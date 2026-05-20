/குரு பெயர்ச்சி பலன்கள்: ஜூன் முதல் 3 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. பணம், புகழ் தேடி வரும்

Guru Peyarchi Palangal June: குரு பகவான் ஜூன் மாதத்தில் பெயர்ச்சி அடைய உள்ளார். குரு பகவான் ஜூன் 2ஆம் தேதி கடக ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். இதனால், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு செல்வம், அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளிக் கொடுக்கும். அவை என்னென்ன ராசிகள் எனப்து குறித்து பார்ப்போம்.
Guru Peyarchi Palangal June: ஜோதிட ரீதியாக மிகவும் மங்களகரமான யோகங்களில் ஒன்று குரு பகவான். குரு பகவானின் நிலை 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். 12 ராசிகளுக்கும் மிகவும் மங்களரமான யோகத்தை அள்ளிக் கொடுக்கும். குரு பகவான் ஒரு ராசியில் இருந்து மற்றொரு ராசிக்கு 12 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை பெயர்ச்சி அடைகிறார்.
அந்த வகையில், ஜூன் மாதம் குரு பகவானின் முக்கியமான பெயர்ச்சி நடக்கிறது. அதாவது, ஜூன் 2ஆம் தேதி குரு பகவான் தனது ராசியை மாற்ற உள்ளார். குரு பகவான் தற்போது மிதுன ராசியில் இருக்கிறார். ஜூன் 2ஆம் தேதி குரு பகவான் மிதுன ராசியில் இருந்து கடக ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைய உள்ளார். ஜூன் 2ஆம் தேதி காலை 6.30 மணிக்கு பெயர்ச்சி அடைய இருககிறது. குருவின் நிலையால் 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். எனவே, குரு கடக ராசிக்கு பெயர்ச்சி எந்தெந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வத்தை அள்ளிக் கொடுக்கும் என்பது குறித்து அறிந்து கொள்வோம்.
குரு பகவானின் பெயர்ச்சியால் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வத்தை அள்ளிக் கொடுக்கும். குறிப்பாக, நீங்கள் எடுக்கும் முடிவுகள் வெற்றியில் முடியும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு உங்களுக்கு இருக்கும். நிதி நிலைமை மேம்படும். நிதி ரீதியாக இருந்த பிரச்னைகள் முடியும். பழைய கடன்கள் அடைய வாய்ப்புள்ளது. உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு இருக்கும். மேலும், மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவார்கள். வெளிநாடு பயணம் மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது. தொழிலில் எதிர்பாராத லாபம் கிடைக்கும். கூட்டுத் தொழிலில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும்.
குருவின் பெயர்ச்சியால் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு மங்களகரமாக இருக்கும். குரு கடக ராசியின் முதல் வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். முதல் வீடு லாபம், தன்னம்பிக்கை, ஆளுமையை குறிக்கும். இதனால், பணியிடத்தில் உங்கள் கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற பலன்களை பெறுவீர்கள். கூடுதல் பொறுப்பு கிடைக்கும். வருமானமும் உயர வாய்ப்புள்ளது. தொழிலில் நேர்மறையான பலன்களை பெறுவீர்கள். கூட்டுத் தொழிலில் சிறந்த லாபத்தை பெறுவீர்கள். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு இருக்கும். இந்த காலக்கட்டத்தில் உங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை, தைரியம் அதிகரிக்கும்.
குரு பகவான் பெயர்ச்சி விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு சுப பலன்களை கொடுக்கும். விருச்சிக ராசியின் 9வது வீட்டில் குரு பகவான் பெயர்ச்சி நடக்கிறது. 9வது வீடு அதிர்ஷ்டம், செல்வம், பதவி உயர்வை குறிக்கும். இதனால், நீண்ட காலமாக தடைபட்ட பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். நீங்கள் தொழிலில் முன்னேற்றம் அடைவீர்கள். எதிர்பாராத லாபங்களை பெறுவீர்கள். பணியிடத்தில் உங்களுககு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். ஆன்மீக பயணம் மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது. குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் தரமான நேரத்தை செலவீடுகள். வீட்டில் சுப காரியங்கள் நடக்கும். உங்கள் பிள்ளைகளிடம் இருந்து நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள். உங்கள் துணையுடன் சிறந்த நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.
|கிரகம்
|குரு
|பெயர்ச்சி
|குரு பெயர்ச்சி
|நேரம், நாள்
|ஜூன் 2ஆம் தேதி காலை 6.30 மணி
|ராசி
|மிதுனத்தில் இருந்து கடக ராசிக்கு பெயர்ச்சி
|மேஷம்
|அதிர்ஷ்டம், செல்வம் பெருகும்
|கடகம்
|புதிய பொறுப்புகள், வருமானம் உயரும்
|விருச்சிகம்
|சுப காரியங்கள் நடக்கும்
பொறுப்புத் துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.