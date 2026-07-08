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குரு அஸ்தமனம்: இந்த 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்.. ஜாக்பாட், வெற்றி கிடைக்கும்

Guru Asta July 15: குரு பகவான் ஜூலை 15ஆம் தேதி அஸ்தமனமாகிறார். குரு அஸ்தமனம் 30 நாட்கள் வரை நீடிக்கும். இதனால், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலை உண்டாகும். எனவே, அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 08, 2026, 06:15 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 06:15 PM IST
குரு அஸ்தமனம்: இந்த 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்.. ஜாக்பாட், வெற்றி கிடைக்கும்
Image Credit: Guru Asta July 15Source: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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