சூரியன் சனி சேர்க்கை! பிப்ரவரியில் இருந்து 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்... யாரெல்லாம் தெரியுமா?

Suriyan - sani Serkai: ஜோதிடத்தின்படி, அனைத்து கிரகங்களும் தங்கள் ராசியை ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் மாற்றிக்கொள்ளும். அந்த வகையில் வரும் பிப்ரவரி மாதம் சூரியன் மற்றும் சனி தங்களின் ராசியை மாற்றிக்கொள்ளும் நிலையில், இரண்டும் ஒரே ராசியில் இணைகிறது. இந்த சேர்க்கையானது மீன ராசியில் நடக்க இருக்கிறது. பொதுவாக கிரகங்களின் மாற்றம் மற்றும் கிரகங்களின் சேர்க்கை என்பது ராசிகளுக்கு நேர்மற்றையான மற்றும் எதிர்மறையான பலன்களை கொடுக்கும். இந்த நிலையில், மீன ராசியில் சூரியன் மற்றும் சனியின் சேர்க்கையால் அதிர்ஷ்டம் பெறும் ராசிகள் குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
ரிஷபம்
சூரியன் மற்றும் சனியின் சேர்க்கை ரிஷப ராசியின் 11ஆம் வீட்டில் நிகழ்கிறது. இது லாப ஸ்தானத்தை குறிப்பதால் ரிஷப ராசிக்காரர்கள் இந்த காலகட்டத்தில் அதிக செல்வத்தை ஈட்ட இருக்கின்றனர். புதிய புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். தடைப்பட்டிருந்த காரியங்கள் இந்த காலகட்டத்தில் முடிவடையும். சமூகத்தில் உங்களுக்கான மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும். வேலை செய்பவர்களுக்கு உயர் அதிகாரியின் ஆதரவு கிடைக்கும். இதனால் பதவி உயரலாம் அல்லது பொறுப்புகள் கூடுலாம். இந்த காலகட்டம் அதிர்ஷ்டமானதுதான் இருப்பினும் நீங்கள் எடுக்கும் முடிவுகளை ஒன்றுக்கு இரண்டு முறை சிந்தித்து எடுக்க வேண்டும். அவசரப்பட்டு எந்த முடிவையும் எடுக்க வேண்டாம்.
மிதுனம்
சூரியன் மற்றும் சனியின் சேர்க்கை மிதுன ராசியின் 10ஆம் வீட்டில் நடக்கிறது. இது தொழில் ஸ்தானத்தை குறிப்பதால் மிதுன ராசிக்காரர்கள் தொழில் ரீதியாக உச்சத்தை தொட இருக்கின்றனர். இந்த காலகட்டத்தில் புதிய தொழில் தொடங்க நினைப்பவர்கள் தொடங்கலாம். ஏற்கனவே தொழில் செய்பவர்களுக்கு நல்ல லாபம் இருக்கும். பெரிய ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திடும் வாய்ப்புகள் உள்ளது. பண வரவு அதிகரிக்கும்.எதிர்மறையான பலன்களாக உறவுகளில் விரிசல் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. குறிப்பாக தந்தை இடையே வாக்குவாதம் ஏற்படலாம். எனவே அவ்வாறு நடக்காமல் பார்த்துக்கொள்வது அவசியம்.
துலாம்
துலாம் ராசியின் 6ஆம் வீட்டில் சூரியன் மற்றும் சனியின் சேர்க்கை நடக்கிறது. இந்த வீடானது சத்ரு, ருண, ரோக ஸ்தானத்தை குறிக்கிறது. இதனால் துலாம் ராசிக்காரர்கள் பல நன்மைகளை பெற இருக்கின்றனர். கையில் எடுக்கும் காரியங்கள் வெற்றியடையும். ஆரோக்கியத்தை பிரச்சனை இருந்தால் அது சரியாகும். நீதிமன்ற வழக்குகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள். கடன் பிரச்சனை இருந்தால் அதுவும் தீரும்.
தனுசு
சூரியன் மற்றும் சனியின் சேர்க்கை தனுசு ராசியின் 4ஆம் வீட்டில் நிகழ்கிறது. இது சுக ஸ்தானத்தை குறிக்கிறது. எனவே இந்த காலகட்டத்தில் சொத்துக்கள் சேரும். புது மனை, வீடு அல்லது வாகனம் வாங்கும் யோகம் உள்ளது. செய்யும் தொழிலில் லாபம் அதிகரிக்கும். பூர்வீக சொத்து வராமல் இருந்தால் அது இந்த காலகட்டத்தில் உங்களை வந்தடையும். வாழ்க்கை துணையுடன் பிரச்சனை இருந்தால் அது சரியாகி நிம்மதி பிறக்கும்.
