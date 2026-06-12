/கஜகேசரி ராஜயோகம்: குருவால் இந்த 3 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்.. பொன்னான காலம் ஆரம்பம்

Gajkesari Rajyog On June 17: ஜோதிட ரீதியாக ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெயில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. கிரகங்களின் பெயர்ச்சியால் 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். கிரகங்களின் பெயர்ச்சியின்போது ராஜயோகங்கள் உருவாகுவது வழக்கம். அந்த வகையில், ஜூன் மாதத்தில் கஜகேசரி ராஜயோகம் உருவாகிறது. சந்திரன் ஜூன் 17ஆம் தேதி தனது ராசியை மாற்றுகிறார். சந்திரன் தனது சொந்த ராசியான கடகத்தில் பெயர்ச்சி அடைந்து, கஜகேசரி ராஜயோகத்தை உருவாக்குகிறார்.
குரு, சுக்கிரன் ஏற்கனவே இந்த ராசியில் இருக்கின்றன. எனவே, குரு, சுக்கிரன், சந்திரன் இணைந்து கஜகேசரி ராஜயோகத்தை ஜூன் 17ஆம் தேதி உருவாக்குகிறது. சந்திரன் ஜூன் 17ஆம் தேதி காலை 8.12 மணிக்கு கடக ராசியிலும், ஜூன் 19ஆம் தேதி காலை 10.06 மணிக்கும் சிம்ம ராசியிலும் நுழைகிறது. இந்த நாளில் தான் கஜகேசரி யோகம் கடகத்தில் உருவாகிறது. இதனால், குறிப்பிட்ட ராசிகள் நேர்மறையான ஆற்றலை பெறுவார்கள்.
|கிரக பெயர்ச்சி
|சந்திரன்
|ராசி
|கடகம்
|கிரக சேர்க்கை
|குரு, சுக்கிரன், சந்திரன்
|யோகம்
|கஜகேசரி ராஜயோகம்
|கிரக நாள்
|ஜூன் 17ஆம் தேதி
|அதிர்ஷ்ட ராசிகள்
|கன்னி, தனுசு, துலாம்
கஜகேசரி ராஜயோகத்தால் கன்னி ராசிக்காரர்கள் சுபமானதாக இருக்கும். நினைத்த காரியங்கள் நிறைவேறும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். கஜகேசரி யோகம் கன்னி ராசியின் 11வது வீட்டில் நடக்கிறது. இதனால், நீண்ட நாள் ஆசைகள் நிறைவேறும். கல்வித்துறையில் மாணவர்கள் சிறந்து விளங்குவார்கள்.
இந்த காலக்கட்டத்தில் புதிய தொழிலைத் தொடங்குவது நன்மைகளை அள்ளித் தரும். பணியில் இருப்பவர்களுக்கு இந்த நேரம் சாதகமாக இருக்கும். நிதி நிலைமை நன்றாக இருக்கும். முதலீடு செய்வது, நிலம், கட்டிடங்கள், வாகனங்கள் போன்றவற்றை வாங்குவது போன்ற கனவுகள் நிறைவேறக் கூடும். இந்த நேரம் மிகவும் மங்களகரமானதாக இருக்கும். மேலும், நினைத்த காரியங்கள் நடக்கும். பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். உயர் அதிகாரிகளிடம் பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள்.
கஜகேசரி ராஜயோகத்தால் தனுசு ராசிக்காரர்கள் நேர்மறையான ஆற்றலை பெறவார்கள். தனுசு ராசயின் 8வது வீட்டில் யோகம் உருவாகிறது. இந்த ராசியில் பிறந்தவர்களுக் திடீர் நிதி ஆதாயங்கள் உண்டாகும். வாழ்க்கையில் திடீர் மாற்றங்கள் ஏற்படலாம். பரம்பரை சொத்து அல்லது உயில் மூலம் நீங்கள் நல்ல பணம் சம்பாதிக்கலாம். சமுகத்தில் மரியாதை அதிகரிக்கும். பணியிடத்தில் உங்களுகு இருந்த வந்த பிரச்னைகள் தீரும். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். உயர் அதிகாரிகளிடம் இருந்து ஆதரவு கிடைக்கலாம். புதிய தொழில் தொடங்க சிறந்த காலமாக இருக்கு. நீண்ட காலமாக இருக்கும் கனவுகள் நிறைவேறும். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். வருமானம் உயரக் கூடும். செல்வம், அதிர்ஷ்டம் பெருகும். வீடு, வாகனம் யோகம் உங்களுக்கு வாங்க சிறந்த நேரமாக இருக்கும்.
கஜகேசரி யோகத்தால் துலாம் ராசிக்காரர்கள் நன்மைகளை பெறுவார்கள். பணியில் இருப்பவர்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். வேலையில்லாதவர்கள் நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள். பதவி உயர்வு மற்றும் சம்பள உயர்வுகளுக்கும் வாய்ப்புகள் உள்ளன. கல்வித்துறையில் மாணவர்கள் சிறந்து விளங்குவார்கள். நீண்டகால மன அழுத்தம் முடிவுக்கு வரலாம். திருமணமாகாதவர்களுக்கு திருமண வரன்கள் வரலாம். சுப நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்கலாம். வீட்டிலும் சுப காரியங்கள் நடக்கும். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு இருக்கும். புதிய தொழில் தொடங்க சிறந்த காலமாக இருக்கும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)