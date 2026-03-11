English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • குரு நேரடி பெயர்ச்சி.. மேஷம் முதல் மீனம் வரை.. 12 ராசிகளுக்கான பலன்கள் மற்றும் பரிகாரங்கள்!

குரு நேரடி பெயர்ச்சி.. மேஷம் முதல் மீனம் வரை.. 12 ராசிகளுக்கான பலன்கள் மற்றும் பரிகாரங்கள்!

Guru Margi 2026: குரு பகவான் இன்று மார்ச் 11 மிதுன ராசியில் சஞ்சரிக்க இருக்கிறார். இது மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்த இருக்கிறது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Mar 11, 2026, 04:41 PM IST
  • மார்ச் 11 அன்று குரு மிதுன ராசிக்கு பெயர்ச்சி ஆகிறார்
  • இது அனைத்து ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறது
  • சில ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலன்களையும் சில ராசிக்காரர்களுக்கு மோசமான பலன்களையும் வழங்குகிறது

Trending Photos

ராகு - கேது பெயர்ச்சி.. 4 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை! புது சொத்து வாங்கலாம்
camera icon6
Rahu Ketu Peyarchi
ராகு - கேது பெயர்ச்சி.. 4 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை! புது சொத்து வாங்கலாம்
8வது ஊதியக்குழு: குரூப் A-D அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜாக்பாட், லட்சங்களில் அரியர் தொகை
camera icon11
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: குரூப் A-D அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜாக்பாட், லட்சங்களில் அரியர் தொகை
கிரிக்கெட்டை ஆளும் இந்தியா... 2 வருடத்தில் 6 ஐசிசி கோப்பைகள் - என்னென்ன தெரியுமா?
camera icon8
ICC
கிரிக்கெட்டை ஆளும் இந்தியா... 2 வருடத்தில் 6 ஐசிசி கோப்பைகள் - என்னென்ன தெரியுமா?
விஜய் - த்ரிஷா: 20 ஆண்டு கால நட்பும், கிசுகிசுக்களும், முழு விவரம் இதோ
camera icon9
vijay
விஜய் - த்ரிஷா: 20 ஆண்டு கால நட்பும், கிசுகிசுக்களும், முழு விவரம் இதோ
குரு நேரடி பெயர்ச்சி.. மேஷம் முதல் மீனம் வரை.. 12 ராசிகளுக்கான பலன்கள் மற்றும் பரிகாரங்கள்!

Guru Peyarchi Palangal: ஜோதிடத்தில் குரு மங்களகரமான கிரகமாக கருதப்படுகிறது. அதனால் இது ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மாற்றங்களை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது. இருப்பினும் சில நேரங்களில் எதிர்மறையான பலன்களையும் அளிக்கக்கூடும். இந்த நிலையில், மார்ச் 11 புதன்கிழமை குரு நேரடியாக மிதுன ராசிக்கு இடம் பெயர்கிறார். குரு பகவானின் இந்த ராசி மாற்றம் மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மற்றும் எதிர்மறையான பலன்களை வழங்க இருக்கிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

மேஷ ராசிக்கான குரு பெயர்ச்சி பலன்கள் (Aries)

குரு பகவானின் இந்த ராசி மாற்றம் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பான பலன்களை வழங்குகிறது. வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் அடைய அதிர்ஷ்ட கதவுகள் திறக்கும். வைத்திருக்கும் திட்டங்கள் அனைத்தும் வெற்றி அடையும் காலகட்டமாக இது உள்ளது. வெளிநாட்டிற்கு பயணம் மேற்கொள்ளும் வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். தொழிலில் நல்ல முன்னேற்றம் காண முடியும். அதேசமயம் செலவு செய்வதில் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். 

பரிகாரம்: ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய என்ற மந்திரத்தை தினமும் 108 முறை உச்சரிக்கவும்.  

ரிஷப ராசிக்கான குரு பெயர்ச்சிபலன்கள் (Taurus)

குரு மிதுன ராசிக்கு பெயர்ச்சி ஆவது ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு சிக்கல்களை ஏற்படுத்த இருக்கிறது. வேலை செய்யும் இடத்தில் சக ஊழியர்களுடன் மோதல் ஏற்படலாம். தவறான முடிவுகளால் நிதி இழப்பு ஏற்படும் வாய்ப்பு உள்ளது. முதலீடுகளை இந்த காலகட்டத்தில் செய்ய வேண்டாம். வாழ்க்கை துணையுடன் பேசுபோது கவனமாக இருக்கவும். அது உங்களுக்கு பிரச்சனையை ஏற்படுத்தலாம். 

