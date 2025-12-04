English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  2026 புத்தாண்டு: சனி அதிர்ஷ்டத்தால் பொற்காலத்தை காணப் போகும் ராசிகள்!

2026 புத்தாண்டு: சனி அதிர்ஷ்டத்தால் பொற்காலத்தை காணப் போகும் ராசிகள்!

Saturn 2026: 2026 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் சனி மீன ராசியில் நேரடியாகச் பயணிப்பார். அங்கு இருக்கும்போது, ​​ஜனவரி 20 ஆம் தேதி உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் நுழைவார். 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 4, 2025, 07:10 PM IST
  • மனைவியிடமிருந்து ஒரு ஆச்சரியமான பரிசைப் பெறலாம்.
  • குடும்பத்தினரை திருமணத்திற்கு சம்மதிக்க வைக்க முடியும்.
  • காதல் திருமணம் செய்துகொள்ள வேண்டும் என்ற உங்கள் கனவு நனவாகும்.

2026 புத்தாண்டு: சனி அதிர்ஷ்டத்தால் பொற்காலத்தை காணப் போகும் ராசிகள்!

Saturn 2026: ஜோதிடத்தில், சனி ஒரு நீதிபதி ஸ்தானத்தில் இருக்கிறார். அவர் மகரம் மற்றும் கும்பம் ராசிகளின் அதிபதி ஆவார். சனி பகவான் நீதியை நிலைநாட்டுவதால், தனிநபர்களின் செயல்களின் அடிப்படையில் அவர்களுக்கு சுப மற்றும் அசுப பலன்களை வழங்குகிறார். சனி தனது பாதையை மாற்றினாலும், ஒருவரின் கர்மாக்களின் பலனை அவர் கண்டிப்பாகப் பெறுவார்கள். மேலும், அவர்கள் தங்கள் தொழில் மற்றும் வணிகத்தில் மேற்கொள்ளும் கடின உழைப்பிற்குரிய பலனை அறுவடை செய்வார்கள். புத்தாண்டில் சனி தனது பாதையை மாற்றும்போது, ​​சில ராசிகளுக்கு சிறப்பு ஆசிகளை வழங்குவார்.

2026 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில், சனி பகவான் மீனம் ராசியில் நேரடியாக பயணிப்பார். ஜனவரி 20 அன்று, அவர் உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் நுழைவார். பின்னர், மே 17 அன்று, அவர் ரேவதி நட்சத்திரத்திற்கு மாறுவார். இதற்கிடையில், ஜூலை 27, 2026 அன்று மீன ராசியில் வக்ர நிலையை அடைவார். மீண்டும், டிசம்பர் 11, 2026 அன்று சனி பகவான் மீன ராசியில் நேரடியாக மாறுவார். இதன் விளைவாக, சனி 2026 ஆம் ஆண்டு முழுவதும் மீன ராசியில் பயணிப்பார். இதனால், சில ராசிகள் கணிசமாகப் பயனடைய வாய்ப்புள்ளது. எந்தெந்த ராசிகள் பயனடைகின்றன என்பதை மேலும் ஆராய்வோம்.

மேஷம்: புத்தாண்டில் (2026) மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு சனி பகவானின் முழுமையான அருள் கிடைக்கும். இந்த நேரம் உங்களுக்கு நேர்மறையான பலன்களால் நிறைந்திருக்கும். சனியின் அருளால், உங்கள் தொழில் மற்றும் வணிகத்தில் நிலவி வந்த பிரச்சினைகள் அனைத்தும் தீரும். உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் சக ஊழியர்களிடமிருந்து நீங்கள் மேற்கொள்ளும் ஒவ்வொரு முயற்சியிலும் முழு ஆதரவைப் பெறுவீர்கள். இந்த காலகட்டத்தில், உங்களுக்கு சம்பள உயர்வு மற்றும் பணியிடத்தில் வெற்றி உறுதியாகும். பதவி உயர்வுக்கான வாய்ப்புகளும் உண்டாகும். இந்த ஆண்டில் நீங்கள் புதிய நபர்களைச் சந்திப்பீர்கள், அது உங்கள் வளர்ச்சிக்கு உதவும். நீங்கள் குறிப்பிடத்தக்க வணிக லாபத்தை அனுபவிப்பீர்கள். ஒட்டுமொத்தமாக, நீங்கள் வாழ்க்கையில் அனைத்து வசதிகளையும் ஆடம்பரங்களையும் அனுபவிப்பீர்கள். மேஷ ராசிக்காரர்கள் தங்கள் துணையுடன் மகிழ்ச்சியான நேரத்தை செலவிட வாய்ப்பு கிடைக்கும்.

