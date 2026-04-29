குரு-செவ்வாய் சேர்க்கை.. இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு லாப யோகம்! பணம், அதிர்ஷ்டம் கொட்டப்போகுது

Jupiter-Mars Conjunction 2026: ஜூன் மாதம் 28 ஆம் தேதி குரு மற்றும் சேர்க்கை நடைபெறுகிறது. இந்த சேர்க்கை லாப யோகத்தை உருவாக்கி 4 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை தருகிறது. அது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.    

Written by - R Balaji | Last Updated : Apr 29, 2026, 05:03 PM IST
  • குரு மற்றும் செவ்வாய்யின் சேர்க்கை ஜூன் மாதம் நடக்கிறது
  • இந்த சேர்க்கை லாப யோகத்தை உருவாக்குகிறது
  • இதனால் ரிஷபம், கடகம், விருச்சிகம் மற்றும் மகர ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டம் பெறுகின்றனர்

Guru-Sevvai Serkai Palangal: ஜோதிடத்தில் ஒவ்வொரு கிரகங்களின் அசைவுகளும் கவனிக்கப்பட்டு வருகிறது. காரணம், அவை ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. அதிலும் செவ்வாய், குரு, சுக்கிரன் போன்ற கிரகங்களின் ராசி மற்றம் நட்சத்திர மாற்றம் முக்கியமானதாக இருந்து வருகிறது. 

இந்த நிலையில், செவ்வாய் மற்றும் குரு கிரகங்களின் சேர்க்கை நடக்க இருக்கிறது. இந்த சேர்க்கை வரும் 2026 ஜூன் மாதம் 28 ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இரு கிரகங்களும் 60 டிகிரி கோணத்தில் சந்தித்து லாப யோகத்தை உருவாகிறது. இந்த யோகமானது மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளிலும் தாக்கம் ஏற்படுத்தினாலும், குறிப்பிட்ட 4 ராசிகளில் (ரிஷபம், கடகம், விருச்சிகம், மகரம்0 அதிக பலன்களை கொடுக்க இருக்கிறது.  

ரிஷபம் (Taurus)

குரு மற்றும் செவ்வாய்யின் சேர்க்கை ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு பொருளாதார ரீதியாக அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில், இதுவரை தடைப்பட்டிருந்த காரியங்கள் அனைத்தும் முடிவுக்கு வரும். புதிய வருமானத்திற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும். தொழிலில் முதலீடு கைக் கொடுக்கும். அவர்கள் இரட்டிப்பு லாபம் அடைய வாய்ப்புள்ளது. தனியார் நிறுவனங்களில் வேலை பார்ப்பவர்களுக்கு சம்பள உயர்வு இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம். 

கடகம் (Cancer)

கடக ராசிக்காரர்களுக்கு குரு மற்றும் செவ்வாய்யின் சேர்க்கை பதவி உயர்வு மற்றும் கெளரவத்தை தேடி தரும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு மேலதிகாரியின் ஆதரவு கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும், சுப நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும் வாய்ப்புள்ளது. தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். கையில் எடுக்கும் காரியங்கள் அனைத்தும் வெற்றி அடையும். மேலும், இதுவரை இருந்த கடன் பிரச்சனைகள் முடிவுக்கு வரும். 

விருச்சிகம் (Scorpio)

செவ்வாய்யின் அதிக்கம் கொண்ட விருச்சிக ராசிக்கு, இந்த குரு மற்றும் செவ்வாய் சேர்க்கை மிகுந்த பலனை தரும். இந்த காலகட்டத்தில் சொத்து தொடர்பான பிரச்சனைகள் இருந்தால், அது உங்களுக்கு சாதகமாக முடிவும். அதேபோல் புது சொத்து அல்லது வாகனம் வாங்கும் யோகமும் உள்ளது. பணப்புழக்கம் தாராளமாக இருக்கும். ஆரோக்கியம் மேம்படும். திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு நல்ல வரன் அமையும். மேலும், புதிதாக வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல வேலை எதிர்பார்த்த சம்பளத்துடன் கிடைக்கும். 

மகரம் (Capricorn)

குரு மற்றும் செவ்வாய்யின் சேர்க்கை மகர ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளித்தர உள்ளது. இந்த காலகட்டத்தில் மகர ராசிக்காரர்களின் மதிப்பும் மரியாதையும் சமூகத்தில் அதிகரிக்கும். வியாபாரம் செய்து வருபவர்களுக்கு அதீத லாபம் கிடைக்கும். வெளியூர் அல்லது வெளிநாடு செல்லும் வாய்ப்பு வரும். அதனை பயன்படுத்தும் வகையில் நல்ல பலன்களை அடையலாம். புதிய வாகனம் அல்லது வீடு வாங்கும் யோகம் உண்டாகும். 

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

Guru Peyarchi 2026Zodiac SignsRasi PalanSevvai Peyarchi 2026Jupiter mars Conjunction

