிக்கும். மேலும், இந்த காலக்கட்டத்தில் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிறைந்திருக்கும். சமூகத்தில் மரியாதை இரட்டிப்பாகும். நீண்ட காலமாக கிடப்பில் போடப்பட்ட பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும்.
கஜகேசரி யோகத்தால் கடக ராசிக்காரர்கள் எதிர்பாராத பலன்களை பெறுவார்கள். செல்வம், அதிர்ஷ்டம் பெருகும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். பணியிடத்தில் உங்களுக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கும். சம்பள உயர்வு கிடைக்கவும் வாய்ப்புள்ளது. நிதி நிலைமை கணிசமாக மேம்படும். பெற்றோர்களிடம் இருந்து சொத்து ஆதாயம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. குடும்ப சூழல் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். குடும்பத்தில் இருந்து வந்த கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கும். மேலும், மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவார்கள்.
கஜகேசரி யோகத்தால் கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு இருந்து வந்த பிரச்னை தீரும். நீண்ட காலமாக கிடப்பில் போடப்பட்ட பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். நிதி நிலைமை மேம்படும். புதிய வருமான வழிகள் உருவாகும். பழைய கடன்களில் இருந்து விடுபட வாய்ப்புள்ளது. திருமண வாழ்க்கையில்ம மகிழ்ச்சி உண்டாகும். திருமண தடைகள் நீங்கும். விரைவில் நல்ல வரன் அமைய வாய்ப்புள்ளது. உங்ளுக்கு காதல் அடுத்த கட்டமான திருமணத்திற்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது- மேலும், வெளிநாடு பயணம் மேற்கொள்வீர்கள். மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் அடைவார்கள். தந்தையிடம் இருந்து சொத்து அல்லது நிதி உதவி கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
கஜகேசரி ராஜயோகத்தால் துலாம் ராசிக்காரர்கள் சுப பலன்களை பெறுவார்கள். உங்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகள் உண்டாகும். மேலும், உங்கள் வேலையில் வெற்றி நிச்சயம். திடீர் நிதி ஆதாயங்கள் உண்டாகும். நிலம் அல்லது சொத்து விஷயங்களில் உங்களுக்கு சாதகமாக முடிவுகள் வந்தடையும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். குழந்தைகளிடம் இருந்து நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள். வேலையில் உங்கள் கடின உழைப்பிறகு ஏற்ற பலன்களை பெறுவிர்கள். மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் அடைவார்கள். பழைய கடன்கள் அடையக் கூடும். அரசுப் பணி கிடைக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது.
கஜகேசரி யோகத்தால் கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு வெற்றி, அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கும். குருவின் அருளால் வியாபாரத்தில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் கைகூடும். மேலும், உங்களுக்கு இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். பணியிடத்தில் உங்களுக்கு மரியாதை அதிகரிக்கும். மேலும், புதிய பொறுப்புகள் உண்டாகும். தொழில் தொடங்க சிறந்த காலமாக இருக்கும். மேலும், கூட்டுத் தொழிலில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் தரமான நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். குடும்பத்தில் ஆன்மீக பயணம் மேற்கொள்ள வாய்ப்பு. நினைதத் காரியங்கள் அனைத்தும் கைகூடும்.