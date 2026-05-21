/கஜலட்சுமி யோகம்: குருவின் அருளால் 5 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்.. ஜூன் முதல் செல்வம், அதிர்ஷ்டம்

Gajalakshmi Yog On June: ஜூன் மாதம் மிகவும் மங்களகரமான மாதமாக கருதப்படுகிறது. ஜூன் மாதத்தில் மங்களகரமனா யோகங்கள் உருவாகிறது. குரு, சுக்கிரன், புதன் ஆகிய மூன்று கிரகங்களின் சேர்க்கை நடக்கிறது. இதனால், கஜலட்சுமி, லட்சுமி நாராயண யோகங்கள் உருவாகிறது. இதனால், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் செல்வத்தை அள்ளிக் கொடுக்கும்.
Gajalakshmi Yog On June: ஜோதிட ரீதியாக ஜூன் மாதம் மிகவும் முக்கியமான காலக்கட்டமாக கருதப்படுகிறது. ஜூன் மாதத்தில் பல முக்கியமான கிரகப் பெயர்ச்சிகளும், சுப யோகங்களும் உருவாகிறது. இது 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அதாவது, ஜூன் 8ஆம் தேதி சுக்கிரன் கடக ராசியில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இதனால், அந்த ராசியில் கஜலட்சுமி யோகம் உருவாகிறது.
இது செல்வம், மகிழ்ச்சி, குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி போன்றவற்றை குறிக்கிறது. ஜூன் மாதத்தின் நடுவில் சூரியன் மிதுன ராசியில் பெயர்ச்சி அடைகிறர். செவ்வாய் ரிஷப ராசியில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். புதனும் சுக்கிரனும் மிதுன ராசியில் இணைக்கின்றன. இதனால், லட்சுமி நாராயண யோகம் உருவாகிறது. குரு, சுக்கிரன், புதன் ஆகிய மூன்று கிரகங்களால் சக்திவாய்ந்த யோகங்கள் உருவாகிறது. அதாவது, ஹம்ச ராஜயோகம், கஜலட்சுமி ராஜயோகம், லட்சுமி நாராயண யோகம் உருவாகிறது. இதனால், 5 ராசிகளுக்கு சிறப்பான பலன்களை பெறுவார்கள். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
ஜூன் மாதம் விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். குறிப்பாக, விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு மங்களகரமான பலன்களை தருகிறது. குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிறைந்திருக்கும். சொத்து விஷயங்களில் உங்களுக்கு சாதகமாக முடிவுகள் இருக்கும். வருமானம் உயரக் கூடும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். உங்கள் கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற வெற்றியை பெறுவீர்கள். பல வழிகளில் இருந்து வருமானம் பெறுவீர்கள். பழைய முதலீடுகளில் இருந்து போதுமான லாபத்தை பெறுவீர்கள். இந்த காலக்கட்டத்தில் தொலைதூர பயணங்களை மேற்கொள்வீர்க்ள. உங்களுக்கு புதிய வேலைவாய்ப்புகள் கிடைக்கும்
ஜூன் மாதத்தில் குருவின் சாதகமாக பார்வை கன்னி ராசியின் நான்காம் வீட்டில் அமைகிறது. இதனால், கன்னி ராசிக்கார்களுக்கு குடும்ப வாழ்க்கையில் நல்ல ஆதரவு கிடைக்கும். குடும்ப உறுப்பினர்களிடையே ஒத்துழைப்பு அதிகரிக்கும். இந்த காலக்கட்டத்தில் நீங்கள் நினைத்த காரியங்கள் அனைத்தும் நிறைவேறும். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். புதிய தொழில் தொடங்க சிறந்த காலமாக இருக்கும். புதன் லாப ஸ்தானத்தில் இருப்பதால் வருமானம் அதிகரிக்கும். சில நேரத்தில் எதிர்பாராத வாய்ப்புகள் உருவாகும். ஒட்டுமொத்தமாக ஜூன் மாதம் உங்களுக்கு நிதி ஆதாயம், தொழில் முன்னேற்றத்திற்கு சிறந்ததாக இருக்கும்.
ஜூன் மாதத்தில் குருவின் சாதகமான பார்வையால் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வம் பெருகும். சமூகம், பணியிடத்தில் மரியாதை அதிகரிக்கும். இந்த காலக்கட்டத்தில் உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். குடும்பத்தில் சுப காரியங்கள் நடக்கும். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். ஜூன் மாதம் உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை அதிகரிக்கும். நீண்ட காலமாக கிடப்பில் போடப்பட்ட பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். திருமணமாகதவர்களுக்கு நல்ல வரன் அமையும். வேலையில்லாதவர்கள் நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள். அரசு வேலை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. உடல் நலனில் முன்னேற்றம் இருக்கும்.
கடக ராசிக்காரர்களுக்கு ஜூன் மாதம் மங்களகரமாக இருக்கும். மகர ராசியில் சூரியன் 10வது வீட்டில் இருப்பதால் தொழில், வேலையில் முன்னேற்றம், அங்கீகாரம் இருக்கும். இந்த மாதம் முழுவதும் நிலையான மற்றும் தொடர்ச்சியாக வருமானத்தை பெறுவீர்கள். தொழிலில் முன்னேற்றம் இருக்கும். பங்குச்சந்தை முதலீடுகளில் இருந்து எதிர்பாராத லாபத்தை பெறுவீர்கள். நினைத்த காரியங்களை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். குடும்பத்தில் சுப காரியங்கள் நடக்கும். அதோடு, புதிய வேலை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
ஜூன் மாதத்தில் நிகழும் செவ்வாய் கிரகத்தின் பெயர்ச்சியால் மேஷ ராசியில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். செவ்வாய் தனது சொந்த நிலைக்கு செல்வதால் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு மங்களகரமான பலன்களை பெறுவீர்கள். நீண்ட காலமாக தடைபட்டிருந்த பணிகளை படிப்படியாக முடிப்பீர்கள். உங்கள் வேலையில் வெற்றியை காண்பீர்கள். இந்த காலக்கட்டத்தில் நினைத்த காரியங்கள் கைகூடும். சில முக்கியமான முடிவுகளையும் எடுப்பீர்கள். பணியிடத்தில் மரியாதை, அங்கீகாரம் கிடைக்கும். உங்களுக்கு புதிய பொறுப்புகளும் கிடைக்கும்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.