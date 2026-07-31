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குரு பெயர்ச்சி: ஆகஸ்ட் முதல் 4 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம்.. ஜாக்பாட், வெற்றி!

Guru Peyarchi August: குரு பகவான் ஆகஸ்ட் 19ஆம் தேதி பெயர்ச்சி அடைகிறார். குரு பகவானின் கடக ராசியில் உள்ள ஆயில்யம் நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடைய உள்ளார். மேலும்,  ஆகஸ்ட் 12ஆம் தேதி குரு பகவான் உதயமாக உள்ளார். இதனால், 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் பிரகாசமாக இருக்கும். 

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 31, 2026, 08:43 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 08:50 AM IST
குரு பெயர்ச்சி: ஆகஸ்ட் முதல் 4 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம்.. ஜாக்பாட், வெற்றி!
Image Credit: Guru Peyarchi August

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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