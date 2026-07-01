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குரு அஸ்தமனம் 2026: ஜூலை 14 முதல் இந்த 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை...பணம் கொட்டப்போகுது!

ஜூலை 14 முதல் ஆகஸ்ட் 12 வரை நிகழும் குரு அஸ்தமனக் காலத்தால் குறிப்பிட்ட 3 ராசிக்காரர்கள் மட்டும் தொழில், நிதிநிலை மற்றும் குடும்ப வாழ்க்கையில் ஏற்படவுள்ள அமோக யோகங்கள் மற்றும் நற்பலன்களை பெற இருக்கின்றனர். 

Written ByR Balaji
Published: Jul 01, 2026, 07:08 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 07:08 PM IST
குரு அஸ்தமனம் 2026: ஜூலை 14 முதல் இந்த 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை...பணம் கொட்டப்போகுது!
Image Credit: Image Source: XSource: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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