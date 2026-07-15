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குரு அஸ்தமனம்: ஆகஸ்ட் வரை 3 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. வெற்றி, அதிர்ஷ்டம் கைகூடும்!

Guru Asta Lucky Zodiac Signs: குரு பகவான் அஸ்தமன நிலைக்கு சென்றுள்ளார். கடகத்தில் நேற்று (ஜூலை 14) அஸ்தம நிலைக்கு குரு சென்றிருப்பது குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கும் நேர்மறையான ஆற்றலை கொடுக்கும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 15, 2026, 09:29 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 09:34 AM IST
குரு அஸ்தமனம்: ஆகஸ்ட் வரை 3 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. வெற்றி, அதிர்ஷ்டம் கைகூடும்!
Image Credit: Guru Asta Lucky Zodiac SignsSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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குரு அஸ்தமனம்: ஆகஸ்ட் வரை 3 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. வெற்றி, அதிர்ஷ்டம் கைகூடும்!
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