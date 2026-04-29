152 நாட்களுக்கு குரு பகவானின் பொற்காலம்: 3 ராசிகளுக்கு பணமழை பொழியும்

Guru Peyarchi 2026 Hans Rajyog: வேத ஜோதிடத்தின் படி, 2026-ஆம் ஆண்டில் அமையவிருக்கும் 'ஹம்ச ராஜயோகம்' மிகவும் மங்களகரமானதாகக் கருதப்படுகிறது. குரு பகவான் (Jupiter) தனது உச்ச வீட்டில், மிகுந்த வலிமையுடன் வீற்றிருக்கும்போது இந்த ராஜயோகம் உருவாகிறது. இம்முறை, இதன் தாக்கம் சுமார் 152 நாட்களுக்கு நீடித்து, பல ராசிகளுக்கு நற்பேற்றைக் கொண்டுவரும்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Apr 29, 2026, 09:11 AM IST
Guru Peyarchi 2026 Hans Rajyog: ஜோதிட சாஸ்திரத்தின்படி, 2026-ஆம் ஆண்டில் உருவாகும் 'ஹம்ச ராஜ யோகம்' (Hamsa Raja Yoga) மிகவும் மகத்தான ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது; இது பலருடைய வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும் ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளது. குரு பகவான் தனது உச்ச வீடான கடக ராசியில் பிரவேசிக்கும்போது, ​குரு பகவான் வழங்கும் சுப பலன்களின் வீரியம் பன்மடங்கு பெருகுகிறது. ஜூன் 2-ஆம் தேதி முதல் அக்டோபர் 31-ஆம் தேதி வரையிலான காலகட்டம் மிகவும் செழிப்பானதாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த காலகட்டத்தில், சில ராசிக்காரர்கள் திடீர் பண வரவு மற்றும் தொழில் முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகளைப் பெறக்கூடும். மேலும், இந்த நேரத்தில் கிடைக்கும் நற்பேற்றின் துணையோடு, தேங்கிக்கிடந்த பணிகள் மற்றும் நிலுவையில் உள்ள திட்டங்கள் மீண்டும் வேகமெடுத்து முன்னேறத் தொடங்கும் வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளன. எனவே குருவின் பெயர்ச்சியால் எந்த மூன்று ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் அதிகப்படியான நன்மைகளை வழங்கவிருக்கிறது என்பதை இப்போது தெரிந்துக்கொள்வோம்.

Hans Rajyog Lucky Zodiac Sign: ஹம்ச ராஜயோகம் இந்த 3 ராசிகளின் அதிர்ஷ்டத்தை ஒளிரச் செய்யும்

கடகம் (Cancer Zodiac Sign) - கௌரவத்திற்கும் வெற்றிக்கும் உரிய காலம்

கடக ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, இந்த காலம் ஒரு வரப்பிரசாதமாகவே அமையும். உங்கள் சொந்த ராசியிலேயே குரு பகவான் உச்ச நிலையில் சஞ்சரிப்பது, உங்கள் ஆளுமையை மெருகேற்றுவதுடன், சமூகத்தில் உங்கள் மதிப்பையும் கௌரவத்தையும் உயர்த்தும். உங்கள் தொழில் வாழ்க்கையில் நீங்கள் புதிய உயரங்களை எட்டக்கூடும்; அதேவேளையில், வணிகத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் சிறப்பான லாபத்தை ஈட்டலாம். நீண்ட காலமாகத் தேங்கிக்கிடந்த பணிகள் அனைத்தும் இப்போது முழுமையடையத் தொடங்கும். நீங்கள் திருமணமாகாதவராக இருந்தால், திருமணத்திற்கான சாதகமான வாய்ப்புகளும் தற்போது உருவாகி வருகின்றன. உங்கள் பொருளாதார நிலை வலுப்பெறும்; மேலும், உங்கள் முதலீடுகளிலிருந்து நல்ல ஆதாயங்களைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகளும் பிரகாசமாக உள்ளன. மொத்தத்தில், இக்காலம் உங்களுக்கு முன்னேற்றத்தையும், அதே சமயம் ஒருவித நிலையான தன்மையையும் பெற்றுத்தரும்.

