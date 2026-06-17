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பூசத்தில் குரு பெயர்ச்சி: நாளை முதல் 4 ராசிகளுக்கு அள்ள அள்ள செல்வம், திகட்ட திகட்ட மகிழ்ச்சி

Jupiter Transit in Poosam: பூச நட்சத்திரத்தின் அதிபதி நீதியின் கடவுளான சனி பகவான் ஆவார். அதே வேளையில், இந்த நட்சத்திரத்தின் தேவதை குரு பகவானே (தேவகுரு பிரஹஸ்பதி) ஆவார். எனவே, சனி பகவானால் ஆளப்படும் பூச நட்சத்திரத்திற்குள் குருவின் பெயர்ச்சி நிகழ்வது மிகவும் விசேஷமானதாகக் கருதப்படுகிறது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 17, 2026, 01:31 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 01:34 PM IST
பூசத்தில் குரு பெயர்ச்சி: நாளை முதல் 4 ராசிகளுக்கு அள்ள அள்ள செல்வம், திகட்ட திகட்ட மகிழ்ச்சி
Image Credit: Guru Nakshatra Peyarchi (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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பூசத்தில் குரு பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு அள்ள அள்ள செல்வம், திகட்ட திகட்ட மகிழ்ச்சி
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