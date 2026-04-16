குருவால் 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்.. மே முதல் பொற்காலம்.. உங்க ராசி இருக்கா?

குரு மற்றும் செவ்வாய் சேர்க்கை வரும் மே 25 ஆம் தேதி நடக்கிறது. அப்போது கேந்திர திருஷ்டி யோகம் உருவாகிறது. இதன் காரணமாக 4 ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டம் பெற இருக்கின்றனர்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Apr 16, 2026, 07:41 PM IST
  • மே 25 அன்று குரு மற்றும் செவ்வாய் இணைந்து கேந்திர திருஷ்டி யோகத்தை உருவாக்குகிறது
  • மேஷம், கடகம், விருச்சிகம் மற்றும் கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல காலம் தொடங்குகிறது
  • வேலை, நிதி, திருமணம் என பல விஷயங்களில் பெரிய முன்னேற்றம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது

ஜோதிடத்தின் படி, கிரகங்களின் ஒவ்வொரு அசைவுகளும் முக்கையமானதாக பார்க்கப்படுகிறது. காரணம் கிரகங்கள் நகர்வதால், மனிதார்களின் வாழ்க்கையில் குறிப்பிடதக்க மாற்றங்கள் நிகழ்வதாக நம்பப்படுகிறது. கிரகங்கள் அவ்வப்போது ரசிகளை மாற்றி கொள்கிறது, சில நேரங்களில் நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி ஆகிறது, சில நேரங்களில் இரு கிரகங்களும் இணைகிறது. இப்படி கிரகங்களின் அசைவுகளில் சில சக்திவாய்ந்த யோகம் உருவாகுகிறது. அது நேர்மறையான மற்றும் எதிர்மறையான பலன்களையும் ராசிக்காரர்களுக்கு வழங்குகிறது. 

இந்த நிலையில், இரு முக்கிய கிரகங்களான குரு மற்றும் செவ்வாய் இணைந்து ஒரு சக்திவாய்ந்த யோகத்தை உருவாக்குகிறது. அதாவது மே 25 ஆம் தேதி அன்று குரு மற்றும் செவ்வாய் 90 டிகிரி கோணத்தில் நேர்கோட்டில் சந்திக்கிறது. அப்போது, கேந்திர திருஷ்டி யோகம் உருவாகிறது. இது மிகவும் அரிதாக நடக்கிறது. இந்த இரு கிரகங்களின் சேர்க்கை சில ராசிக்காரர்களுக்கு நேர்மறையான மாற்றங்களையும் அதிர்ஷ்டத்தையும் கொண்டு வருகிறது. அப்படி கேந்திர திருஷ்டி யோகத்தால் அதிர்ஷ்டம் பெறும் ராசிக்காரர்கள் யார் யார்? என்பதை இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம். 

மேஷம் (Aries)

குரு மற்றும் செவ்வாய்யால் உருவாகும் கேந்திர திருஷ்டி யோகத்தால், மேஷ ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டத்தையும் நம்பிக்கையையும் பெற இருக்கின்றனர். இந்த காலகட்டம் மேஷ ராசிககரர்களுக்கு அற்புதமாக இருக்க போகிறது. வேலையிடத்தில் நற்பெயரை பெற இருக்கிறார்கள். நீண்ட காலமாக நிழுவையில் இருக்கும் வேலையை முடிக்க முடியும். நல்ல வாய்ப்புகள் உங்களை தேடி வரும். திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு இந்த காலகட்டத்தில் வரன் அமையும். ஏற்கனவே திருமணம் ஆனவர்களின் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். துணையுடன் அதிக நேரம் செலவிட முடியும். மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்க முடியும்.  

