/கஜலட்சுமி யோகம்: குருவின் அருளால் 4 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம்.. பொற்காலம் ஆரம்பம்!

Gajalakshmi rajyog on June 8th: ஜோதிட ரீதியாக ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. அந்த வகையில் ஜோதிடத்தில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கிரகமாக சுக்கிரன் அறியப்படுகின்றார். சுக்கிரன் ஒவ்வொரு மாதங்களுக்கும் ஒரு முறை தன்னுடைய ராசியை மாற்றி வருகிறது. அந்த வகையில் ஜூன் எட்டாம் தேதி சுக்கிரன் கடக ராசியில் பெயர்ச்சி அடைகிறார்.
ஏற்கனவே கடக ராசியில் குரு இருக்கிறார். எனவே குரு சுக்கிரன் சேர்க்கையால் ஜூன் எட்டாம் தேதி கஜலட்சுமி ராஜயோகம் உருவாகிறது. ஜூலை நான்காம் தேதி வரை சுக்கிரன் கடக ராசியில் நிலைத்திருப்பார். இந்த முழு கால கட்டமும் குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு நன்மை பயக்கும். மேலும் ஆழ்ந்த தொழில் வாழ்க்கையில் குறிப்பிட்ட தக்க முன்னேற்றம் ஏற்படும். சுக்கிரன் அழகு, சுகம், செல்வம் அன்பின் காரணியாக கருதப்படுகிறார். எனவே சுக்கிரப் பெயர்ச்சியால் எந்தெந்த ராசிகள் பலனடைவார்கள் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
|கிரகம்
|சுக்கிரன்
|பெயர்ச்சி
|சுக்கிரன் பெயர்ச்சி
|ராசி
|கடகம்
|நாள்
|ஜூன் 8ஆம் தேதி
|ராஜயோகம்
|கஜலட்சுமி ராஜயோகம்
|கிரக சேர்க்கை
|குரு - சுக்கிரன் சேர்க்கை
|அதிர்ஷ்ட ராசிகள்
|மேஷம், கடகம், விருச்சிகம், மிதுனம்
சுக்கிரன் மேஷ ராசியிலிருந்து நான்காம் இடத்தில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இங்கு கஜலட்சுமி ராஜயோகமும் உருவாகிறது. இதனால் மேஷ ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். மங்களகரமான சூழ்நிலைகளை உருவாக்கும். உங்களுக்கு வீடு நிலம் வாகனம் போன்ற போன்றவை வாங்குவதற்கான அதிக வாய்ப்புள்ளது. திட்டமிட்டு இருந்த பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். மேலும் உங்கள் தொழில் புதிய வாய்ப்புகளை காண்பீர்கள்.
சுக்கிரன் பெயர்ச்சியின் போது உங்கள் மீது நிலைமை வலுப்பெறும். மேலும் பண ஆதாயங்களுக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. உங்கள் பெற்றோரிடமிருந்து முழு ஆதரவை பெறுவீர்கள். மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் காண்பார்கள். வெளிநாடு செல்லும் உங்கள் கனவு நனவாகலாம்.
பரிகாரம்: சுக்கிரன் அருளைப் பெற வெள்ளிக்கிழமை அன்று கோவிலில் அரிசி, சர்க்கரை போன்ற வெள்ளை நிற பொருட்களை தானம் செய்யுங்கள்.
மிதுன ராசிக்காரர்கள் செகண்ட் பயிற்சியாய் மிகவும் சுப பலன்களை பெறுவார்கள். உங்கள் ராசியில் இருந்து இரண்டாம் வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைந்து செல்வஸ்தானத்தில் கஜலட்சுமி யோகத்தை உருவாக்குவார். உங்கள் தொகுதி புதிய லாப வரிகள் உருவாகும். மேலும் உங்கள் வருமானம் அதிகரிக்கும். உங்கள் பணம் நீண்ட காலமாக எங்கேயாவது முடிஞ்சிருந்தால் அது எப்போதுமே மீட்கப்படலாம். ஆன்மீகப் பயணம் மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் குடும்பத்தினரின் முழு ஆதரவை பெறுவீர்கள். புதிய தொழில் தொடங்க சிறந்த காலமாக இருக்கும். பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகள் மரியாதை அதிகரிக்கும்.
பரிகாரம்: லட்சுமி தேவி அவருடைய வெள்ளிக்கிழமைகளில் அம்மன் கோயிலை நெய் விளக்கு ஏற்ற வேண்டும். நீங்கள் நிதி நெருக்கடியை எதிர்கொண்டால் வெள்ளிக்கிழமை அன்று இளஞ்சிவப்பு அல்லது மங்களகரமான ஆடைகளை அணியுங்கள்.
சுக்கிரன் பேச்சை கடக ராசிக்காரர்கள் சுப பலன்களை பெறுவார்கள். உங்களுக்கு இருந்து வந்த நிதி பிரச்சனைகள் தீரும். கடக லக்கனத்தில் கஜலட்சுமி யோகம் உருவாகிறது. இது உங்களுக்கு மிகவும் நன்மை உண்டாகும். வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு அம்சத்திலும் இந்த நேர்மறையான பலன்களை பெறுவீர்கள். மேலும் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி செய்தியும் அதிகரிக்கும். உங்கள் உடம்பில் முன்னேற்றம் இருக்கும். திருமணம் தடைகள் நீங்கும். விரைவில் நல்ல வரன் அமைய வாய்ப்புள்ளது. படிப்பில் மாணவர்கள் முன்னேற்றம் அடைவார்கள்.
பரிகாரம்: செல்வத்தைப் பெருக்குவதற்கும், லட்சுமி தேவியின் ஆசிகளைப் பெறுவதற்கும், வெள்ளிக்கிழமையன்று லட்சுமி தேவியை வழிபட்டு, நெய் விளக்கு ஏற்ற வேண்டும்.
விருச்சிக ராசியின் ஒன்பதாம் வீடு சுக்கிரன் பெயர்ச்சி அடைகிறார். உங்களுக்கு நல்ல அதிர்ஷ்டத்தை சுக்கிரன் கொண்டு வருவார். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு இருக்கும். இந்த காலக்கட்டத்தில் பழைய கடன்கள் அடையக் கூடும். வெளிநாடுகளில் பயணம் மேற்கொள்ள அதிக வாய்ப்புள்ளது. நிதி நிலைமை படிப்படியாக மேம்படும். வாழ்க்கையில் நீங்கள் சந்தித்து வந்த போராட்டங்கள் தீரும். மாணவர்கள் உயர்க்கல்வியில் வெற்றி பெறுவீர்கள். குடும்பத்துடன் ஆன்மீக பயணம் மேற்கொள்வீர்கள். சக ஊழியர்கள் உதவி செய்வார்கள். பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். வேலையில்லாமல் இருப்பவர்கள் நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள்.
பரிகாரம்: வாழ்வில் மகிழ்ச்சி, நல்ல அதிர்ஷ்டம் மற்றும் செழிப்புக்காக, 'ஓம் சூன் சுக்ரய நமஹ' என்ற மந்திரத்தை தவறாமல் 108 முறை உச்சரிக்கவும். வெள்ளிக்கிழமைகளில் அரிசி, சர்க்கரை, தயிர் போன்ற வெள்ளை நிறப் பொருட்களைத் தேவையுள்ளவர்களுக்குத் தானமாக வழங்குங்கள்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)