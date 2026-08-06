/குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி: ஆகஸ்ட் 19 முதல் ராஜவாழ்க்கை வாழப்போகும் ராசிகள் இவைதான், கொட்டிக்கொடுப்பார் குரு

Guru Nakshatra Peyarchi: ஜோதிட சாஸ்திரப்படி அனைத்து கிரகங்களும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் தங்கள் ராசிகளையும், நட்சத்திரங்களையும் மாற்றுகின்றன. இவை கிரக பெயர்ச்சிகள் என அழைகப்படுகின்றன. ஆகஸ்ட் 19 அன்று குரு பகவான் நட்சத்திர பெயர்ச்சி மேற்கொள்ளவுள்ளார். இதனால் சில ராசிகளுக்கு மிகப் பெரிய அளவிலான நன்மைகள் கிடைக்கவுள்ளன.
ஜோதிட சாஸ்திரத்தில், ஒன்பது கிரகங்களில் குரு பகவான் மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவராக உள்ளார். அவர் சுப பலன்களை அளிக்கும் ஒரு கிரகமாக கருதப்படுகிறார். குரு தனது ராசி, நட்சத்திரம் என எதை மாற்றினாலும், அந்த குரு பெயர்ச்சி மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு நிகழ்வாக கருதப்படுகிறது. இதற்கு முன் குரு ஆகஸ்ட் 14 ஆம் தேதி, தனது உச்ச ராசியான கடகத்தில் உதயமாவார்.
ஆயில்யம் 27 நட்சத்திரங்களில் ஒன்பதாவது நட்சத்திரமாகும். இந்த நட்சத்திரத்தின் அதிபதி புதன், இதன் ராசி கடகம். தற்போது, குரு பகவான் கடகத்தில் உள்ளார். இந்த கிரக அமைப்பு விசேஷமானதாக கருதப்படுகின்றது.
அனைத்து கிரகங்களையும் போல, குரு பகவானும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் தனது ராசியையும், நட்சத்திரத்தையும் மாற்றுகிறார். தற்போது, குரு தனது உச்ச ராசியான கடகத்தில் உள்ளார். நட்சத்திரத்தைப் பொறுத்தவரை, அவர் இப்போது பூச நட்சத்திரத்தில் உள்ளார். ஆகஸ்ட் 19 ஆம் தேதி அவர் ஆயில்ய நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி ஆவார். அக்டோபர் 31 ஆம் தேதி சனிக்கிழமை மதியம் 12:50 மணி வரை இந்த நட்சத்திரத்திலேயே நிலைத்திருப்பார்.
குரு அறிவு, அதிர்ஷ்டம், செல்வம், திருமணம், குழந்தைகள் மற்றும் மதம் ஆகியவற்றின் முதன்மைக் காரணியாகக் கருதப்படுகிறார். ஆகஸ்ட் 19 அன்று நடக்கவுள்ள குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். எனினும், சில ராசிகளில் இதனால் அதிக நன்மைகள் நடக்கும். இவர்கள் வாழ்வில் இது பொற்காலமாய் திகழும்.
குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் அதிகப்படியான நன்மைகளை அடையவுள்ள அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இங்கே காணலாம்.
|ராசிகள்
|பலன்கள்
|மேஷம்
|வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் இருக்கும்
|மிதுனம்
|பேச்சுத்திறன், அறிவு மேம்படும்
|கன்னி
|உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும்
குரு பகவான் ஆயில்ய நட்சத்திரத்திற்குள் நுழைந்து, மேஷ ராசியின் நான்காம் வீட்டில் அமர்கிறார். குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் மகிழ்ச்சி, சொத்துக்கள் மற்றும் குடும்பத்தில் நல்லிணக்கம் ஆகியவை அதிகரிக்கக்கூடும். இக்காலகட்டத்தில் புதிய வீடு, அடுக்குமாடி குடியிருப்பு அல்லது வாகனம் வாங்குவதற்கான வலுவான வாய்ப்புகள் உள்ளன.
மேஷ ராசிக்காரர்கள் தங்கள் இலக்குகளை வெற்றிகரமாக அடைய பெற்றோரிடமிருந்து முழுமையான ஆதரவைப் பெறலாம். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். திருமண வாழ்க்கையும் மகிழ்ச்சியாக அமைய வாய்ப்புள்ளது. இருப்பினும், பணியிடத்தில் கூடுதல் கவனத்துடனும் பொறுப்புடனும் செயல்படுவது அவசியமாகும். வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் இருக்கும்.
குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி மிதுன ராசிக்காரர்களுக்குச் சாதகமாக அமையக்கூடும். இந்த காலத்தில் பேச்சுத்திறன், அறிவு மற்றும் செல்வம் ஆகியவற்றில் வளர்ச்சி ஏற்படலாம். குடும்ப உறவுகள் வலுப்படலாம். மேலும், உங்கள் முயற்சிகள் சமூகத்தில் மதிப்பையும் மரியாதையையும் அதிகரிக்கக்கூடும்.
உங்கள் வார்த்தைகள் பலரை ஊக்குவிக்கவோ அல்லது அவர்கள் மீது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தவோ வாய்ப்புள்ளது. நீண்டகால உடல்நலப் பிரச்சினைகள் தீரக்கூடும். அலுவலக பணிகளில் உள்ளவர்களுக்கு இந்த காலம் நன்மை பயப்பதாக அமையும். இந்த காலத்தில் ஊதிய உயர்வும், பதவி உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. பெற்றோர்கள் மற்றும் வழிகாட்டிகளின் முழு ஆதரவு உங்கள் நோக்கங்களை வெற்றியடையச் செய்யும்.
ஆயில்ய நட்சத்திரத்தில் நடக்கவுள்ள குரு பெயர்ச்சி கன்னி ராசிக்காரர்களுக்குப் பல்வேறு துறைகளில் நன்மைகளைத் தரக்கூடும். குரு பகவான் கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு எதிர்பாராத பண வரவை அளிப்பார். குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும்.
வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும், அமைதியும் இருக்கும். புதிய நண்பர்களின் ஆதரவு பல்வேறு சவால்களை முறியடிக்க உதவும். உங்கள் மூத்த சகோதர-சகோதரிகளிடமிருந்தும் முழுமையான ஆதரவைப் பெறக்கூடும். உங்கள் உத்வேகம் மற்றும் முன்னெடுப்புத் திறன் அதிகரிக்கும். இதனால், வாழ்வில் பல வித வெற்றிகள் கிடைக்கும். உங்கள் திருமண வாழ்க்கை இனிமையாக அமையவுள்ளது. கூட்டாண்மை அடிப்படையில் செய்யப்படும் வணிகங்களிலும் லாபம் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)