பரிகாரம்: குருவை மகிழ்விக்க வியாழக்கிழமை ஹவனம் செய்யுங்கள்.

மிதுன ராசிக்கான குரு பெயர்ச்சிபலன்கள் (Gemini)

குரு பகவான் மிதுன ராசியில் சஞ்சரிக்கிறார். இதனால் மிதுன ராசிக்கரர்கள் நேர்மறையான மற்றும் எதிர்மறையான பலன்கள் என இரண்டையும் அனுபவிக்க இருக்கின்றனர். இந்த காலகட்டத்தில் தொழில் முன்னேற்றம் இருக்கும். கடின உழைப்பு பாராட்டு கிடைக்கும். அதேசமயம் நிதி விஷயத்தில் சிக்கல் தொடர்ந்து நீடிக்கும். வாழ்க்கை துணையுடன் பிரச்சனை ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. 

பரிகாரம்: வியாழக்கிழமை விரதம் இருந்து, ஏழை எளிய மக்களுக்கு வெல்லம் மற்றும் பருப்பை தானம் செய்யுங்கள். 

கடக ராசிக்கான குரு பெயர்ச்சி பலன்கள் (Cancer)

குரு பகவானின் பெயர்ச்சி கடக ராசிக்காரர்களுக்கு எதிர்மறையான பலன்களை வழங்க இருக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் கடன் வாங்க வேண்டிய சூழல் ஏற்படும். வேலையிடத்தில் அழுத்தம் இருக்கும். தொழில் தொடங்க நினைப்பவர்கள் இது ஒரு நல்ல நேரமாகும். நிதி மேலான்மை அவசியம். இல்லையென்றால், சிறிய தவறு கூட பெரிய பிரச்சனைகளுக்கு வழிவகுக்கும். 

பரிகாரம்: விஷ்ணுவை வழிபடுவதோடு, ஏழைகளுக்கு மஞ்சள் நிற ஆடைகளையும் தானம் செய்யுங்கள்.

சிம்ம ராசிக்கான குரு பெயர்ச்சி பலன்கள் (Leo)

குருவின் ராசி மாற்றம் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு மங்களகரமானதாக அமைய இருக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் நிதி நிலைமை சீராகும். சேமிப்புகள் அதிகரிக்கும். தொழிலில் நல்ல லாபம் இருக்கும். வாழ்க்கையில் பெரிய வெற்றியை பெற முடியும். சமூகத்தில் உங்களுக்கான மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும். வணிகம் மற்றும் பங்கு சந்தையில் ஈடுபட்டிருக்கும் நிலையில், அது உங்களுக்கு நன்மை பயக்கும். 

பரிகாரம்: ஏழைகளுக்கு வெல்லம் மற்றும் எள் தானம் செய்வது கெட்ட கிரகங்களின் தோஷங்களை சரிசெய்யும்.

கன்னி ராசிக்கான குரு பெயர்ச்சி பலன்கள் (Virgo)

குருவின் ராசி மாற்றம் கன்னி ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் பெரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகிறது. இந்த காலகட்டத்தில் வேலை மாற்றம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இது உங்கள் எதிர்காலத்திற்கு சாதகமாக இருக்கும். தொழில் நல்ல வருமானத்தை பார்க்க முடியும். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் இருக்கும் பணிகள் முடிவடையும். நிதி நிலைமை வலுவடையும். ஆரோக்கியத்தில் முன்னேற்றம் இருக்கும். 

பரிகாரம்: தினமும் ஸ்ரீ விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் பாராயணம் செய்யவும். 

துலாம் ராசிக்கான குரு பெயர்ச்சி பலன்கள் (Libra)

துலாம் ராசிக்காரர்கள் குரு பகவானின் ராசி மாற்றத்தால் முன்னேற்றத்தை காண இருக்கின்றனர். அவர்கள் இந்த காலகட்டத்தில் வெளிநாட்டிற்கு பயணம் மேற்கொள்ளும் சூழல் ஏற்படும். அது உங்களுக்கு சாதகமானதாக அமையும். முக்கிய முடிவுகள் எடுப்பீர்கள். புதிதாக தொழில் தொடங்க நினைத்தால் தொடங்கலாம். உறவினர்களுடன் நல்ல இனக்கம் இருக்கும். 

