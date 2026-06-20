/குருவால் உருவாகும் சுப யோகம்: 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம் ஆரம்பம்.. வெற்றி, அதிர்ஷ்டம் பெருகும்

Guru Aditya Yog On July 18: ஜோதிட ரீதியாக , ஒவ்வொரு கிரகங்களின் பெயர்ச்சியின்போது கிரக சேர்க்கை மற்றும் ராஜயோகங்கள் உருவாகிறது. அந்த வகையில், ஜூலை 18ஆம் தேதி கடக ராசியில் சுப யோகம் உருவாகிறது. ஜூலை 18ஆம் தேதி கடக ராசியில் சூரியன் பெயர்ச்சி அடைகிறார். ஏற்கனவே, கடக ராசியில் குரு பகவான் இருக்கிறார். எனவே, ஜூலை 18ஆம் தேதி கடக ராசியில் சூரியன் பெயர்ச்சி அடையும்போது, சூரியன் குரு சேர்க்கை நடக்கும்.
இரண்டு கிரகங்களின் சேர்க்கை ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த ஜோதிட நிகழ்வாகும். சூரியன் குரு சேர்க்கையால் குரு ஆதித்ய யோகம் உருவாகிறது. சுமார் 100 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இதுபோன்ற ஒரு நிலை ஏற்படும். இந்த நிகழ்வின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளின் வாழ்க்கையிலும் உணரப்பட்டாலும், சில ராசிகள் மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலிகளாக இருக்கும். முக்கியமாக, மரியாதையும் நிதி நிலையும் அதிகரிக்கும். இதனால், 4 ராசிகள் குரு சூரியன் சேர்க்கையால் பலனடைவார்கள். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
குரு சுக்கிரன் சேர்க்கையால் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு வருமானம் அதிகரிக்கும். நினைத்த காரியங்களை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு இருக்கும். சிலருக்கு புதிய வருமான வழிகளை உருவாக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். வேலை செய்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வுக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன.
நீங்கள் வேலை மாற விரும்பினால், புதிய வேலை வாய்ப்புகள் உங்களைத் தேடி வரும். மேலும், வாழ்க்கையில் நீண்ட காலமாக சந்தித்து வரும் பிரச்னைகள் முடிவுக்கு வரும். உடல் நலத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். தொழிலதிபர்கள் நல்ல லாபம் பெறுவார்கள். குரு பகவானின் அருளால் திருமணமாகதவர்களுக்கு திருமணம் நடக்க வாய்ப்புள்ளது. இந்த காலக்கட்டத்தில் உங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை, தைரியம் அதிகரிக்கும். புதிய வேலைகள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. திடீரென பண வரவு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பும் உள்ளது. தேவையற்ற செலவுகள் குறையும். மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவார்கள்.
குரு சூரியன் சேர்க்கையல் சுப யோகம் உருவாகிறது. ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு தன்னம்பிக்கை, தைரியம் அதிகரிக்கும். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள பணிகள் வெற்றிகரமாக முடிவடையும். வேலை செய்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு மற்றும் சம்பள உயர்வுக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. தொழிலதிபர்கள் இந்த யோகத்தால் நல்ல பலன்களை பெறுவார்கள். இந்த யோகத்தால் உங்கள் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றத்தை கொண்டு வரும். குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு இடையேயான பிணைப்பு அதிகரிக்கும். நீண்ட நேரம் ஆசைகள் நிறைவேறும் நேரம் இது. . இந்தக் காலத்தில் வேலை செய்பவர்களுக்கு அலுவலகத்தில் பதவி உயர்வு மற்றும் சம்பள உயர்வு கிடைக்கலாம். வெளிநாடு செல்ல விரும்புபவர்களுக்கு இந்தக் காலத்தில் வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். வீட்டில் சுப காரியங்கள் நடைபெறும்.
குரு சூரியன் சேர்க்கையால் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். நீங்கள் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றத்தை காண்பீர்கள். கடின உழைப்புக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும். உங்கள் கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற பலன்களை பெறுவீர்கள். தொழில்முனைவோருக்கு பணம் சம்பாதிக்க பல வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். நிதி நிலையில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். அதிர்ஷ்டத்தின் முழு ஆதரவும் உங்களுக்குக் கிடைப்பதால், வெற்றி உங்களைத் தேடி வரும். மிக முக்கியமாக, நீண்டகால ஆசைகள் நிறைவேறும். வியாபாரம் மற்றும் வர்த்தகத்தில் நீங்கள் மகத்தான முன்னேற்றத்தைக் காண்பீர்கள். வேலை தேடுபவர்களுக்கு இந்தக் காலகட்டத்தில் புதிய வேலை கிடைப்பதற்கான அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன.
குரு சூரியன் சேர்க்கையால் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு எதிர்பாராத நிதி ஆதாயங்கள் கிடைக்கும். இது நீங்கள் புதிய நண்பர்கள் கிடைப்பார்கள். நிதி நிலைமை மேம்படும். தொழில் வாழ்க்கையில் ஒத்துழைப்புடன் எதிர்பாராத பலன்களைத் தரும். மேலும், வேலை தேடுபவர்களுக்கு விரும்பிய வேலை கிடைக்கும். நீங்கள் சுப நிகழ்ச்சிகளில் அதிகமாகப் பங்கேற்பீர்கள். மாணவர்கள் தேர்வுகளில் அதிக மதிப்பெண்களைப் பெறக்கூடும். நீங்கள் நீண்ட காலமாக ஒரு புதிய வாகனம் அல்லது சொத்து வாங்க விரும்பினால், இந்தக் காலகட்டத்தில் அதற்கான வாய்ப்பு உங்களுக்குக் கிடைக்கும். நினைத்த காரியங்களை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். நீதிமன்ற வழக்குகள் தீர்ப்புகள் உங்களுக்கு சாதமாக அமையும்.
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