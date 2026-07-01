/குரு அஸ்தமனம் 2026: ஜூலை 14 முதல் இந்த 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை...பணம் கொட்டப்போகுது!

ஜோதிடத்தின்படி, ஒருவருக்கு நல்வாழ்வையும், அபரிமிதமான அதிர்ஷ்டத்தையும் அள்ளித்தரும் சுப கிரகமாக குருபகவான் விளங்குகிறார். இதனால், அவரின் நகர்வுகளில் ஏற்படும் ஒவ்வொரு மாற்றமும் ராசி பலன்களில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், நடப்பு ஜூலை மாதத்தில் குருபகவானின் நிலையில் ஒரு முக்கிய மாற்றம் நிகழவுள்ளது.
அதாவது வரும் ஜூலை 14, 2026 அன்று குருபகவான் அஸ்தமன நிலையை அடைகிறார். இந்த நிலை ஆகஸ்ட் 12 வரை நீடிக்கும். பொதுவாக, ஒரு கிரகம் சூரியனின் சுற்றுப்பாதைக்கு மிக அருகில் நெருங்கும்போது அதன் சுப பலன் தரும் ஆற்றல் தற்காலிகமாக குறையும். இந்த நிகழ்வையே ஜோதிடத்தில் 'அஸ்தமனம்' என்கிறார்கள். குருவின் இந்த மறைவு நிலை அனைத்து ராசிகளிலும் எதிரொலிக்கும் என்றாலும், தொழில், பணம், குடும்பம் மற்றும் திருமணம் சார்ந்த விஷயங்களில் சில ராசிகளுக்கு இது எதிர்பாராத யோகங்களை அள்ளித்தரப் போகிறது.
அப்படி அமோகமான நற்பலன்களை பெறப்போகும் அந்த 3 அதிர்ஷ்ட ராசிகள் எவை என்று இங்கே பார்ப்போம்:
பொருளாதார ரீதியாக மேஷ ராசியினருக்கு இதுவொரு பொற்காலம் என்றே சொல்லலாம். தொழிலில் நல்ல லாபம் கிடைப்பதோடு, புதிய முதலீடுகள் மூலம் எதிர்பார்த்ததை விட கூடுதல் வருமானம் வந்து சேரும். நீண்ட நாட்களாக வராமல் முடங்கிக் கிடந்த கடன்கள் கைக்கு வந்து சேரும். தடைப்பட்டுக் கிடந்த தொழில் மற்றும் வியாபார பணிகள் மீண்டும் வேகம் எடுத்து நல்ல வளர்ச்சியை நோக்கிச் செல்லும்.
பணப்புழக்கம் அதிகரிப்பதால் இவர்களின் பொருளாதார அந்தஸ்து உயரும். குடும்ப வாழ்க்கையைப் பொறுத்தவரை, தம்பதியரிடையே அன்யோன்யம் அதிகரிக்கும். துணையுடன் இணைந்து ஆன்மீகப் பயணங்களோ அல்லது சுற்றுலாத் தலங்களுக்கோ சென்று மகிழ்வீர்கள். உங்களின் தனித்திறமைகள் வெளிப்பட்டு, சமுதாயத்தில் உங்களுக்கான மதிப்பும் மரியாதையும் அந்தஸ்தும் உயரும்.
கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த குரு அஸ்தமன காலம் சிறப்பான நன்மைகளை தரப்போகிறது. போட்டி தேர்வுகளுக்கு தயாராகி வரும் மாணவர்களுக்கு பிரகாசமான சூழல் நிலவும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் தங்கள் கடின உழைப்பால் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டுக்களையும், முழு ஆதரவையும் பெற்று மகிழ்வர். அதிர்ஷ்டத்தின் துணை இருப்பதால் தொட்ட காரியங்கள் யாவும் துலங்கும்.
செல்வத்தை பெருக்குவதிலும், தொழிலில் லாபத்தை ஈட்டுவதிலும் உங்களது திட்டங்கள் அனைத்தும் வெற்றியை தரும். காதல் வாழ்க்கை இனிமையாக நகரும். ஒருவரையொருவர் புரிந்து கொண்டு மகிழ்ச்சியாக நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். திடீர் பணவரவும், உத்தியோக உயர்வுக்கான வாய்ப்புகளும் இக்காலத்தில் உங்களை தேடி வரும்.
குருவின் இந்த அஸ்தமன நிலை தனுசு ராசியினரின் வாழ்வில் பல திருப்பங்களை ஏற்படுத்தப் போகிறது. வருமானம் படிப்படியாக உயர்வதோடு, புதிய வழிகளில் பணம் சம்பாதிப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் கைகூடி வரும். நீங்கள் எடுக்கும் தொடர் முயற்சிகளுக்குத் தகுந்த பலன்கள் முழுமையாகக் கிடைக்கும். காதல் மற்றும் திருமண வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி பொங்கும்; துணையுடன் நிம்மதியான தருணங்களை அனுபவிப்பீர்கள்.
பல்வேறு முதலீட்டு திட்டங்களில் இருந்து உங்களுக்கு நல்ல லாபம் கிடைக்கத் தொடங்குவதால் நிதிநிலைமை முன்பை விட பல மடங்கு சீராகும். கூட்டுத் தொழில் தொடங்க நினைப்பவர்களுக்கு இது சாதகமான காலம், இதன் மூலம் பெரும் லாபத்தை ஈட்ட முடியும். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, உடல் ஆரோக்கியம் மிகவும் திருப்திகரமாகவும் உற்சாகமாகவும் இருக்கும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)