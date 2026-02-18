English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
சனியின் பிடியில் ராகு பகவான்! 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்.. நகை, பணம் சேரும்

Rahu Peyarchi 2026: ஜோதிடத்தின்படி, ராகு பகவான்  டிசம்பர் 5ஆம்  தேதி பெயர்ச்சி அடைகிறார். குறிப்பாக, சனி பகவானின் ராசிக்குள் அவர் செல்கிறார். இதனால், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளிக் கொடுக்கும் என கூறப்பட்டுள்ளது.   

சனியின் பிடியில் ராகு பகவான்! 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்.. நகை, பணம் சேரும்

Rahu Peyarchi 2026: ஜோதிட ரீதியாக 9 கிரகங்களில் முக்கிய கிரகமாக ராகு கருதப்படுகிறது.  சந்திரனின் வடக்கு முனை ராகு என்று அழைக்கப்படுகிறது.  ராகுவின் பெயர்ச்சி போது, 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. ராகு பகவான் பெயர்ச்சி நேர்மறையான மற்றம் எதிர்மறையான ஆற்றல்கள் நடக்கும். அந்த வகையில், 2026ஆம் ஆண்டு மே மாதத்தில் ராகு பெயர்ச்சி அடைகிறார். இந்த பெயர்ச்சி ஜோதிட ரீதியாக முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது. தற்போது ராகு பகவான் கும்ப ராசியில் இருக்கிறார். இவர் டிசம்பர் 5ஆம் தேதி இரவு 8.03 மணிக்கு சனியால் ஆளப்படும் மகர ராசியில் நுழைகிறார். ராகு பெயர்ச்சியால் குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு நல்ல பலன்களை கொடுக்கும். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்று பார்ப்போம்.

ரிஷபம் (Taurus)

ராகு பகவான் மகர ராசியில் பெயர்ச்சி அடையும் ரிஷப ராசிக்காரர்கள் நல்ல பலன்களை பெறுவார்கள்.  மேலும், அவர்கள் நினைத்த காரியங்களை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். தொழிலில் முன்னேற்றம் அடைவீர்கள்.  புது தொழில் தொடங்கவும் வாய்ப்புள்ளது. நிதி நிலைமை மேம்படும். தொழில் வாழ்க்கையில் பல நாட்களாக நீடித்து வந்த பிரச்னைகளில் இருந்து நீங்கள் விடுபடலாம்.  நீண்ட நாட்கள் முடிக்கப்படாமல் இருந்து பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள் . பணியிடத்தில் காணப்பட்ட பிரச்னைகள் முடிவுக்கு வரும். அதிர்ஷ்டம் உங்கள் பக்கம் இருக்கும்.   ஆடம்பர செலவுகளை செய்வீர்கள். 

மிதுனம் (Gemini)

மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு ராகுவின் பெயர்ச்சி புதிய வேலைகள் கிடைக்கும். ஏற்கனவே பணியில் இருப்பவர்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. மேலும், வருமானம் உயரக் கூடும். மேலும், வாழ்க்கையில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். உறவினர்கள் வீட்டிற்கு வருவார்கள்.  உயர்கல்வி படிக்க விரும்புபவர்கள் வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. தொழில் ரீதியாகவும் வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது.  பணியிடத்தில் உங்கள் திறமைக்கு ஏற்ற பாராட்டுகள் கிடைக்கும். திருமண வாழ்க்கை இனியானதாக இருக்கும். மேலும், திருமண தடைகள் நீங்கும். 2026ஆம் ஆண்டுகள் நல்ல வரன் அமைய வாய்ப்புள்ளது.

கன்னி (Virgo)

ராகுவின் பெயர்ச்சியால் கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலன்களை பெறுவர்கள்.  நிதி நிலைமை மேம்படும். பழைய முதலீடுகளில் இருந்து லாபத்தை பெறுவீர்கள்.  தொழில் ரீதியாக குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றத்தை அடைவீர்கள். வேலையில் திடீர் மாற்றங்கள் ஏற்படக் கூடும்.  பதவி உயர்வு கூட கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. மேலும், ஊடகம்,  மார்க்கெட்டிங் துறையில் இருப்பவர்களுக்கு  நல்ல விஷயங்கள் நடக்கும். உங்கள கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற ஊதியம் கிடைக்கும். மேலும்,  போட்டித் தேர்வுகள் எழுதுபவர்கள் வெற்றி பெறுவீர்கள். அரசு வேலை கிடைக்கவும் வாய்ப்புள்ளது.  படித்த முடித்து, பணிக்கா காத்திருப்பவர்களுக்கும் நல்ல பணி வாய்ப்பு கிடைக்கும். 

மீனம் (Pisces)

ராகுவின் பெயர்ச்சியால் மீன ராசிக்காரர்களுககு ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வரும். வெளிநாடு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. தொழிலதிபர்களுக்கு வெளிநாடு முதலீடுகள் அதிகரிக்கும். ஆன்மீக விஷயங்களில் அதிகம் ஈடுபடுவீர்கள். குடும்பத்துடன் ஆன்மீக பயணமும் மேற்கொள்வீர்கள். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். கூட்டுத் தொழிலில் முன்னேற்றம் காண்பீர்கள். உங்கள் தொழிலை விரிவாக்கம் செய்ய வாய்ப்புள்ளது. அதோடு, வீடு, நகை, வாகனம் வாங்கும் யோகம் உங்களுக்கு இருக்கிறது.

பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.  

