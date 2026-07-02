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குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம், கொட்டிக்கொடுப்பார் குரு

Guru Nakshatra Peyarchi Palangal: பூசத்தில் குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். எனினும், சில ராசிகளில் இதனால் அதிகமான நன்மைகள் நடக்கும். குறிப்பிட்ட சில ராசிக்காரர்கள் சிறப்பான பலன்களைப் பெறக்கூடும்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 02, 2026, 05:34 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 05:34 PM IST
குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம், கொட்டிக்கொடுப்பார் குரு
Image Credit: Guru Nakshatra Peyarchi (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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