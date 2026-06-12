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கஜகேசரி ராஜயோகம்: குருவால் இந்த 3 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்.. பொன்னான காலம் ஆரம்பம்

Gajkesari Rajyog On June 17: ஜூன் 17ஆம் தேதி கஜகேசரி ராஜயோகம் உருவாகிறது. கஜகேசரி யோகத்தால் குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு செல்வம், அதிர்ஷ்டம் பெருகும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 12, 2026, 12:03 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 12:09 PM IST
கஜகேசரி ராஜயோகம்: குருவால் இந்த 3 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்.. பொன்னான காலம் ஆரம்பம்
Image Credit: Gajkesari Rajyog On June 17

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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