கடகம் (Cancer)

குரு மற்றும் செவ்வாய்யின் சேர்க்கையால் உருவாகிறது கேந்திர திருஷ்டி யோகம். இந்த யோகத்தால், கடக ராசிக்காரர்கள் நேர்மறையான பலன்கலை பெறுகின்றனர். வேலையிடத்தில் பதவி உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. தொழிலில் நல்ல லாபம் ஈட்ட முடியும். புதிதாக தொழில் தொடங்கவும் இந்த காலம் சிறந்ததாக உள்ளது. இதுவரை இந்த பண கஷ்டங்கள் தீரும். மன நிம்மதி அடைய முடியும். ஆரோக்கியத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும். தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். மேலும், பல்வேறு துறைகளில் சாதிக்க முடியும். அதேபோல் விரும்பியதை அடைய வாய்ப்புள்ளது. 

விருச்சிகம் (Scorpio)

குரு மற்றும் செவ்வாய் கிரகங்களின் சேர்க்கை கேந்திர திருஷ்டி யோகத்தை உருவாக்குகிறது. இந்த யோகம் விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான காலத்தை வழங்க இருக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் வேலையிடத்தில் மேலதிகாரிகளின் செல்வாக்கை பெறுவீர்கள். கையில் எடுக்கும் அனைத்து காரியங்களும் வெற்றிகரமாக முடிவடையும். திருமணமானவர்களின் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியான தருணங்கள் ஏற்படும். பொருளாதார ரீதியாக முன்னேற்றம் காண முடியும். குடும்பத்தினருடன் மகிழ்ச்சியான நேரத்தை செலவிட முடியும், திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு வரன் அமையும். மேலும், குடும்பத்தில் சுப காரியங்கள் நடக்க வாய்ப்புள்ளது. 

கும்பம் (Aquarius)

கேந்திர திருஷ்டி யோகத்தால், கும்ப ராசிக்காரர்கள் சிறப்பான பலன்களை பெற இருக்கிறார்கள். இந்த காலகட்டத்தில் வருமானம் அதிகரிக்கும். தொழிலில் லாபம் இருக்கும். வேலையிடத்தில் உழைப்புக்கு அங்கிகாரம் கிடைக்கும். சமூகத்தில் நல்ல மதிப்பும் மரியாதையும்  அதிகரிக்கும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். புதிய வாகனம், வீடு வாங்கும் யோகம் உள்ளது. உடல்நலம் பாதுகாப்பாக இருக்கும். நோய்கள் ஏதேனும் இருந்தால் விரைவாக மீள முடியும். மேலும், மாணவர்கள் படிப்பு சிறந்து விளங்க முடியும். 

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

அதிகமாக கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ) 

1) கேந்திர திருஷ்டி யோகம் என்றால் என்ன? 

குரு மற்றும் செவ்வாய் போன்ற முக்கிய கிரகங்கள் 90 டிகிரி கோணத்தில் சந்திக்கும்போது, சக்திவாய்ந்த கேந்திர திருஷ்டி யோகம் உருவாகிறது. இது சில நல்ல பலன்களை கொடுக்கிறது.  

2) இந்த கேந்திர திருஷ்டி யோகம் எப்போது உருவாகிறது? 

குரு மற்றும் செவ்வாய்யின் சேர்க்கையால் உருவாகும் கேந்திர திருஷ்டி யோகம் மே 23 ஆம் தேதி உருவாகிறது. 

3) இந்த கேந்திர திருஷ்டி யோகத்தால் எந்தெந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம்? 

இந்த கேந்திர திருஷ்டி யோகத்தால், மேஷம், கடகம், விருச்சிகம் மற்றும் கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம். 

4) எல்லா ராசிக்காரர்களுக்கும் இதன் பலன்கள் கிடைக்குமா? 

கேந்திர திருஷ்டி யோகத்தால், அனைத்து ராசிகளுக்கும் பலன்கள் கிடைக்கும். ஆனால் மேஷம், கடகம், விருச்சிகம், கும்பம் ராசிகளுக்கும் மட்டும் அதிக பலன்கள் கிடைக்கும். 

5) இந்த யோக காலத்தில் எந்த மாதிரியான பலன்கள் கிடைக்கும்? 

வேலை தொழில், நிதி, திருமணம், ஆரோக்கியம் போன்ற பல விஷயங்களில் முன்னேற்றம் மற்றும் நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும். 

Kendra Drishti YogamZodiac SignsRasi Palan TamilGuru Sevvai serkai