பரிகாரம்: விஷ்ணுவை வணங்கி அவருக்கு மஞ்சள் நிற இனிப்புகளை வழங்குங்கள்.

விருச்சிக ராசிக்கான குரு பெயர்ச்சி பலன்கள் (Scorpio)

குரு மிதுன ராசிக்கு மாறுவது விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு எதிர்மறையான பலன்களை வழங்குகிறது. இந்த காலகட்டத்தில் மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். வேலை இடத்தில் சக ஊழியர்களுடன் மோதல் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. தொழிலில் நஷ்டம் ஏற்படும். இதனால் வருமானம் குறையும். அதேசமயம் செலவுகள் அதிகரிக்கும். வாழ்க்கை துணையுடன் கருத்து வேறுபாடு ஏற்படும். 

பரிகாரம்: ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமையும் ராதா-கிருஷ்ணரை வழிபடுவது நன்மை பயக்கும். 

தனுசு ராசிக்கான குரு பெயர்ச்சி பலன்கள் (Sagittarius) 

குருவின் ராசி மாற்றம் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலன்களை வழங்க இருக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் ஆன்மீகத்தில் நாட்டம் அதிகரிக்கும். தொழில் தொடர்பாக வெளிநாட்டிற்கு அல்லது வெளி மாநிலத்திற்கு பயணம் மேற்கொள்ளும் சூழல் ஏற்படும். உடல் நலத்தில் முன்னேற்றம் இருக்கும். வணிகத்தில் நல்ல லாபம் இருக்கும். 

பரிகாரம்: தினமும் புதன் பகவானையும், விஷ்ணு பகவானையும் வழிபடுங்கள். 

மகர ராசிக்கான குரு பெயர்ச்சி பலன்கள் (Capricorn)

குருவின் ராசி மாற்றம் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு எதிர்மறையான பலன்களை வழங்குகிறது. இந்த காலகட்டத்தில் கடன் அதிகம் வாங்க வேண்டிய சூழல் ஏற்படும். எனவே கவனமாக இருக்க வேண்டும். உறவுகள் இடையே கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படக்கூடும். உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். 

பரிகாரம்: ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமையும் முதியோர் இல்லத்தில் தன்னார்வத் தொண்டு செய்வது நல்லது.

கும்ப ராசிக்கான குரு பெயர்ச்சி பலன்கள் (Aquarius)

குரு பகவான் ராசி மாற்றம் கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு வெற்றியை தருகிறது. இந்த காலகட்டத்தில் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். செய்யும் காரியங்கள் அனைத்தும் வெற்றியில் முடியும். தொழிலதிபர்கள் தங்கள் தொழிலை விரிவுபடுத்த முடியும். சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும். மொத்தத்தில் நிதி ரீதியாக முன்னேற்றம் இருக்கும். 

பரிகாரம்: வியாழக்கிழமை ருத்ர ஹவனம் செய்வது கிரக நிலையை மேம்படுத்தும். 

மீன ராசிக்கான குரு பெயர்ச்சி பலன்கள் (Pisces) 

குரு மிதுன ராசிக்கு மாற்றுவது மீன ராசிக்காரர்களுக்கு தன்னம்பிக்கையை கொடுக்கிறது. தொழில் விஷயத்தில் வெற்றியை பெற முடியும். முதலீடுகள் நல்ல லாபத்தை தரும். புது சொத்து அல்லது வாகனம் வாங்கும் யோகம் உள்ளது. 

பரிகாரம்: தேவைப்படுபவர்களுக்கு உடைகள் அல்லது உணவை தானம் செய்வது உங்களுக்கு நன்மை பயக்கும்.

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

மேலும் படிக்க: ராகு - கேது உருவாக்கும் அரிய யோகம்.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு ஜாக்பாட்! பணம் சேரும்

மேலும் படிக்க: சூரியன் பெயர்ச்சி பலன்கள்: 4 ராசிகளுக்கு நஷ்டம், மனக்கஷ்டம்... ஹை அலர்ட் காலம், ஜாக்கிரதை!!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

About the Author
Guru Peyarchi 2026Rasi PalanZodiac SignsAstrologyGuru Margi 2026

Trending News