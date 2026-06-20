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குருவால் உருவாகும் சுப யோகம்: 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம் ஆரம்பம்.. வெற்றி, அதிர்ஷ்டம் பெருகும்

Guru Aditya Yog On July 18: குரு சுக்கிரன் சேர்க்கையால் ஜூலை 19ஆம் தேதி கடக ராசியில் சுப யோகம் உருவாகிறது.  ஜூலை 19ஆம் தேதி குரு ஆதித்ய யோகம் உருவாகிறது. இதனால், 4 ராசிகளக்கு செல்வம், வெற்றி குவியக் கூடும். 

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 20, 2026, 09:44 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 09:45 AM IST
குருவால் உருவாகும் சுப யோகம்: 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம் ஆரம்பம்.. வெற்றி, அதிர்ஷ்டம் பெருகும்
Image Credit: Guru Aditya Yog On July 18

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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