/இந்த ஆண்டு அரசு வேலை வேண்டுமா? 12 ராசிகளுக்கான எளிய பரிகாரங்கள், வழிபாட்டு முறைகள்

Government Job Astrology : அரசு வேலை என்பது இன்றைய காலகட்டத்தில் பலருடைய வாழ்நாள் கனவாகவும், சமூக அங்கீகாரமாகவும் உள்ளது. கடுமையான உழைப்பும், முறையான திட்டமிடலும் அரசு வேலைக்கு அடித்தளம் என்றாலும், அதற்குப் பின்னால் நவக்கிரகங்களின் சாதகமான அமைப்பும் இருக்க வேண்டும் என்பது ஜோதிட சாஸ்திரத்தின் விதி. ஜோதிட ரீதியாக, ஒருவருக்கு அரசு வேலை கிடைப்பதற்கு நவக்கிரகங்களின் தலைவனான சூரியன் மற்றும் தைரியத்தைத் தரும் செவ்வாய் ஆகிய இரு கிரகங்களின் அருள் மிக முக்கியம்.
அதோடு, ஒருவரது ஜாதகத்தில் பத்தாம் இடம் என்று சொல்லப்படும் ஜீவன ஸ்தானமும் வலுவாக இருக்க வேண்டும். இந்த ஆண்டு நீங்கள் எழுதும் போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெற்று, உங்கள் அரசு வேலைக் கனவை நனவாக்க 12 ராசிகளும் செய்ய வேண்டிய எளிய பரிகாரங்கள் மற்றும் சிறப்பு வழிபாட்டு முறைகளை இந்தத் தொகுப்பில் காண்போம்.
மேஷ ராசிக்கு அதிபதி செவ்வாய் பகவான் என்பதால், இந்த ஆண்டு உங்களுக்குச் சாதகமான சூழல் நிலவினாலும், இலக்கை அடையக் கடும் உழைப்பு தேவைப்படும். செவ்வாய்க்கிழமைகளில் முருகப்பெருமானுக்குச் செவ்வரளி மலர் சாற்றி, நெய் தீபமேற்றி வழிபட வேண்டும். தினமும் அல்லது செவ்வாய்க்கிழமைகளில் கந்த சஷ்டி கவசம் படிப்பது அல்லது கேட்பது உங்களுக்குள் இருக்கும் தன்னம்பிக்கையை அதிகரிக்கும்.
ரிஷப ராசிக்கு அதிபதி சுக்கிரன் ஆவார். இந்த ஆண்டு உங்களின் விடாமுயற்சியும், முறையான திட்டமிடலும் உங்களை அரசு பணியில் அமர்த்தும். வெள்ளிக்கிழமைகளில் மகாலட்சுமி அல்லது துர்க்கை அம்மனை நெய் தீபமேற்றி வழிபட்டு வரவும். போட்டித் தேர்வுக்குச் செல்லும் முன்பாக, ஏழை எளியவர்களுக்கு அல்லது துப்புரவுத் தொழிலாளர்களுக்கு உங்களால் இயன்ற இனிப்புகளைத் தானமாக வழங்குவது சிறந்தது.
மிதுன ராசிக்கு அதிபதி புத்தி காரகனான புதன் பகவான் ஆவார். தேர்வுகளில் புத்தி கூர்மையுடனும், பதற்றமின்றியும் செயல்பட புதனின் அருள் உங்களுக்கு அவசியம். புதன்கிழமைகளில் மகாவிஷ்ணுவை அல்லது பெருமாளை துளசி மாலை சாற்றி வழிபட வேண்டும். பசு மாட்டிற்குப் பச்சைக் கீரை அல்லது அகத்திக் கீரையை உணவாகக் கொடுப்பது உங்கள் கல்வி மற்றும் தேர்வுத் திறனை மேம்படுத்தும்.
கடக ராசிக்கு அதிபதி சந்திர பகவான் என்பதால், மனக்குழப்பங்களைத் தவிர்த்து ஒற்றை இலக்கோடு படித்தால் இந்த ஆண்டு அரசு வேலை நிச்சயம். திங்கட்கிழமைகளில் சிவபெருமானுக்குப் பால் அபிஷேகம் செய்து, பில்வ இலைகளால் அர்ச்சனை செய்து வழிபடவும். தினமும் காலையில் வீட்டை விட்டுப் புறப்படும் போது தாயாரின் பாதங்களைத் தொட்டு ஆசி பெற்று அன்றைய நாளைத் தொடங்குங்கள்.
சிம்ம ராசிக்கு அதிபதி சூரிய பகவான் என்பதால், உங்களுக்கு இயல்பாகவே அரசு வேலைக்கான வாய்ப்புகள் மற்றும் ஆளுமைத் திறன் அதிகம் இருக்கும். ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் சூரிய நாராயணரை நோக்கி ஆதித்ய ஹிருதய ஸ்தோத்திரம் படித்து வழிபடுவது நல்லது. தினமும் காலையில் சூரிய நமஸ்காரம் செய்து, செம்பு பாத்திரத்தில் தண்ணீர் குடிப்பதை வழக்கமாக்கிக் கொள்ளுங்கள். தந்தைக்கு மரியாதை செய்து ஆசி பெறுவது சூரியனின் பலத்தைக் கூட்டும்.
