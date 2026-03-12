4 ராசிகளின் தலையெழுத்தை மாற்றப்போகும் குரு - செவ்வாய் சேர்க்கை! அரசு வேலை கன்பார்ம்

ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் நடக்கும் கிரகங்களின் பெயர்ச்சி மற்றும் சேர்க்கை மனித வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், தற்போது நிகழப்போகும் குரு - செவ்வாய் சேர்க்கை சில ராசிக்காரர்களின் தலையெழுத்தையே மாற்றப்போவதாக ஜோதிட நிபுணர்கள் கணித்துள்ளனர்.
குரு மங்கள் யோகம் என்றால் என்ன?
ஜோதிட ரீதியாக, குரு சுப கிரகமாகவும், ஞானம், செல்வம், குழந்தை வரம் மற்றும் அதிர்ஷ்டத்தின் காரணியாகவும் கருதப்படுகிறார். மறுபுறம், செவ்வாய் வீரம், நிலம், அதிகாரம் மற்றும் விடாமுயற்சியின் காரணியாக விளங்குகிறார். இந்த இரு கிரகங்களும் ஒரே ராசியில் இணையும்போது, ஒரு நபருக்கு அறிவும் ஆற்றலும் ஒருசேரக் கிடைக்கிறது. இதுவே குரு-மங்கள் யோகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த யோகம் அமைந்துள்ள காலத்தில் எடுக்கப்படும் முயற்சிகள் அனைத்தும் வெற்றியில் முடிவதோடு, பொருளாதார ரீதியாகப் பெரும் முன்னேற்றத்தையும் தரும்.
அறிவின் காரணியான குரு பகவானும், தைரியம் மற்றும் ஆற்றலின் காரணியான செவ்வாய் பகவானும் இணைவதால் உருவாகும் இந்த 'குரு-மங்கள்' யோகம், எந்தெந்த ராசிகளுக்கு கோடிகளில் லாபத்தைத் தரப்போகிறது? விரிவாகப் பார்ப்போம்.
1. மேஷம்: தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும்
மேஷ ராசியினருக்கு இந்த காலகட்டம் பொற்காலமாக அமையப்போகிறது. அலுவலகத்தில் நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்த பதவி உயர்வு மற்றும் ஊதிய உயர்வு தேடி வரும். தடைப்பட்டுக் கிடந்த காரியங்கள் அனைத்தும் தடையின்றி முடியும். குறிப்பாக, தொழிலதிபர்களுக்குப் புதிய ஒப்பந்தங்கள் மூலம் லாபம் இரட்டிப்பாகும்.
2. மிதுனம்: முடிவெடுக்கும் திறனில் முன்னேற்றம்
மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு மன உறுதி அதிகரிக்கும். குழப்பமான சூழல்கள் நீங்கி, தெளிவான முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். உங்களின் தனித்திறமை மேலதிகாரிகளால் அங்கீகரிக்கப்படும். புதிய நபர்களின் அறிமுகம் உங்கள் தொழில் வளர்ச்சிக்கு வித்திடும்.
3. சிம்மம்: அதிகாரமும் அந்தஸ்தும் உயரும்
சிம்ம ராசியினருக்கு இந்த கிரகச் சேர்க்கை சமூகத்தில் பெரும் மதிப்பையும் மரியாதையையும் தேடித்தரும். பணப்புழக்கம் தாராளமாக இருக்கும். புதிய முதலீடுகளைச் செய்ய விரும்புவோருக்கு இது சரியான தருணம். அரசு வழியில் ஆதாயங்கள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
4. தனுசு: கல்வி மற்றும் பொருளாதார வெற்றி
தனுசு ராசியினருக்கு நீண்ட காலத் திட்டங்கள் அனைத்தும் தற்போது செயல்வடிவம் பெறும். உயர்கல்வி பயிலும் மாணவர்களுக்கு அற்புதமான வாய்ப்புகள் அமையும். நிதி நெருக்கடிகள் நீங்கி, பொருளாதார ரீதியாகப் பலம் பெறுவீர்கள்.
இந்த அபூர்வ சேர்க்கை எப்போது நிகழ்கிறது?
ஜோதிடக் கணக்கீடுகளின்படி, 2026 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாத வாக்கில் இந்த கிரகச் சேர்க்கை நிகழ்கிறது. குறிப்பாக, மார்ச் மாதத்தின் இரண்டாம் பாதியில் செவ்வாய் பகவான் தனது நிலையை மாற்றி, குரு பகவான் இருக்கும் அதே ராசியில் நுழையும்போது இந்த குரு மங்கள் யோகம் முழுமையடைகிறது. இந்த சேர்க்கையின் தாக்கம் அடுத்த சில மாதங்களுக்கு அந்தந்த ராசிக்காரர்களின் வாழ்வில் எதிரொலிக்கும்.
கவனிக்க வேண்டியவை:
ஜோதிடக் கணிப்புகள் ஒரு வழிகாட்டியாக இருந்தாலும், ஒருவரது வெற்றி என்பது அவரது கடின உழைப்பு, முறையான திட்டமிடல் மற்றும் விடாமுயற்சியில்தான் அடங்கியுள்ளது. கிரகங்கள் சாதகமாக இருக்கும்போது உழைப்பை இரட்டிப்பாக்கினால் வெற்றி நிச்சயம்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.
