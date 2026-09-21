/Guru Peyarchi 2026: ஆயில்யம் 3ம் பாதத்தில் நுழையும் குரு.. இந்த 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்!

ஜோதிடத்தில் குருபகவான் செல்வம், வளர்ச்சி, அதிர்ஷ்டம் மற்றும் முன்னேற்றத்தை வழங்கக்கூடிய கிரகமாக கருதப்படுகிறார். இதனால் குருவின் ராசி மற்றும் நட்சத்திர பெயர்ச்சிகளுக்கு தனி முக்கியத்துவம் உள்ளது. அந்த வகையில் தற்போது ஆயில்யம் நட்சத்திரத்தில் சஞ்சரித்து வரும் குரு பகவான், செப்டம்பர் 20 ஆம் தேதி அந்த நட்சத்திரத்தின் மூன்றாம் பாதத்திற்குள் நுழைகிறார். இந்த நிலை அக்டோபர் 8 ஆம் தேதி வரை நீடிக்கும்.
ஆயில்யம் நட்ச்த்திரம் புதனால் ஆளப்படுகிறது. குருபகவானின் இந்த மாற்றம் குறிப்பிட்ட சில ராசிகளுக்கு தொழில், பணவரவு, வியாபாரம் மற்றும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கைய்ல் சாதகமான சூழலை உருவாக்கும். அப்படி சிறப்பான பலன்களை பெறக்கூடிய 3 ராசிகள் குறித்து இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம்.
ஆயில்யம் நட்சத்திரத்தின் மூன்றாம் பாத்த்தில் குரு பகவான் நுழைவது கடக ராசியினருக்கு பல்வேறு வகையில் சாதகமான மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தும். நீண்ட நாட்களாக தீராமல் இருந்த கடன் மற்றும் பணம் தொடர்பான பிரச்சினைகளுக்கு படிப்படியாக தீர்வு கிடைக்கலாம். நிதி நிலை மேம்பட்டு, தேவையற்ற் பொருளாதார நெருக்கடிகள் குறைய வாய்ப்புள்ளது. வெளிநாட்டில் வேலை செய்ய வேண்டும் என்ற கனவில் இருப்பவர்களுக்கு சாதகமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். குடும்ப வாழ்க்கையிலும் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். குறிப்பாக திருமணமானவர்களுக்கு வாழ்க்கை துணையுடன் நல்ல புரிதல் ஏற்படும். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்ததை விட அதிக லாபம் கிடைக்கும் வாய்ப்பும் உள்ளது.
மேலும், புதிய வாகனம் அல்லது சொத்து வாங்குவதற்கான முயற்சிகள் கைகூடலாம். இதனால் இந்த காலகட்டத்தில் கடக ராசியினரின் மனநிம்மதியும் வாழ்க்கை மீதான திருப்தியும் அதிகரிக்கலாம்.
விருச்சிக ராசியினருக்கு குரு பகவானின் நட்சத்திர மாற்றம் தொழில் மற்றும் பொருளாதார ரீதியாக முக்கியமான காலகட்டமாக அமையலாம். இதுவரை மேற்கொண்ட முயற்சிகளுக்கு நல்ல பலன்கள் கிடைக்க தொடங்கும். வருமானத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படுவதுடன், பொருளாதார நிலையும் வலுப்பெற வாய்ப்புள்ளது. பணியில் இருப்பவர்கள் தங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்தி புதிய பொறுப்புகளை பெறலாம். மேலதிகாரிகள் மற்றும் சக ஊழியர்களின் ஆதரவும் கிடைக்கக்கூடும். நீண்ட காலமாக வேலை தேடி கொண்டிருப்பவர்களுக்கு, அவர்களின் எதிர்பார்ப்புக்கு ஏற்ற புதிய வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் சூழல் உருவாகலாம்.
வியாபாரம் செய்ப்வர்களுக்கு புதிய ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் முக்கியமான தொழில் வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். நீண்ட நாட்களாக மனதில் வைத்திருந்த இலக்குகளை நோக்கி முன்னேறுவதற்கும் இந்த காலகட்டம் உதவியாக இருக்கும். காதல் மற்றும் குடும்ப வாழ்க்கையிலும் மகிழ்ச்சியான தருணங்கள் அதிகரிக்கலாம்.
குருபகவானின் இந்த நட்சத்திர மாற்றம் மீன ராசியினரின் வாழ்க்கையில் பல நேர்மறையான மாற்றங்களுக்கு வழிவகுக்கும். குறிப்பாக தொழில், சமூக அந்தஸ்து, அதிகாரம், புகழ் உள்ளிட்ட அம்சங்களில் முன்னேற்றம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. வாழ்க்கைத்தரத்திலும் மாற்றங்கள் ஏற்படலாம். பணியிடத்தில் தங்களது திறமை மற்றும் ஆர்வத்தை வெளிப்படுத்தும் வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். இதன் மூலம் உயர் பதவியை அடைவதற்கான சூழல் உருவாகலாம். நீண்ட காலமாக எதிர்பார்த்திருந்த தொழில் முன்னேற்றமும் கைகூட வாய்ப்புள்ளது. வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ள மீன ராசியினருக்கும் இந்த காலகட்டம் சாதகமாக அமையலாம். புதிய வாய்ப்புகள் கிடைப்பதுடன், எதிர்பார்த்த லாபமும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவக்கூடும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.)