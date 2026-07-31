/குரு பெயர்ச்சி: ஆகஸ்ட் முதல் 4 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம்.. ஜாக்பாட், வெற்றி!

Guru Peyarchi August: ஜோதிட ரீதியாக மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கிரகமாக குரு பகவான் அறியப்படுகிறார். குரு பகவான் ஆண்டுக்கு ஒருமுறை பெயர்ச்சி அடைகிறார். குரு பகவான் செல்வம், அதிர்ஷ்டம், வேலை, தொழிலை குறிக்கிறது. ஜோதிடத்தில் குரு பகவானின் பெயர்ச்சி பெரிதும் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. அந்த வகையில், ஆகஸ்ட் மாதத்தில் குரு பகவானின் பெயர்ச்சி நடக்க உள்ளது.
அதாவது, ஆகஸ்ட் 19ஆம் தேத புதனின் ஆயில்யம் நட்சத்திரத்தில் குரு பகவான் பெயர்ச்சி அடைகிறார். ஆயில்யம் நட்சத்திரம் கடக ராசியில் உள்ளது. கடக ராசியில் உள்ள ஆயில்யம் நட்சத்திரத்தில் குரு பகவான் பெயர்ச்சி அக்டோபர் மாதம் வரை இருக்கும். சுமார் இரண்டரை மாதங்களுக்கு நிலைத்திருக்கும். மேலும், ஆகஸ்ட் 12ஆம் தேதி குரு பகவான் கடக ராசியில் உதயமாக உள்ளார். இதனால், 4 ராசிகளுக்கும் அதிர்ஷ்டம், செல்வத்தை அள்ளிக் கொடுப்பார். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
|கிரகம்
|குரு
|பெயர்ச்சி
|குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி
|நட்சத்திரம்
|கடகத்தில் உள்ள ஆயில்யம் நட்சத்திரம்
|பெயர்ச்சி நாள்
|ஆகஸ்ட் 19
|அதிர்ஷ்ட ராசிகள்
|மிதுனம், துலாம், மகரம், கன்னி
குருவின் பெயர்ச்சியால் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு சுப பலன்களை பெறுவார்கள். இக்காலத்தில் நினைத்த காரியங்கள் நிறைவேறும். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு இருக்கும். பணியில் இருப்பவர்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள், பணி உயர்வு கிடைக்கும். தொழில் வாழ்க்கை சிறப்பானதாக இருக்கும். வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் ஒரு லாபகரமான புதிய ஒப்பந்தத்தைப் பெறலாம். அவர்களின் நிதி நிலைமை வலுப்பெறும். உத்தியோகத்தில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். வியாபார பணிகளில் லாபங்கள் ஏற்படும். புதிய நபர்களின் அறிமுகம் கிடைக்கும். தந்தை வழியில் ஒத்துழைப்பான சூழல் ஏற்படும்.
குரு பெயர்ச்சி கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கொட்டும். குடும்ப உறுப்பினர்களின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். அரசு சார்ந்த பணிகளில் முன்னேற்றம் உண்டாகும். சுபகாரியத் தொடர்பான பேச்சு வார்த்தைகள் கைகூடும். வியாபார நிமித்தமான முதலீடுகள் அதிகரிக்கும். கணவன் மனைவி இடையே அனுசரித்து நடந்து கொள்ளவும். மனதில் நினைத்த காரியம் நிறைவேறும். உத்தியோக பணிகளில் மாற்றம் ஏற்படும். மனதளவில் சிறுசிறு கவலைகள் ஏற்பட்டு நீங்கும். தெளிவற்ற பேச்சுக்களை குறைத்துக் கொள்ளவும்.
குரு பெயர்ச்சியால் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு நேர்மறையான ஆற்றல் உண்டாகும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நீடிக்கும். சுப காரியங்கள் நடக்கும். உறவினர்கள் நல்ல செய்திகளை சொல்வார்கள். உங்கள் பிள்ளைகள் மூலம் நிதி ஆதாயம் உண்டாகும். தந்தை வழி சொத்துகள் மூலம் பயனடைவீர்கள். இந்த காலக்கட்டத்தில் புதிய தொழில் தொடங்க சிறந்ததாக இருக்கும். இந்த காலம் முற்றிலும் சாதகமாக இருக்கும். உங்கள் குடும்பத்தாரிடம் இருந்து முழு ஆதரவு இருக்கும். நீண்ட காலமாக கிடப்பில் போடப்பட்டிருந்த பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள்.
குரு பெயர்ச்சியால் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு நன்றாக இருக்கும. இந்த காலத்தில் உங்கள் வாழ்வில் முன்னேற்றத்திற்கான கதவுகள் திறக்கும். பணியிடத்தில் பதவி உயர்வு கிடைக்கும். வெளிநாடு பயணம் மேற்கொள்வீர்கள். மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் அடைவார்கள். திருமண தடைகள் நீங்கும். வியாபாரத்தில் கணிசமான லாபம் கிடைக்கும். உங்கள் பணம் நீண்ட காலமாக எங்காவது முடங்கிக் கிடந்தால், அதைத் திரும்பப் பெறுவதற்கான எல்லா வாய்ப்புகளும் உள்ளன. இந்தக் காலகட்டத்தில் நீங்கள் எடுக்கும் சரியான முடிவுகள் எதிர்காலத்தில் குறிப்பிடத்தக்க நன்மைகளை தரும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)