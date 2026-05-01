English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • உருவாகும் 6 ராஜயோகங்கள்.. மே முதல் 4 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்.. டபுள் வெற்றி, டபுள் அதிர்ஷ்டம்

உருவாகும் 6 ராஜயோகங்கள்.. மே முதல் 4 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்.. டபுள் வெற்றி, டபுள் அதிர்ஷ்டம்

May Month Rajyogam:  ஜோதிட ரீதியாக மே மாதம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மாதமாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த மாதத்தில் 6 ராஜயோகங்கள் உருவாகிறது. இந்த ராஜயோகங்கள் 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என கூறப்படுகிறது.  அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : May 1, 2026, 08:21 PM IST
  • மே மாதத்தில் உருவாகும் 6 ராஜயோகங்கள்
  • 4 ராசிகளுக்கு செல்வம், அதிர்ஷ்டம் பெருகும்
  • உங்க ராசி இருக்கா?

உருவாகும் 6 ராஜயோகங்கள்.. மே முதல் 4 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்.. டபுள் வெற்றி, டபுள் அதிர்ஷ்டம்

May Month Rajyogam: ஜோதிட ரீதியாக ஒவ்வொரு கிரகங்களும் பெயர்ச்சி அடையும்போது ராஜயோகங்கள் உருவாகுவது வழக்கம். இந்த ராஜயோகங்கள் 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், மே மாதத்தில் 6 ராஜயோகங்கள் உருவாகிறது. அதன்படி, மே 11ஆம் தேதி கிரகங்களின் அதிபதியான செவ்வாய், தனது சொந்த ராசியான மேஷத்தில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இதனால் ருசக ராஜயோகம் உருவாகிறது. மேலும், மே முதல் வாரத்தில் சூரியன் புதன் சேர்க்கையால் புதாதித்ய ராஜயோகம் உருவாகிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும், சந்திரன் குரு சேர்க்கையால் கஜகேசரி ராஜயோகம் உருவாகிறது.  மே 14ஆம் தேதி சுக்கிரன் ரிஷபத்தில் பெயர்ச்சி அடைந்து மாலவ்ய ராஜயோகத்தை உருவாக்கிறது. மே 29ஆம் தேதி புதன் தனது சொந்த ராசியில் பெயர்ச்சி அடைந்து, பத்ர மகாபுருஷ ராஜயோகத்தை உருவாக்கிறது.  மேலும், புதனுடன் சுக்கிரன் இணைந்து லட்சுமி நாராயண யோகத்தை உருவாக்குகிறது. மே மாதத்தில் நடக்கும் இந்த 6 ராஜயோகங்களால் குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வத்தை கொடுக்கும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. அவை என்னென்ன ராசிகள் என்று பார்ப்போம்.

மேஷம் (Aries)

மே மாதத்தில் உருவாகும் 6 ராஜயோகங்களுக்கு செல்வம், அதிர்ஷ்டம் உண்டாகும். திட்டமிட்ட பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். உடன் பிறந்தவர்கள் உங்களுக்கு உதவி செய்வார்கள். நிதி நிலைமை மேம்படும். புதிய தொழில் தொடங்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. நிதி பிரச்னைகள் குறையக் கூடும். புதிய தொழில் தொடங்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. கூட்டுத் தொழிலில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும்.  தொழிலில் முன்னேற்றம் அடைவீர்கள். நிதி ரீதியாக இருந்து பிரச்னைகள் குறையும்.

ரிஷபம் (Taurus)

மே மாதத்தில் உருவாகும் 6 ராஜயோகங்களால் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு  செல்வம் அதிகரிக்கும். நினைத்த காரியங்கள் அனைத்தும் நிறைவேறும். நீண்ட காலமாக கிடப்பில் போடப்பட்ட பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள்.  நிதி நிலைமை மேம்படும். பணியிடத்தில் உயர் அதிகாரிகளிடம் பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். பணி உயர்வு கிடைக்கும். நீங்கள் செய்து வைத்த முதலீடுகளில் இருந்து அதிக லாபத்தை பெறுவீர்கள்.  உங்களுக்கு இருந்து வந்த தனிப்பட்ட பிரச்னைகள் தீரும். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். வருமானம் உயரக்கூடும்.

மிதுனம் (Gemini)

மே மாதத்தில் உருவாகும் 6 ராஜயோகங்களால் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு உயர்வு இருக்கும. இந்த காலக்கட்டத்தில் நீங்கள் நினைத்த காரியங்கள் அனைத்தும் நிறைவேறும். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி நிச்சயம் இருக்கும். நிதி நிலைமை மேம்படும். சக ஊழியர்களின் ஆதரவு உங்களக்கு இருக்கும். குடும்பத்தில் சுப காரியங்கள் நடக்க வாய்ப்புள்ளது.  பழைய முதலீடுகளில் இருந்து  அதிக லாபத்தை பார்ப்பீர்கள். உங்களுக்கு நிதி ரீதியாக இருந்து  வந்த பிரச்னைகள் தீரும். பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.

மீனம் (Pisces)

மே மாதத்தில் உருவாகும் 6 ராஜயோகங்களால்  மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். அதிர்ஷ்டம், வெற்றி கிடைக்கும். பணியிடத்தில் புகழ் கிடைக்கும். வேலையில்லாதவர்களுக்கு புதிய வேலை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. மே மாதத்தில் நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள். நிதி ரீதியாக இருந்து வந்த பிரச்னை தீரும். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். குடும்பத்தில் சுப காரியங்கள் நடக்கும். தடைகள் நீங்கும். அரசு வேலைக்காக காத்திருப்பவர்கள் நல்ல செய்திகளை பெறுவீர்கள். 

பொறுப்புத் துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author
Zodiac SignsMay Month RajyogaGajakesari Raja YogaLakshmi Narayana Yoga

Trending News