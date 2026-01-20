கஜகேசரி ராஜயோகம்! 4 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம்.. பணமழை, அதிர்ஷ்டம், வெற்றி!

Gajakesari Rajayogam 2026: ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. இதனால், ராஜயோகங்கள் உருவாகிறது. இதன் காரணமாக, 12 ராசிகளுக்கு ஒருவிதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், 12 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கஜகேசரி ராஜயோகம் உருவாகிறது. அதாவது, ஜனவரி 23ஆம் தேதி சந்திரன் மீன ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். அதே நேரத்தில் குரு கடக ராசியில் பெயர்ச்சி அடைந்து, கஜகேசரி யோகத்தை உருவாக்குகிறார். இந்த யோகம் 12 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு உருவாகிறது என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த யோகம் செல்வம், கல்வி, வெற்றி போன்றவற்றை குறிக்கிறது. எனவே, இந்த கஜகேசரி யோகத்தால் குறிப்பிட்ட சில ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளிக் கொடுக்கிறது. அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
மேஷம் (Aries)
கஜகேசரி ராஜயோகத்தால் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு ஜனவரி 23ஆம் தேதிக்கு பிறகு பொற்காலமாக இருக்கும். இந்த யோகத்தால் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு தொட்டதெல்லாம் அதிர்ஷ்டமாக இருக்கும். நீண்ட காலமாக திட்டமிட்ட விஷயங்களை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். புதிய தொழில் தொடங்க சிறப்பான காலமாக அமைகிறது. தொழிலில் எதிர்பாராத பலன்களையும், லாபத்தை பெறுவீர்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் சுப காரியங்கள் நடக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. உறவினர்கள் வீட்டிற்கு வருவார்கள். குடும்பத்துடன் ஆன்மீக பயணம் மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது. திருமண தடைகள் நீங்கி, விரைவில் நல்ல வரன் கிடைக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது.
கடகம் (Cancer)
குரு மற்றும் சந்திரனின் அருளா கடக ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் உண்டாகும். பணியிடத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். புதிய வேலை கிடைக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. ஏற்கனவே, பணியில் இருப்பவர்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். உயர் அதிகாரிகளின் ஆதரவு உங்களுக்கு முழுமையாக கிடைக்கும். மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் அடைவார்கள். தொழில் செய்து கொண்டிருப்பவர்கள் பிப்ரவரியில் இருந்து அசுர வளர்ச்சி அடைவீர்கள். குடும்பத்தில் அமைதி நிலவக் கூடும். நீண்ட காலமாக இருந்து வந்த சொத்து பிரச்னைகள் முடிவுக்கு வரும்.
கன்னி (Virgo)
கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த யோகத்தால் மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். இந்த யோகம் உங்களது தொழிலை முன்னோக்கி அழைத்து செல்லும். தொழிலில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். கூட்டுத் தொழில் மூலம் எதிர்பாராத பலன்களை பெறுவீர்கள். புதிய தொழில் தொடங்கவும் சிறந்த காலமாக இருக்கிறது. நிலுவையில் உள்ள பணிகளை முடிப்பீர்கள். சொத்து தொடர்பான விஷயங்களில் உங்களுக்கு சாதகமான முடிவுகள் எடுக்கப்படும். வீடு, வாகனம் வாங்குவதற்கான யோகமும் இருக்கிறது. பணியிடத்தில் இருப்பவர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு கிடைக்கும். இதன் மூலம் உங்களது நிதி நிலைமை மேம்படும். பழைய கடன்களை அடைக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. குடும்ப வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்.
மீனம் (Pisces)
கஜகேசரி ராஜயோகத்தால் மீன ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் எதிர்பாராத மாற்றங்கள் நடக்கும். நிதி சிக்கல்கள் தீரும். குரு, சந்திரன், புதனின் அருளால் தொழில், படிப்பு, வேலையில் வெற்றி பெறுவீர்கள். நீண்ட நாட்களாக வேலை கிடைக்காமல் இருப்பவர்களுக்கு விரைவில் நல்ல செய்தி கிடைக்கும். புதிய பொறுப்புகள் வரும். நிதி ஆதாயங்கள் கிடைக்கும. உங்களது ஆரோக்கியத்தில் முன்னேற்றம் காண்பீர்கள். குடும்பத்தில் இருந்து மனப் பிரச்னைகள் தீரும். பணி நிமித்தமாக வெளிநாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொள்ள அதிக வாய்ப்புள்ளது. திடீர் கோடீஸ்வர யோகமும் உங்களுக்கு இருக்கிறது.
(பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.)
மேலும் படிக்க | சூரியன் சனி சேர்க்கை! பிப்ரவரியில் இருந்து 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்... யாரெல்லாம் தெரியுமா?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