தனுசு: தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு வரவிருக்கும் ஆண்டு (2026) ஒரு ஆடம்பரமான நேரமாக இருக்கும். புத்தாண்டில் நீங்கள் புதிய வாகனம் வாங்க வாய்ப்புள்ளது. மேலும், ஏதேனும் ஒரு ஆடம்பரப் பொருளை வாங்கி உங்கள் வீட்டிற்கு அழகு சேர்க்கலாம். உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையில் நிலவி வந்த தேவையற்ற தலையீடுகளிலிருந்து நீங்கள் விடுபடுவீர்கள். ஒரு முக்கியமான வணிக ஒப்பந்தம் இந்த நேரத்தில் வெற்றிகரமாக நிறைவடையக்கூடும். உங்கள் தொழில் வளரும்போது, பல புதிய நபர்களைச் சந்திப்பீர்கள். சந்தையில் உங்கள் நற்பெயரும் (மதிப்பும்) அதிகரிக்கும். நீங்கள் எடுக்கும் முடிவுகள் எதிர்காலத்தில் நேர்மறையான முடிவுகளைத் தரும். இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் வேலைக்காகப் பயணம் செய்வீர்கள். இந்த பயணத்தின்போது செல்வாக்கு மிக்கவர்களுடன் தொடர்புகளை ஏற்படுத்திக் கொள்வீர்கள். உங்கள் காதல் உறவுகள் மேலும் ஆழமடையும்.

மீனம்: 2026 ஆம் ஆண்டு மீன ராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு சிறப்பு ஆண்டாக அமையும். உங்கள் பொருள் வசதிகள் அதிகரிக்கும். சமூகத்தில் உங்கள் நற்பெயரும் (மதிப்பும்) அதிகரிக்கும். பணியிடத்தில் நிலவும் சூழ்நிலைகள் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். வேலை நேர்காணல்களில் பங்கேற்க இது ஏற்ற நேரம். மாணவர்கள் தங்கள் ஆசிரியர்களிடமிருந்து முழு ஆதரவைப் பெறுவார்கள். பாதுகாப்பான வேலைக்கு தயாராகி வருபவர்களுக்கு, முன்னேற்றத்திற்கான புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். வணிகத்தில் நிலவிய மந்தநிலையிலிருந்து நீங்கள் நிவாரணம் பெறுவீர்கள். உங்கள் காதல் உறவுகள் ஆழமடையும். உங்கள் துணையுடன் தரமான நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். உங்கள் மனைவியிடமிருந்து ஒரு ஆச்சரியமான பரிசைப் பெறலாம். காதல் திருமணம் செய்துகொள்ள வேண்டும் என்ற உங்கள் கனவு நனவாகும். உங்கள் குடும்பத்தினரை திருமணத்திற்கு சம்மதிக்க வைக்க முடியும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க | புதன் பெயர்ச்சி: டிசம்பர் 6 முதல் 3 ராசிகளுக்கு பொற்காலம், அனைத்திலும் வெற்றி

மேலும் படிக்க | இன்றைய ராசிபலன்: டிசம்பர் 3 புதன்கிழமை - அதிர்ஷ்டம் யாருக்கு?

