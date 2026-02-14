English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • சூரியன் சுக்கிரன் சேர்க்கை: 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம் ஆரம்பம்.. தொட்டதெல்லாம் வெற்றி, அதிர்ஷ்டம்

Sun Venus Conjunction: சூரியன் சுக்கிரன் சேர்க்கை கும்ப ராசியில் நிகழ்ந்துள்ளது. இதனால், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு இனி வரும் நாட்கள் பொற்காலமாக அமையப்போகிறது. எனவே, அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Feb 14, 2026, 09:59 AM IST
Sun Venus Conjunction: ஜோதிடத்தின்படி,  ஒன்பது கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. இந்த பெயர்ச்சியின்போது, இரண்டு கிரகங்கள் அவ்வப்போது இணைவது வழக்கம். இதனால்,  12 ராசிகளுக்கும் ஒருவிதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என சொல்லப்படுகிறது. நேர்மறையான மற்றும் எதிர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில், பிப்ரவரி 13ஆம் தேதியான நேற்று சுக்கிரன் மற்றும் சூரியன் இணைந்துள்ளனர். அதாவது, ஆளுமை, அதிகாரம், தன்னம்பிக்கையை கொண்ட சூரியன் கிரகம் பிப்ரவரி 13ம் தேதியான நேற்று கும்ப ராசியில் இணைந்துள்ளார். கும்ப ராசியில் ஏற்கனவே, சுக்கிரன் இருந்துள்ளார். இதனால்,  சுக்கிரன் மற்றும் சூரியனின் அரிய இணைவு நடக்க உள்ளது. இதனால், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலை கொடுக்கும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம். 

மேஷம் (Aries)

மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு சூரியன் மற்றும் சுக்கிரனின் சேர்க்கையால் நல்ல பலன்களை தரும். குறிப்பாக, சூரியன் மிகவும் சக்திவாய்ந்த கிரகமாக கருதப்படுகிது. இதனால், அடுத்த சில மாதங்களுக்கு உங்களக்க நேர்மறையான ஆற்றல் உண்டாகும். அதோடு இல்லாமல், உங்களது நிதி நிலைமை மேம்படும். வருமானம் இரட்டிப்பாகும். நீதி ரீதியாக நான்றாக இருக்கும்.  நினைத்த காரியங்களை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் இருக்கம் பணிகளை நீங்கள் வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். வேலைக்காக நீங்கள் தொலைதூர பயணங்கள் மேற்கொள்ள அதிக வாய்ப்புள்ளது. உங்களது நீண்டகால கடின உழைப்பும், வியாபாரத்தில் அர்ப்பணிப்பும் வெற்றிக்கு வழிவகுக்கும். குடும்பத்தில் இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் முடிவடையும். கல்வி தொடர்பாக வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. மேலும், பணியிடத்தில் உங்ளுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். இதனால், உங்களுக்கு மரியாதை கிடைக்கும். 

மிதுனம் (Gemini)

மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு சூரியன் மற்றுன் சுக்கிரன் சேர்க்கையால் நன்மைகள்  உண்டாகும். உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் இரட்டிப்பாகும், வேலையில் இருப்பவர்களுககு இந்த காலம்  மிகவும் நன்மை பயக்கும். உங்கள் முயற்சிகள், கடின உழைப்பும் உயர் அதிகாரிகளின் கவனத்திற்கு செல்லும். எதிர்பாராத நிதி ஆதாயங்களை பெறுவீர்கள். பங்குச்சந்தையில் இருந்து எதிர்பாராத நிதி ஆதாயங்களை பெறுவீர்கள். கல்வித் துறையில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். பணியிட மாறுதலுக்கு சிறந்த காலமாக இருக்கிறது. போட்டித் தேர்வுகளில் தயாராகி வருபவர்கள் வெற்றி பெற வாய்ப்புள்ளது. வீடு, வாகனம், நகை வாங்கும் யோகம் உங்களுக்கு இருக்கிறது. 

கன்னி (Virgo)

சூரியன் மற்றும் சுக்கிரன் சேர்க்கையால் கன்னி ராசிக்காரர்கள் தொழிலில் சிறந்து விளங்குவார்கள். புதிய தொழில் தொடங்கவும் அதிக வாய்ப்புள்ளது. மேலும், முதலீடுகளில் இருந்து எதிர்பார்த்த லாபத்தை பெறுவீர்கள். வெளிநாடுகளுக்கு  செல்ல வாய்ப்புள்ளது.  பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்கள் தங்கள் படிப்பில் சிறந்து விளங்குவார்கள். குறிப்பாக, போட்டித் தேர்வுகளில் பெற்றி பெறு அரசு வேலை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. படித்து முடித்து பணிக்காக காத்திருக்கும் நபர்களுக்கு நற்செய்திகள் கிடைக்கும். வருமானத்தில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றம் உண்டாகும்.   பல நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த பண பரிவர்த்தனைகள் முடிவுக்கு வரும். முன்னர் செய்த முதலீடுகளில் இருந்து போதுமான வருமானத்தை பெறுவீர்கள். திருமணமாகதவர்களுக்கு விரைவில் நல்ல செய்தி  கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. 

தனுசு (Sagittarius)

சூரியன் மற்றும் சுக்கிரன் சேர்க்கையால் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு பல நன்மைகள் உண்டாகும். இநத் நேரத்தில், தங்கள் கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற வெகுமதியை பெறுவீர்கள். வெளிநாட்டு முதலீடுகள் மூலம் குறிப்பிடத்தக்க லாபத்தை பெறுவீர்கள். நீண்ட காலமாக முடங்கிக் கிடந்த திட்டங்களை மீண்டும் நீங்கள் தொடங்கலாம். உங்கள் நிதி நிலைமை நன்றாக இருக்கும். உங்களது சேமிப்பு தொகை உயரக் கூடும். பல வழிகளில் இருந்து உங்களுக்கு வருமானம் கிடைக்கும். கூட்டுத் தொழிலீல் இருந்து வந்த சிறு சிறு பிரச்னைகள் தீரும். குடும்பத்தினருடன் போதுமான நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். வீட்டில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடக்கக் கூடும்.

பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.