விருச்சிகம் (Scorpio Zodiac Sign) - திடீர் நிதி ஆதாயத்திற்கான அறிகுறிகள்

விருச்சிக ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, 'ஹம்ச ராஜயோகம்' (Hans Rajyoga) ஒரு வாழ்க்கையையே மாற்றியமைக்கும் சக்தியாக அமையக்கூடும். திடீர் நிதி ஆதாயத்திற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகி வருகின்றன; இது உங்கள் பொருளாதார நிலையில் ஒரு முன்னேற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும். பூர்வீகச் சொத்துக்கள் மூலம் நன்மைகள் கிடைக்கும் என்பதற்கான அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன; மேலும், நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த பணிகள் அனைத்தும் இறுதியாக நிறைவுபெறும். தற்போது வேலை தேடிக்கொண்டிருப்பவர்களுக்கு, புதிய மற்றும் மிகச் சிறந்த வேலைவாய்ப்புகள் அமையக்கூடும். வெளிநாடுகளுக்குப் பயணம் மேற்கொள்ளும் வாய்ப்புகள் இருப்பதற்கான அறிகுறிகளும் தென்படுகின்றன. மிக முக்கியமாக, உங்களின் பழைய கடன்களிலிருந்து உங்களுக்கு விடுதலை கிடைக்கக்கூடும்; இது உங்கள் மன அழுத்தத்தைப் பெருமளவு தணிக்க உதவும்.

மீனம் (Pisces Zodiac Sign) - புதிய தொடக்கங்களும் நற்செய்தியும்

மீன ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு இக்காலம் மிகவும் சுபமானதாக அமையும். வருமானத்தில் குறிப்பிடத்தக்க உயர்வு ஏற்படும்; அத்துடன், வாழ்க்கையில் ஸ்திரத்தன்மையும் அதிகரிக்கும். நீண்ட காலமாக நீங்கள் விரும்பி வந்த வீடு அல்லது வாகனம் ஒன்றை வாங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். திருமணத்திற்கான வாய்ப்புகள் வலுவாக உள்ளன; மேலும், குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். நீங்கள் ஏதேனும் ஒரு புதிய முயற்சியைத் தொடங்க விரும்பினால், அதற்கு இது மிகவும் சாதகமான நேரமாகும். மேலும், ஆன்மீகப் பயணங்களும், ஆன்மீக நாட்டமும் அதிகரிக்கக்கூடும். உங்கள் குழந்தைகளைப் பற்றிய நற்செய்திகள் வந்து சேர்வதற்கான அறிகுறிகளும் தென்படுகின்றன.

குரு பகவானின் முழுமையான அருளைப் பெற என்ன செய்ய வேண்டும்

குருவருள் பெற வியாழக்கிழமைகளில் "ஓம் விருஷபத் வஜாய வித்மஹே க்ருணீ ஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ குருஹ் ப்ரசோதயாத்" என்ற குரு காயத்ரி மந்திரத்தை கூறி, "குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வரஹ குரு சாஷாத் பரப்பிரம்மா தஸ்மை ஸ்ரீகுருவே நமஹ" என்ற ஸ்லோகத்தை ஜெபிப்பது சிறப்பு.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ):

2026-ல் இந்த யோகம் ஏன் இவ்வளவு விசேஷமானது?
2026-ல் குரு பகவான் தனது உச்ச வீடான கடக ராசியில் சஞ்சரிக்கிறார். குரு ஒரு ராசியில் உச்சம் பெறுவது 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே நிகழும் நிகழ்வாகும்.

இந்த யோகத்தால் கடக ராசியினருக்கு ஏற்படும் முக்கிய மாற்றம் என்ன?
குரு பகவான் கடக ராசியிலேயே (ஜென்ம குருவாக) உச்சம் பெறுவதால், அவர்களின் ஆளுமைத் திறன் மேம்படும்.

விருச்சிக ராசியினருக்கு பொருளாதார ரீதியாக என்ன பலன் கிடைக்கும்?
விருச்சிக ராசிக்கு குரு 9-ஆம் இடத்தில் (பாக்கிய ஸ்தானம்) உச்சம் பெற்று அமர்வதால், திடீர் அதிர்ஷ்டம் மற்றும் பூர்வீக சொத்துக்கள் மூலம் வருமானம் வர வாய்ப்புள்ளது.

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன்.