கன்னி ராசிக்கு அதிபதி புதன் பகவான் ஆவார். முறையான பயிற்சியும், தொடர் முயற்சியும் இந்த ஆண்டு உங்களுக்குப் பெரிய வெற்றியைத் தேடித்தரும். புதன்கிழமைகளில் கல்விக்கடவுளான ஸ்ரீ ஹயக்ரீவர் அல்லது விநாயகப் பெருமானை அறுகம்புல் சாற்றி வழிபட வேண்டும். படிக்க வசதியில்லாத ஏழை மாணவர்களின் கல்விச் செலவிற்கு உதவுவது அல்லது அவர்களுக்குப் பேனா, புத்தகங்கள் போன்ற உபகரணங்களை வாங்கித் தருவது சிறந்த பரிகாரமாகும்.
துலாம் ராசிக்கு அதிபதி சுக்கிரன் ஆவார். உங்கள் கவனச்சிதறல்களைக் குறைத்துக் கொண்டு, முழு ஈடுபாட்டுடன் படித்தால் நற்பலன் கிடைக்கும். சனிக்கிழமைகளில் ஆஞ்சநேயருக்கு வெண்ணெய் காப்பு சாற்றி வழிபட வேண்டும் அல்லது சனிக்கிழமை தோறும் நல்லெண்ணெய் தீபமேற்றலாம். பார்வையற்றோர் அல்லது மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உங்களால் இயன்ற பண உதவி அல்லது உணவு உதவி செய்வதன் மூலம் தடைகள் நீங்கும்.
விருச்சிக ராசிக்கு அதிபதி செவ்வாய் பகவான். நிர்வாகத் திறன், காவல்துறை, ராணுவம் மற்றும் பாதுகாப்புத் துறைகளில் அரசு வேலை கிடைக்க உங்களுக்கு அதிக வாய்ப்புள்ளது. செவ்வாய்க்கிழமைகளில் துர்க்கை அம்மனுக்கு எலுமிச்சை பழ விளக்கேற்றி, ராகு கால பூஜை செய்ய வேண்டும். செவ்வாய் மற்றும் சனிக்கிழமைகளில் கால பைரவரை வழிபட்டு, அவருக்கு முந்திரி மாலை சாற்றுவது தேர்வில் ஏற்படும் தடைகளைத் தகர்க்கும்.
தனுசு ராசிக்கு அதிபதி குரு பகவான் ஆவார். உயர் பதவிகளுக்கான (Group 1, UPSC போன்ற) அரசுத் தேர்வுகளில் வெற்றி பெற குருவின் அருள் உங்களுக்குத் துணை நிற்கும். வியாழக்கிழமைகளில் தட்சிணாமூர்த்திக்கு மஞ்சள் நிற மலர்கள் சாற்றி, கொண்டைக்கடலை மாலை அணிவித்து வழிபட வேண்டும். உங்கள் குருநாதர்கள், ஆசிரியர்கள் அல்லது முதியோர்களை நேரில் சந்தித்து அவர்களின் பாதங்களை வணங்கி ஆசியைப் பெறுங்கள்.
மகர ராசிக்கு அதிபதி சனி பகவான் ஆவார். உழைப்பைக் குறைவின்றித் தந்தால், சற்று தாமதமானாலும் நிலையான, தரமான அரசு வேலை உங்களைத் தேடி வரும். சனிக்கிழமைகளில் சனி பகவானுக்கு எள் தீபமேற்றி வழிபட வேண்டும் அல்லது கருடாழ்வாரை வணங்கலாம். ஆதரவற்ற முதியோர் இல்லங்களுக்கு அல்லது சாலையோரம் வசிப்பவர்களுக்கு உங்களால் முடிந்த அன்னதானம் அல்லது உதவிகளைச் செய்யுங்கள்.
கும்ப ராசிக்கு அதிபதியும் சனி பகவானே ஆவார். எதிர்மறை எண்ணங்களை நீக்கி, நேர்மறை எண்ணங்களுடன் கடினமாக உழைத்தால் இலக்கை அடையலாம். சனிக்கிழமைகளில் ஸ்ரீ நரசிம்மர் அல்லது கால பைரவரை அர்ச்சனை செய்து நெய் தீபமேற்றி வழிபட வேண்டும். சனிக்கிழமைகளில் காகத்திற்குத் தயிர் சாதம் அல்லது எள் கலந்த சாதம் வைப்பது பித்ரு தோஷங்களை நீக்கி, காரிய வெற்றியைத் தரும்.
மீன ராசிக்கு அதிபதி குரு பகவான் ஆவார். இந்த ஆண்டு உங்களுக்குப் புதிய மற்றும் சிறந்த வாய்ப்புகள் தேடி வரும், அதைச் சரியாகப் பயன்படுத்திக் கொள்வது உங்கள் கையில் உள்ளது. வியாழக்கிழமைகளில் சீரடி சாய்பாபா அல்லது ராகவேந்திர சுவாமிகளை நெய் தீபமேற்றி மனமுருக வழிபட வேண்டும். வியாழக்கிழமைகளில் ஏழை எளியவர்களுக்கு மஞ்சள் நிறப் பழங்கள் (வாழைப்பழம்) அல்லது மஞ்சள் நிற ஆடைகளைத் தானமாக வழங்குவது அதிர்ஷ்டத்தை அளிக்கும்.
வெற்றிக்கான இறுதி ரகசியம்:
ஜோதிட ரீதியான வழிபாடுகளும் பரிகாரங்களும் உங்களின் மன உறுதியை வளர்த்து, அதிர்ஷ்டக் கதவுகளைத் திறக்கக்கூடிய வழிகாட்டிகளே ஆகும். ஆனால், உங்களின் 100% கடின உழைப்பும், முறையான திட்டமிடலுடன் கூடிய பயிற்சியும் மட்டுமே உங்களை அரசு நாற்காலியில் அமர வைக்கும் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.