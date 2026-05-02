கஜலட்சுமி ராஜயோகம்: 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. குருவின் அருளால் வெற்றி, புகழ் கிடைக்கும்

Gajalakshmi Yogam: ஜோதிட ரீதியாக குரு பகவான் சுப கிரகமாக கருதப்படுகிறார். குரு பகவான் 12 ராசிகளுக்கும் நேர்மறையான ஆற்றலை மட்டுமே கொடுப்பார். குரு பகவான் ஒரு வருடத்திற்கு ஒருமுறை ராசியை மாற்றுவார். குருவின் நிலையால் 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், குரு பகவான் 2026 மே 14ஆம் தேதி கஜலட்சுமி யோகத்தை உருவாக்குகிறார். கஜலட்சுமி யோகம் மிகவும் மங்களகரமான யோகங்களில் ஒன்றாக கருதப்படுகீறது. குருவும் சுக்கிரரனும் ஒரே ராசியில் இணையும்போது, இந்த யோகம் உருவாகிறது. குரு சுக்கிரன் இரண்டு கிரகங்களும் இணையும்போது, கஜலட்சுமி ராஜயோகத்தை உருவாக்கிறது. மே 14ஆம் தேதி சுக்கிரன் குருவும் ஒரே ராசியில் இணைக்கின்றனர். அன்றைய தினம் தான் கஜலட்சுமி யோகம் உருவாகிறது. இந்த யோகத்தால் எந்த ராசிகள் நேர்மறையான ஆற்றலை பெறுவார்கள் என்று பார்ப்போம்.
மிதுனம் (Gemini)
கஜலட்சுமி ராஜயோகத்தால் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு நேர்மறையான மாற்றங்கள் ஏற்படும். சுக்கிரன், குருவின் அருளால் உங்கள் நிதி நிலைமை வலுப்பெறும். உங்களது சேமிப்பு அதிகரிக்கும். தொழிலில் நல்ல லாபத்தை பெறுவீர்கள். கூட்டுத் தொழிலில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். மாணவர்கள் படிப்பில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள். அரசு வேலைக்காக காத்திருப்பவர்களுக்கு நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். பணியிடத்தில் உயர் அதிகாரிகளிடம் இருந்து பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவுகள் உங்களுக்கு இருக்கும். நிதி ரீதியாக இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். மேலும், உங்கள் வீட்டிலும் சுப காரியங்கள் நடக்க வாய்ப்புள்ளது.
கடகம் (Cancer)
கஜலட்சுமி ராஜயோகத்தால் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் மங்களகரமானதாக இருக்கும். அதிர்ஷ்டம் உங்கள் பக்கம் இருக்கும. மன அமைதி உங்களுக்கு இருக்கும். மேலும், தைரியம், தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். நீண்ட காலமாக இருந்து வரும் நிதி பிரச்னைகள் முடிவுக்கு வரும். உங்கள் தொழில் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மாற்றங்கள் காணப்படும். மேலும், நீண்ட காலமாக நிலுவையில் இருக்கும் பணிகைள முடிப்பீர்கள். உங்கள் குடும்பத்துடன் ஆன்மீக பயணம் மேற்கொள்ள அதிக வாய்ப்புள்ளது. இது உங்கள் மன அமைதியை கொண்டு வரும். பெற்றோர் உங்களுக்கு ஆதரவாக இருப்பார்கள். பழைய முதலீடுகளில் இருந்து உங்களுக்கு லாபம் கிடைக்கும். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்யவும் வாய்ப்புள்ளது. அவர்கள் உங்களுக்கு பக்க பலமாக இருப்பார்கள்.
துலாம் (Libra)
துலாம் ராசிக்காரர்கள் கஜலட்சுமி யோகத்தால் நேரடி பலன்களை பெறுவார்கள். தொழில் வாழ்க்கையில் க நேர்மறையான ஆற்றலை பெறலாம். புதிய வேலை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. பணியிட மாறுதலுக்கு சிறந்த காலமாக இருக்கும். நீங்கள் எடுக்கும் முயற்சிகள் வெற்றியில் தான் முடியும். இந்த காலக்கட்டத்தில் நீங்கள் தைரியமான முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். தைரியம், தன்னம்பிக்கை உயரும். இது உங்கள் எதிர்காலம் குறித்து உறுதியான முடிவுகளை எடுக்க உங்களுக்கு உதவும். அரசு, மருத்துவம் துறையில் பணியாற்றுபவர்களுக்கு இந்த காலம் பயனுள்ளதாக இருக்கும். நிதி நிலைமை மேம்படும். சுப காரியங்கள் நடக்கும். உங்கள் பிள்ளைகளிடம் இருந்து நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள்.
மீனம் (Pisces)
கஜலட்சுமி யோகத்தால் மீன ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் நம்பிக்கை, தைரியம் அதிகரிக்கும். படிப்பிற்காக வெளிநாடு செல்ல அதிக வாய்ப்புள்ளது. உங்களுக்கு இருந்து நிதி சார்ந்த பிரச்னைகள் தீரும். பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். சக ஊழியர்களின் உதவி கிடைக்கும். குடும்ப வாழ்க்கையில் அமைதி, சந்தோஷம் நிலவக் கூடும். மேலும், பதவி உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. வேலை தேடுபவர்களுக்கு சிறந்த வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். உடல்நலத்திலும் நேர்மறையான முன்னேற்றம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. பெற்றோரின் உதவியால் புதிய தொழில் தொடங்குவீர்கள்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.
