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Guru Peyarchi 2026: ஆயில்யம் 3ம் பாதத்தில் நுழையும் குரு.. இந்த 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்!

செப்டம்பர் 20ஆம் தேதி ஆயில்யம் நட்சத்திரத்தின் 3ஆம் பாதத்தில் குருபகவான் நுழைவதால் கடகம், விருச்சிகம், மீனம் ஆகிய 3 ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில், பணவரவு மற்றும் வாழ்க்கையில் சாதகமான மாற்றங்கள் ஏற்படலாம்.

Written ByR Balaji
Published: Sep 21, 2026, 11:01 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 11:01 AM IST
Guru Peyarchi 2026: ஆயில்யம் 3ம் பாதத்தில் நுழையும் குரு.. இந்த 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்!
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About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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