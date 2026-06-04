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கஜலட்சுமி யோகம்: குருவின் அருளால் 4 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம்.. பொற்காலம் ஆரம்பம்!

Gajalakshmi rajyog on June 8th: ஜூன் எட்டாம் தேதி சுக்கிரன் கடக ராசியில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இந்த நாளில் சுக்கிரன் மற்றும் குருவின் சேர்க்கையால் கஜலட்சுமி யோகம் உருவாகிறது. கஜலட்சுமி ராஜயோகத்தால் குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு செல்வம் அதிர்ஷ்டம் அதிகரிக்கும்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 04, 2026, 09:21 AM IST|Updated: Jun 04, 2026, 09:21 AM IST
கஜலட்சுமி யோகம்: குருவின் அருளால் 4 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம்.. பொற்காலம் ஆரம்பம்!
Image Credit: Gajalakshmi rajyog on June 8th

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Umabarkavi K

Umabarkavi K

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