/குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம், கொட்டிக்கொடுப்பார் குரு

Guru Nakshatra Peyarchi Palangal: ஜூலை மாதம் குரு பகவான் பூச நட்சத்திரத்தில் இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் பாதங்களுக்கு மாறுவார். இந்த குரு பெயர்ச்சியால் சில ராசிகள் பல வித நற்பலன்களை அடையவுள்ளனர். அனைத்து கிரகங்களிலும் குரு பகவானும் சனி பகவானும் மிகவும் முக்கியமான கிரகங்களாக கருதப்படுகிறார்கள். குரு பகவான் சுப கிரகமாக கருதப்படுகிறார். குரு, ஞானம், கல்வி, செல்வம் மற்றும் புத்திர பாக்கியத்தின் காரணி கிரகமாக கருதப்படுகிறார். குருவின் சிறிய மாற்றமும் ஜோதிட ரீதியாக அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகின்றது.
குரு பகவானின் ராசி மற்றும் நட்சத்திர மாற்றங்கள் மிகவும் மங்களகரமானதாகக் கருதப்படுகின்றன. 2026-ஆம் ஆண்டு ஜூலை 4-ஆம் தேதி சனிக்கிழமையன்று, பிற்பகல் 3:57 மணிக்கு, குரு பகவான் பூச நட்சத்திரத்தின் இரண்டாம் பாதத்திற்குள் நுழைகிறார். அதனைத் தொடர்ந்து, ஜூலை 19-ஆம் தேதி குரு பூச நட்சத்திரத்தின் மூன்றாம் பாதத்திற்குள் பெயர்ச்சி ஆவார்.
குரு பூச நட்சத்திரத்தின் மூன்றாம் பாதத்திற்குள் (Guru Pushya Nakshtra Gochar) நுழையும் நிகழ்வு ஜூலை 19 அன்று இரவு 9:43 மணிக்கு நிகழும். குரு பூச நட்சத்திரத்தின் மூன்றாம் கட்டத்திற்கு மாறுவதை ஜோதிடர்கள் மிகவும் முக்கியமாகக் கருதுகின்றனர். பூசத்தில் குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். எனினும், சில ராசிகளில் இதனால் அதிகமான நன்மைகள் நடக்கும். குறிப்பிட்ட சில ராசிக்காரர்கள் சிறப்பான பலன்களைப் பெறக்கூடும். பூச நட்சத்திரத்தில் நடக்கும் இந்த குருவின் பெயர்ச்சியால் மிகப்பெரிய நன்மைகளை அடையவுள்ள ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
|ராசிகள்
|நற்பலன்கள்
|கடகம்
|நேர்மறையான மாற்றங்கள் ஏற்படலாம்
|கன்னி
|குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும், அமைதியும் இருக்கும்
|விருச்சிகம்
|மாணவர்களுக்கு படிப்பில் நாட்டம் அதிகமாகும்
|மீனம்
|குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும்
கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இந்தக் காலம் மிகவும் மங்களகரமானதாக அமையக்கூடும். ஏனெனில் குரு தற்போது கடக ராசியில்தான் அமர்ந்துள்ளார். கடகம் குருவின் 'உச்ச ராசி'யாகக் கருதப்படுகிறது. இதன் விளைவாக, இக்காலத்தில் கௌரவம் மற்றும் மரியாதை அதிகரித்தல், திருமண வாழ்க்கையில் இணக்கம் மற்றும் தடைபட்ட பணிகள் வெற்றிகரமாக நிறைவேறுதல் போன்றவை நிகழலாம். வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மாற்றங்கள் ஏற்படலாம். மேலும், இக்காலம் உங்களை முன்பை விட வலிமையானவராக மாற்றக்கூடும்.
இக்காலத்தில் கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு வருமானத்திற்கான புதிய வழிகள் திறக்கக்கூடும். பண வரவு அதிகமாகும். பணியிடத்தில் பதவி உயர்வும், ஊதிய உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. நீண்ட காலமாக நிலுவையில் இருந்த பணிகள் வெற்றிகரமாக நிறைவடையலாம். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும், அமைதியும் இருக்கும்.
விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் இக்காலத்தில் நிதி ஆதாயங்களை அனுபவிக்கக்கூடும். உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தின் முழு ஆதரவும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. ஆன்மீக நடவடிக்கைகளில் ஆர்வம் அதிகரித்தல், செல்வம் சேர்ப்பதற்கான புதிய வாய்ப்புகள் கிடைத்தல் மற்றும் தடைபட்ட திட்டங்கள் நிறைவடைதல் போன்றவை நிகழலாம். குடும்பத்துடன் மகிழ்ச்சியான பொழுதை செலவிடுவீர்கள். மாணவர்களுக்கு படிப்பில் நாட்டம் அதிகமாகும்.
கல்வி, படைப்பாற்றல் மற்றும் தனிப்பட்ட மகிழ்ச்சி ஆகியவற்றைப் பொறுத்தவரை மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இந்தக் காலம் மிகச் சிறப்பாக அமையக்கூடும். குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். அலுவலக பணிகளில் உள்ளவர்கள் தொழில் ரீதியான முன்னேற்றத்தைக் காணலாம். மேலும், குழந்தைகள் தொடர்பான சுபச் செய்திகள் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பும் உள்ளது.
மாணவர்களுக்கு குரு அருள் கிடைத்து, சகல செல்வங்களும் கிடைக்கப்பெற்று, கல்வியில் சிறந்து விளங்கி, வளமான வாழ்க்கை வாழ, 'குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வர; குரு சாஷாத் பரப்பிரம்மா தஸ்மை ஸ்ரீகுருவே நமஹ' என்ற ஸ்தோத்திரத்தை தினமும் பாராயனம் செய்யலாம்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)