தீபாவளி ராசிபலன்: 3 ராசிகளுக்கு பொற்காலம் ஆரம்பம், அதிர்ஷ்டம் அடிக்கப்போகுது

  • Tamil News
  • Spiritual
Diwali 2025 Rasi palan: தீபாவளிக்கு பிறகு சில கிரகங்களில் முக்கிய மாற்றங்கள் ஏற்படவுள்ளன. இவற்றால் அதிக நன்மைகளை அடையவுள்ள ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 14, 2025, 03:24 PM IST
  • தீபாவளிக்கு பின் நிகழும் கிரக பெயர்ச்சிகளின் தாக்கத்தால் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு அனுகூலமான நன்மைகள் நடக்கும்.
  • குடும்பத்துடன் தரமான நேரத்தை செலவிட வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
  • வணிகம் விரிவடையும்.

Lucky Zodiac Signs of Diwali 2025: இன்னும் சில நாட்களில் தீபங்களின் திருவிழாவான தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்படும். இதற்கான ஏற்பாடுகளில் மக்கள் அனைவரும் ஈடுபட்டுள்ளனர். இந்த தீபாவளி ஜோதிட ரீதியாக மிக முக்கியமானது. ஏனெனில், இந்த ஆண்டு தீபாவளிக்கு பின்னும் சில முக்கிய கிரக மாற்றங்கள் ஏற்படவுள்ளன. இவற்றால் பல ஆக்கப்பூர்வ மாற்றங்கள் நிகழும்.

தீபாவளி ராசிபலன்

தீபாவளிக்குப் பிறகு, புதன், செவ்வாய் மற்றும் சந்திரன் ஆகிய கிரகங்கள் விருச்சிக ராசியில் பெயர்ச்சி ஆகவுள்ளன. செவ்வாய் இந்த ராசியை ஆளும் கிரகம். இந்த மூன்று கிரகங்களின் பெயர்ச்சி அனைத்து ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும். வாழ்வில் ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருக்கும். எனினும் சில ராசிகளுக்கு கிரகங்களின் இந்த பெயர்ச்சி ஆக்கப்பூர்வமாக இருக்கும். இவர்களுக்கு இது நிதி ஆதாயம், வெற்றி மற்றும் பிரச்சனைகள் தீரும் நேரமாக இருக்கும்.

தீபாவளிக்கு பிறகு நிகழும் கிரக பெயர்ச்சிகள்

- அக்டோபர் 24 ஆம் தேதி புதன் விருச்சிக ராசிக்குள் நுழைவார். நவம்பர் 10 ஆம் தேதி வரை அவர் அங்கேயே இருப்பார்.

- அக்டோபர் 27 ஆம் தேதி செவ்வாய் தனது சொந்த ராசியான விருச்சிக ராசிக்குள் நுழைவார். டிசம்பர் 7 ஆம் தேதி வரை அங்கேயே இருப்பார்.

- அக்டோபர் 23 ஆம் தேதி சந்திரன் விருச்சிக ராசியில் பெயர்ச்சி ஆவார். அக்டோபர் 26 ஆம் தேதி வரை அங்கேயே இருப்பார்.

- இந்த மூன்று கிரகங்களின் அருள் சில ராசிகளில் குறிப்பாக அதிகமாகத் தெரியும்.

தீபாவளிக்கு பிந்தைய கிரக பெயர்ச்சிகளால் அதிக நன்மைகளை அடையவுள்ள ராசிகள்:

சிம்மம் (Leo)

தீபாவளிக்கு பின் நிகழும் கிரக பெயர்ச்சிகளின் தாக்கத்தால் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு அனுகூலமான நன்மைகள் நடக்கும். சிம்ம ராசிக்காரர்கள் குடும்பத்துடன் தரமான நேரத்தை செலவிட வாய்ப்பு கிடைக்கும். வணிகம் விரிவடையும். புதிய வீடு அல்லது வாகனம் வாங்கும் யோகம் உண்டாகும்.  முதலீடுகளுக்கு இது சாதகமான நேரமாக இருக்கும். புதிய படிப்பைத் தொடரும் முன் மாணவர்கள் சிந்தித்து செயல்பட வேண்டும். பொருளாதார வசதிகள் அதிகரிக்கும். சம்பள உயர்வு மற்றும் பதவி உயர்வுக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. உங்கள் லாபம் பாதுகாக்கப்படுவதை உறுதிசெய்ய உங்கள் பணத்தை தவறாகப் பயன்படுத்தாமல் இருப்பது நல்லது.

கன்னி (Virgo)

தீபாவளிக்கு பிறகு நடக்கும் கிரக பெயர்ச்சிகளால் கன்னி ராசிக்காரர்கள் அதிக நன்மை அடைவார்கள். இவர்களது வாழ்வில் உள்ள நிதி சிக்கல்கள் நீங்கும். தனிப்பட்ட மற்றும் தொழில் வாழ்க்கையில் சமநிலை கிடைக்கும். உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும். மன அழுத்தம் நீங்கும். மாணவர்கள் தேர்வுகளில் வெற்றி பெற வாய்ப்புள்ளது. உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களுடனான உறவுகள் வலுவடையும். மருத்துவத் துறையில் பணிபுரிபவர்களுக்கு முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். எதிர்காலத் திட்டமிடல் மற்றும் முதலீடுகளில் ஈடுபடுபவர்களுக்கும் நன்மை கிடைக்கும். பணியிடத்தில் பதவி உயர்வும், ஊதிய உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. சமூகத்தில் கௌரவம் அதிகரிக்கும்.

கும்பம் (Aquarius)

கும்ப ராசிக்காரர்கள் புதன், செவ்வாய் மற்றும் சந்திரனால் அதிகமாக ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள். அவர்களுக்கு பணியிடத்தில் வெற்றி கிடைக்கும். சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும். வாழ்க்கைத் துணையுடனான உறவுகள் வலுவடையும். மேலும் உங்கள் வாழ்க்கை முறையில் நேர்மறையான மாற்றங்கள் ஏற்படும். நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும், இதனால் பிரச்சினைகளை சமாளிப்பது எளிதாகும். உங்கள் தந்தையுடனான உறவுகள் இப்போது நன்றாக இருக்கும். எழுத்து மற்றும் இலக்கியத் துறையில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு இது ஒரு நல்ல நேரமாக இருக்கும். நிதி நிலைமை வலுவடையும், வெளிநாட்டுப் பயண வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க | குரு வக்ர பெயர்ச்சி பலன்கள் 2025: 4 ராசிகளுக்கு சர்வ யோகம், அதிர்ஷ்டம் கொட்டும்

மேலும் படிக்க | தீபாவளிக்கு முன் சூரியன் ராசி மாற்றம்: 3 ராசிகளுக்கு எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும்

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

