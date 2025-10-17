English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • குரு அதிசார பெயர்ச்சி: நேரம், முக்கியத்துவம், எந்த ராசிகளுக்கு நல்ல நேரம் தொடங்கும்

குரு அதிசார பெயர்ச்சி: நேரம், முக்கியத்துவம், எந்த ராசிகளுக்கு நல்ல நேரம் தொடங்கும்

Guru Athisara Peyarchi In Kadagam: நாளை குரு கடக ராசிக்கு அதிசார பெயர்ச்சி அடைகிறார். இந்தப் பெயர்ச்சி மூன்று ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல நேரத்தைத் தரும். குருவின் கடக ராசிப் பெயர்ச்சிக்கு எந்த ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டத்தை தரும் என்று பார்ப்போம். 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Oct 17, 2025, 09:19 PM IST
  • குரு பெயர்ச்சி நேரம்.
  • நாளை நிகழப் போகும் குரு கிரகத்தின் அதிசார பெயர்ச்சி
  • இந்தப் பெயர்ச்சி சில ராசிகளுக்கு நன்மை பயக்கும்.

Trending Photos

நாளை அதிசார குரு பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு பணம், புகழ், அதிர்ஷ்டம், ஜாக்பாட், அனைத்திலும் வெற்றி
camera icon10
Guru Peyarchi
நாளை அதிசார குரு பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு பணம், புகழ், அதிர்ஷ்டம், ஜாக்பாட், அனைத்திலும் வெற்றி
8வது ஊதியக்குழு: கொஞ்சம் பொறுங்க பாஸ்... அரசு ஊழியர்களுக்கு ஷாக்கிங் அப்டேட்
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: கொஞ்சம் பொறுங்க பாஸ்... அரசு ஊழியர்களுக்கு ஷாக்கிங் அப்டேட்
புரட்டாசி 30 வியாழக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
புரட்டாசி 30 வியாழக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
CSK இந்த இந்திய வீரரை கழட்டிவிடாது... ஏலத்தில்விட்டால் மவுஸ் அதிகமாகலாம்!
camera icon8
CSK
CSK இந்த இந்திய வீரரை கழட்டிவிடாது... ஏலத்தில்விட்டால் மவுஸ் அதிகமாகலாம்!
குரு அதிசார பெயர்ச்சி: நேரம், முக்கியத்துவம், எந்த ராசிகளுக்கு நல்ல நேரம் தொடங்கும்

Jupiter Transit in Cancer Zodiac Signs: இந்த ஆண்டு நாளை அதாவது அக்டோபர் 18 ஆம் தேதி குரு, அதன் ராசியை மாற்றப் போகிறார். அக்டோபர் 18 ஆம் தேதி, குரு மிதுன ராசியிலிருந்து கடக ராசிக்கு அதிசார பெயர்ச்சி அடைவார். சந்திரன் கடக ராசியின் அதிபதி ஆவார். ஜோதிடத்தின் படி, குருவின் ராசி மாற்றம் சுமார் 13 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே மாறும். ஆனால் இந்த முறை, குரு வேகமாக நகருவதால் பல வருடங்களுக்கு பிறகு அதன் ராசியை மாற்றுகிறது. அதுவும் குரு அதன் உச்ச ராசியான கடக ராசியில் நுழைவது, மேஷம் முதல் மீனம் வரை உள்ள அனைத்து ராசிகளையும் பாதிக்கும். ஜோதிடத்தின் படி, குருவின் கடக ராசி அதிசார பெயர்ச்சி சில ராசிகளுக்கு மிகவும் மங்களகரமானதாகவும் நன்மை பயக்கும். இந்த ராசிக்காரர்கள் நிதி ஆதாயங்களையும் சமூக மரியாதையையும் பெறலாம். குருவின் பெயர்ச்சியால் அதிர்ஷ்டம் பெறப்போக்கும் ராசிகள் எவை என்று பார்ப்போம்.

Add Zee News as a Preferred Source

குரு பெயர்ச்சி நேரம்:

திருக்கணித பஞ்சாங்கத்தின்படி, நாளை நிகழப் போகும் குரு கிரகத்தின் அதிசார பெயர்ச்சி அதிகாலை 3:09 மணிக்கு கடக ராசியில் ஏற்படும். இந்தப் பெயர்ச்சி சில ராசிகளுக்கு நன்மை பயக்கும்.

1. கடகம் (Cancer Zodiac Sign): கடக ராசிக்காரர்களுக்கு குருவின் பெயர்ச்சி மிகவும் மங்களகரமானதாக இருக்கும். இந்த நேரத்தில் உங்கள் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். வேலை செய்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வுகள் மற்றும் வருமானம் அதிகரிக்கும். திருமணமாகாதவர்களுக்கு பொருத்தமான வாழ்க்கை துணை கிடைக்கலாம். சமூக மரியாதை மற்றும் கௌரவம் அதிகரிக்கும். வணிக நிலைமைகள் வலுவடையும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல செய்தி கிடைக்கக்கூடும். பணத்தைச் சேமிப்பீர்கள், மேலும் உங்கள் வருமானம் அதிகரிக்கும். இந்த நேரத்தில் நீங்கள் உற்சாகமாக உணருவீர்கள். உங்கள் குடும்பத்தில் உள்ள முதியவர்களின் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும். குடும்பத்தில் சில நல்ல செய்திகள் வரக்கூடும்.

2. துலாம் - துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இது ஒரு நல்ல நேரமாக இருக்கப் போகிறது. குருவின் பெயர்ச்சி உங்கள் வேலையில் வெற்றியைத் தரக்கூடும். தொழில்முறை முன்னேற்றத்திற்கான அறிகுறிகள் உள்ளன. நிதி ஆதாயங்கள் சாத்தியமாகும், இது உங்கள் வாழ்க்கையில் ஸ்திரத்தன்மையைக் கொண்டுவரும். வேலை செய்பவர்களுக்கு விரும்பிய இடமாற்றம் கிடைக்கக்கூடும். உங்கள் துணைவருடனான உங்கள் உறவு மேம்படும், மேலும் புதிய கூட்டாண்மைகளுக்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும்.

3. விருச்சிகம் - கடகத்தில் குருவின் பெயர்ச்சி விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு நன்றாக இருக்கும். நீங்கள் வேலை மாற்றத்தைத் திட்டமிடுகிறீர்கள் என்றால், இந்த நேரம் சாதகமாக இருக்கும். அதிர்ஷ்டம் உங்கள் பக்கம் இருக்கும். தடைபட்ட பணிகள் வெற்றி அடையும். திருமண வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். தொழிலதிபர்களுக்கு விரிவாக்கம் மற்றும் கூட்டாண்மைக்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.

 

(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)

மேலும் படிக்க | நாளை அதிசார குரு பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு பணம், புகழ், அதிர்ஷ்டம், ஜாக்பாட், அனைத்திலும் வெற்றி

மேலும் படிக்க | நாளை சூரியன் பெயர்ச்சி: யாருக்கு சாதகம், யாருக்கு பாதகம்? மேஷம் முதல் மீனம் வரை முழு ராசிபலன் இதோ

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Guru PeyarchiGuruJupiterAstrologyRasipalan

Trending News