  • குருவின் பொற்காலம்: 2026 தொடக்கத்தில் 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம், வெற்றி நிச்சயம்

குருவின் பொற்காலம்: 2026 தொடக்கத்தில் 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம், வெற்றி நிச்சயம்

Jupiter Transits 2026: ஆண்டின் தொடக்கத்தில் குரு எந்த நாளில் பெயர்ச்சி அடைவார், இதனால் எந்த 4 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் சாதகமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்த வாய்ப்புள்ளது என்பதை இப்போது தெரிந்துக்கொள்வோம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 8, 2025, 12:27 PM IST
  • குரு பெயர்ச்சி தேதி மற்றும் நிகழ்வு என்ன?
  • அதிர்ஷ்டம் பெறும் நான்கு ராசிகள்
  • குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியையும் பிணைப்பையும் அதிகரிக்கும்.

குருவின் பொற்காலம்: 2026 தொடக்கத்தில் 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம், வெற்றி நிச்சயம்

Jupiter Transits 2026: ஜோதிடத்தில் குரு (வியாழன்) கிரகம் 'குரு பகவான்' என்று அழைக்கப்பட்டு, ஞானம், அதிர்ஷ்டம், செல்வம், கல்வி, குழந்தைகள் மற்றும் திருமணம் ஆகியவற்றுக்கு காரணியாகக் கருதப்படுகிறது. ராசி மற்றும் நட்சத்திரங்களில் அதன் பெயர்ச்சி அனைத்து ராசிகளுக்கும் முக்கியமான பலன்களைத் தரும்.

குரு பெயர்ச்சி தேதி மற்றும் நிகழ்வு:

பஞ்சாங்கத்தின்படி, 2026 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் குரு பகவானின் முக்கிய நட்சத்திர பெயர்ச்சி பின்வரும் விவரங்களுடன் நிகழவுள்ளது:

  • தேதி: ஜனவரி 4, 2026, ஞாயிற்றுக்கிழமை
  • நேரம்: மாலை 5:49 மணி
  • நிகழ்வு: குரு பகவான் புனர்வசு நட்சத்திரத்தின் இரண்டாவது ஸ்தானத்திற்கு (பாதத்திற்கு) பெயர்ச்சி அடைகிறார்.
  • ஆளும் கிரகம்: வியாழனுக்கு நான்கு ஸ்தானங்கள் உள்ளன, அவற்றில் இரண்டாவது ஸ்தானம் சுக்கிரனால் (வெள்ளி) ஆளப்படுகிறது.

இந்த பெயர்ச்சியானது குறிப்பிட்ட நான்கு ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் மங்களகரமானதாகவும் (சுபகரமானதாகவும்), வாழ்க்கையில் நேர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியதாகவும் அமையும் என்று ஜோதிட ரீதியாக கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதிர்ஷ்டம் பெறும் நான்கு ராசிகள்:

2026 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் நிகழும் குரு பெயர்ச்சியால் வாழ்வில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றத்தைக் காணும் நான்கு ராசிகள் மற்றும் அதற்கான விரிவான பலன்கள்:

மிதுனம் (Gemini): அறிவு மற்றும் கல்வியின் கிரகமான வியாழனின் இந்த பெயர்ச்சி மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு புத்தாண்டின் தொடக்கத்திலேயே மிகவும் சுபகரமானதாக இருக்கும். உங்களின் அதிர்ஷ்டம் படிப்படியாக வலுப்பெறும். இதன் விளைவாக, நீங்கள் நீண்ட நாட்களாகத் தள்ளிப்போட்ட அல்லது சவாலாக இருந்த முக்கியமான பணிகள் அனைத்தும் துரிதப்படுத்தப்பட்டு, வெற்றிகரமாக முடிவடையும். உறவை ஏற்படுத்துவதில் (திருமணம் அல்லது கூட்டாண்மை) நீங்கள் மீண்டும் மீண்டும் தடைகளை அல்லது தாமதங்களைச் சந்தித்திருந்தால், குருவின் அருளால் அவை அனைத்தும் நீக்கப்பட்டு, அனுகூலமான முடிவுகள் ஏற்படும். நீங்கள் மத நடவடிக்கைகளிலும், ஆன்மீக விஷயங்களிலும் அதிக ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். இது உங்களுக்கு ஆழ்ந்த மன அமைதியைக் கொண்டுவரும். இதன் மூலம், உங்களின் ஒட்டுமொத்த உடல் ஆரோக்கியமும் மன ஆரோக்கியமும் கணிசமாக மேம்படும்.

