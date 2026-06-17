/பூசத்தில் குரு பெயர்ச்சி: நாளை முதல் 4 ராசிகளுக்கு அள்ள அள்ள செல்வம், திகட்ட திகட்ட மகிழ்ச்சி

Guru Nakshatra Peyarchi Palangal: குரு பகவான், நாளை (2026-ஆம் ஆண்டு ஜூன் 18-ஆம் தேதி) வியாழக்கிழமையன்று, பூச நட்சத்திரத்திற்குள் (Pushya Nakshatra) பெயர்ச்சி ஆகவுள்ளார். ஜோதிட சாஸ்திரத்தின்படி, குருவின் பூச நட்சத்திரப் பெயர்ச்சி மிகவும் மங்களகரமானதாகவும், அதிக பலனளிப்பதாகவும் கருதப்படுகிறது. இதனால் 4 ராசிக்காரர்கள் அபரிமிதமான நன்மைகளை அடையவுள்ளனர். குரு பகவான் ஆகஸ்ட் 18 வரை பூச நட்சத்திரத்தில் சஞ்சரிப்பார்.
பூச நட்சத்திரத்தின் அதிபதி நீதியின் கடவுளான சனி பகவான் ஆவார். அதே வேளையில், இந்த நட்சத்திரத்தின் தேவதை குரு பகவானே (தேவகுரு பிரஹஸ்பதி) ஆவார். எனவே, சனி பகவானால் ஆளப்படும் பூச நட்சத்திரத்திற்குள் குருவின் பெயர்ச்சி நிகழ்வது மிகவும் விசேஷமானதாகக் கருதப்படுகிறது. மேலும், இப்பெயர்ச்சி வியாழக்கிழமையன்று நிகழ்வதால், இது மிகவும் சாதகமான ஒரு சூழலை உருவாக்குகிறது. குரு வாரம் என கருதப்படும் வியாழக்கிழமை குரு பகவானுக்கு உகந்த நாளாகும். பூச நட்சத்திரத்தில் குருவின் பெயர்ச்சியால் எந்தெந்த ராசிக்காரர்கள் சிறப்புப் பலன்களைப் பெறுவார்கள் என்பதை இங்கே காணலாம்.
|ராசி
|பலன்கள்
|மிதுனம்
|எதிர்பாராத பண வரவு
|கடகம்
|குடும்ப வாழ்க்கையில் அமைதி நிலவும்
|கன்னி
|நிலுவையில் இருந்த பணிகள் வெற்றிகரமாக நடந்து முடியும்
|மகரம்
|சாதகமான பலன்கள் கிடைக்கும்
மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு, பூச நட்சத்திரத்தில் குருவின் பெயர்ச்சி ஜாதகத்தின் இரண்டாம் வீட்டில் 'குரு-பூச யோகத்தை' உருவாக்கும். இரண்டாம் வீடு செல்வம் மற்றும் வாக்கைக் குறிப்பதாகும். இதன் விளைவாக, நீங்கள் எதிர்பாராத பண வரவையும், பல்வேறு பொருளாதார வழிகளில் நன்மைகளையும் பெற வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் செலவுகள் அதிகரித்தாலும், திடீர் பண வரவால் அனைத்தையும் எளிதாக சமாளித்து விடுவீர்கள். உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கை மகிழ்ச்சி நிறைந்ததாக இருக்கும். இக்காலகட்டத்தில், ஒரு புதிய தொழிலைத் தொடங்கவோ அல்லது புதிய முயற்சியை மேற்கொள்ளவோ உங்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கவும் வாய்ப்புள்ளது.
பூச நட்சத்திரத்தில் குருவின் பெயர்ச்சி கடக ராசிக்காரர்களுக்கு அனுகூலமான நன்மைகளை அளிக்கும். கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இது ஒரு அற்புதமான நிகழ்வாக அமையும். அரசு சார்ந்த திட்டங்கள் மூலம் நீங்கள் குறிப்பிடத்தக்க வெற்றியை அடைவீர்கள். குழந்தைகள் மூலம் நன்மை கிடைக்கும். அலுவலக பணிகளில் இருக்கும் நபர்களுக்கு ஊதிய உயர்வும் பதவி உயர்வும் கிடைக்கும். வேலை தேடும் நபர்களுக்கு பல கவர்ச்சிகரமான வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். இக்காலகட்டத்தில், குறிப்பிட்ட சில பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பதன் மூலம் நீங்கள் பணத்தைச் சேர்க்கக்கூடும். உங்கள் வாழ்க்கையில் பல்வேறு நேர்மறையான மாற்றங்களை நீங்கள் காண்பீர்கள். ஆதாயத்திற்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும், மேலும் உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையில் அமைதியும் நல்லிணக்கமும் நிலவும்.
கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு, குரு நட்சத்திரத்திர பெயர்ச்சி செல்வங்களை சேர்க்க உதவும். வீடு, வாகனம் வாங்கும் யோகம் உண்டாகும். வியாபாரத்தில் லாபம் அதிகரிக்கும். குழந்தைகளால் நன்மை நடக்கும். உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும். வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் இருக்கும். நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த பணிகள் வெற்றிகரமாக நடந்து முடியும்.
மகர ராசிக்காரர்களுக்கு, பூச நட்சத்திரத்தில் குரு பெயர்ச்சி லாபகரமானதாக இருக்கும். மகர ராசிக்காரர்களின் திருமண வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியும் நேர்மறையான மாற்றங்களும் ஏற்படும். உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையுடனான பிணைப்பு வலுப்பெறும், மேலும் தம்பதியினரிடையே காதல் மற்றும் இணக்கம் சிறப்பாகத் தொடரும். கூட்டுத் தொழில் செய்பவர்களுக்குச் சாதகமான பலன்கள் கிடைக்கும். வரும் காலத்தில் உங்கள் தொழிலில் பல முக்கிய மாற்றங்களை நீங்கள் காண்பீர்கள்.