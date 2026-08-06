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குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி: ஆகஸ்ட் 19 முதல் ராஜவாழ்க்கை வாழப்போகும் ராசிகள் இவைதான், கொட்டிக்கொடுப்பார் குரு

Guru Nakshatra Peyarchi Rasi Palangal: ஆகஸ்ட் 19 அன்று நடக்கவுள்ள குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். எனினும், சில ராசிகளில் இதனால் அதிக நன்மைகள் நடக்கும். இவர்கள் வாழ்வில் இது பொற்காலமாய் திகழும்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Aug 06, 2026, 01:10 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 01:10 PM IST
குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி: ஆகஸ்ட் 19 முதல் ராஜவாழ்க்கை வாழப்போகும் ராசிகள் இவைதான், கொட்டிக்கொடுப்பார் குரு
Image Credit: Jupiter Transit (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி: ஆகஸ்ட் 19 முதல் ராஜவாழ்க்கை வாழப்போகும் ராசிகள் இவைதான்
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