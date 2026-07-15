/குரு அஸ்தமனம்: ஆகஸ்ட் வரை 3 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. வெற்றி, அதிர்ஷ்டம் கைகூடும்!

Guru Asta Lucky Zodiac Signs: ஜோதிட ரீதியாக 9 கிரகங்களில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கிரகமாக குரு பகவான் இருக்கிறார். குரு பகவான் பெயர்ச்சி 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். குரு பகவான் செல்வம், அதிர்ஷ்டம், வேலை போன்வற்றை கூறிக்கிறார். குரு பகவான் 12 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை ஒரு ராசியில் இருந்து மற்றொரு ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார்.
குரு பகவான் பெயர்ச்சி 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், குரு பகவான் அஸ்தம நிலைக்கு சென்றிருக்கிறார். குரு அஸ்தமனமாவது முக்கியமான நிகழ்வாகும். குரு பகவான் ஜூலை 14ஆம் தேதியான நேற்று கடக ராசியில் அஸ்தமித்தார். ஆகஸ்ட் 12ஆம் தேதி வரை குரு பகவான் அஸ்தமன நிலையில் இருப்பார். இதனால், 30 நாட்களுக்கு சில ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வம் இருக்கும்.
|கிரகம்
|குரு பெயர்ச்சி
|ராசி
|கடகம் ராசியில் குரு அஸ்தமனம்
|பெயர்ச்சி நாள்
|ஜூலை 14
|அஸ்தமன நிலை
|ஆகஸ்ட் 12 வரை
|அதிர்ஷ்ட ராசிகள்
|மேஷம், கடகம், தனுசு
குரு அஸ்தமனத்தால் மேஷ ராசிக்காரர்கள் சுப பலன்களை பெறுவார்கள். நீங்கள் நினைத்த காரியங்கள் நிறைவேறும். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு இருக்கும். கல்வி ரீதியாக முன்னேற்றம் இருக்கும். வேலையில் நீங்கள் எதிர்பார்த்த பலன்களை பெறுவீர்கள். தொழில், வேலையில் முன்னேற்றம் இருக்கும். வெளிநாடு செல்லும் கனவும் நனவாகும். உடன் பிறந்தவர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். எதையும் சமாளிக்கும் மனப்பக்குவம் உண்டாகும். கல்வியில் ஆர்வமின்மை ஏற்படும். ஆன்மீக குருக்களின் ஆலோசனைகள் தெளிவினை உருவாக்கும். புதிய தொழில்நுட்ப கருவிகளில் கவனம் வேண்டும். விதண்டாவாத பேச்சுக்களை குறைத்துக் கொள்ளவும். எழுத்து துறைகளில் புதிய அனுபவம் ஏற்படும்.
குரு அஸ்தமனத்தால் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மைகள் உண்டாகும். சுப பலன்களை பெறுவீர்கள். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். பழைய கடன்கள் அடையும். எதிலும் புத்துணர்ச்சியுடன் செயல்படுவீர்கள். பொதுக் காரியங்களில் ஈடுபாடுகள் அதிகரிக்கும். உயர் அதிகாரிகள் இடத்தில் நற்பெயர்கள் கிடைக்கும். அதிர்ஷ்டகரமான சில வாய்ப்புகள் மூலம் முன்னேற்றம் ஏற்படும்.
சுபகாரியம் தொடர்பான பேச்சுவார்த்தைகளை கைகூடும். வெளியூரில் இருந்து மகிழ்ச்சியான செய்திகள் கிடைக்கும். வரவுகளில் இருந்த நெருக்கடிகள் விலகும். குழந்தைகளின் எண்ணங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். அரசு செயல்பாடுகளில் சில நுட்பங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். திர்பாராத சில பயணங்கள் ஏற்படும். பணிகளில் ஒரு விதமான சோர்வுகள் உண்டாகும். வியாபார செயல்பாடுகளில் கவனம் வேண்டும். சிந்தனைப் போக்கில் குழப்பங்கள் ஏற்பட்டு நீங்கும்.
குரு அஸ்தமனம் காரணமாக, தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு சுப பலன்கள் கிடைக்கும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். நீங்கள் எதிர்பார்த்த பலன்களை பெறுவீர்கள். தந்தை வழி உறவுகள் மூலம் ஒத்துழைப்பு உண்டாகும். நீண்ட தூர பயண சிந்தனைகள் உண்டாகும். குருமார்களின் ஆலோசனைகள் தெளிவை ஏற்படுத்தும். குடும்பத்தில் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும்.
முயற்சிக்கு ஏற்ப முன்னேற்றமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். விரும்பிய பொருள்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். ஆரோக்கியம் தொடர்பான சில விரயம் ஏற்படும். சக ஊழியர்களிடம் அனுசரித்து நடந்து கொள்ளவும். கடன் சார்ந்த செயல்பாடுகளில் சிந்தித்து செயல்படவும். நண்பர்கள் வழியில் ஆதரவு கிடைக்கும். உடன் இருப்பவர்களால் பொறுப்புகள் மேம்படும். எதிலும் தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்படுவீர்கள். வியாபாரம் நிமிர்த்தமான பணிகளில் ஆதாயம் அடைவீர்கள்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)