கன்னி (Virgo): குரு பகவானின் ஆசீர்வாதத்தால், கன்னி ராசிக்காரர்கள் தங்கள் உறவுகளில் (குறிப்பாக குடும்ப உறவுகள் மற்றும் காதல்) ஒரு நல்ல ஸ்திரத்தன்மையையும், பலத்தையும் காண்பார்கள். படிப்படியாக, உங்கள் வாழ்க்கையில் சௌகரியங்களும், எல்லாவிதமான வசதிகளும் தானாகவே வந்து சேரும். புத்தாண்டில், குறிப்பாக குரு பெயர்ச்சிக்குப் பிறகு, உங்கள் குடும்பத்தினருடன் ஒரு பயணத்தை திட்டமிடுவதற்கான வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக உள்ளன. இது குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியையும் பிணைப்பையும் அதிகரிக்கும். வரும் காலத்தில் உங்களின் நிதி நிலைமை மிகவும் பலமடையும். முதலீடுகள் மற்றும் நிதி தொடர்பான விஷயங்களில் சாதகமான முடிவுகள் கிடைக்கும்.

விருச்சிகம் (Scorpio): மிதுனம் மற்றும் கன்னி ராசிக்காரர்களைப் போலவே, விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கும் இந்த குரு பெயர்ச்சியானது புத்தாண்டில் மகிழ்ச்சியைத் தரக்கூடியதாக அமையும். திருமணமானவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கைத் துணையிடமிருந்து அதிக ஆதரவையும், குறைவான எதிர்பார்ப்புகளுடன் கூடிய சிறந்த புரிதலையும் காண்பார்கள். இது அன்யோன்யத்தை அதிகரிக்கும். வேலையில்லாதவர்கள் அல்லது புதிய தொழில் தொடங்க விரும்புபவர்கள் தங்கள் மூத்தவர்கள் (பெரியவர்கள்) அல்லது வழிகாட்டிகளின் ஆதரவுடன் ஒரு புதிய தொழிலைத் தொடங்கத் திட்டமிடுவார்கள். அது வெற்றிகரமாகவும் அமையும். ஏற்கனவே பணியில் அல்லது தொழிலில் குடியேறியவர்கள் தங்கள் நிதி நிலைமை மேலும் வலுவடைவதைக் காண்பார்கள். எதிர்பாராத தனலாபம் அல்லது வருமான உயர்வுக்கான வாய்ப்புகளும் உண்டு.

மீனம் (Pisces): 2026 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் குருவின் பெயர்ச்சி மீன ராசிக்காரர்களுக்கு பல வழிகளில் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கதாகவும், முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகவும் இருக்கும். திருமணம் செய்வதில் உள்ள எந்தவிதமான சிரமங்களும், தடங்கல்களும் குருவின் அருளால் முற்றிலுமாகத் தீர்க்கப்படும். திருமணப் பேச்சுக்கள் உறுதியாகும். ஏற்கனவே திருமணமானவர்கள் தங்கள் உறவுகளை வலுப்படுத்த கடினமாக முயற்சி செய்ய வேண்டியதில்லை. பரஸ்பர புரிதலும், அன்பும் தானாகவே அதிகரிக்கும். இந்த ஆண்டு ஆரோக்கியத்தில் பெரிய அளவில் எந்தச் சரிவும் இருக்காது. மொத்தத்தில், உடல் ஆரோக்கியம் வலுவாக இருக்கும்.

