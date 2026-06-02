/குரு பெயர்ச்சி: இன்று முதல் 5 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்... கஷ்ட காலத்தில் இருந்து விடுதலை

ஜோதிடத்தில் குரு மிகவும் முக்கியமானதாக இருந்து வருகிறார். இதனால் குரு பகவானின் ஒவ்வொரு அசைவும் கூர்ந்து கவனிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில், இன்று நள்ளிரவுக்கு பின் 2.25 மணி அளவில் சந்திரனின் சொந்த ராசியான கடக ராசிக்குள் குரு பெயர்ச்சி ஆகி உள்ளார். சுமார் 12 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு குரு பகவான் கடக ராசிக்கு செல்வதால், இந்த பெயர்ச்சி மிகவும் சக்திவாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது. கடக ராசியில் குரு அக்டோபர் 09 அம் தேதி வரை நீடிப்பார். இந்த இடைபட்ட காலகத்தில் அனைத்து ராசிக்காரர்களும் பலன் அடைந்தாலும், குறிப்பிட்ட 5 ராசிக்காரர்கள் மிகப்பெரிய பலன்களை பெற இருக்கிறார்கள்.
அதாவது, கடகம், தனுசு, விருச்சிகம், கன்னி மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிக்காரர்களின் தொழில் வாழ்க்கை முதல் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை வரை என அனைத்தும் சிறப்பாக இருக்கப்போகிறது. கடந்த சில ஆண்டுகள் இந்த ராசிகளுக்கு ஏகப்பட்ட ஏற்ற இறக்கங்கள் நிறைந்ததாக இருந்திருக்கலாம். ஆனால், இனி இவர்களுக்கு பொற்காலம் தொடங்குகிறது. அடுத்த 5 மாதங்களுக்கு இவர்களது வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி மட்டுமே நிறைந்திருக்கும். குரு பகவான் இந்த ராசிகளுக்கு எப்படிப்பட்ட யோகங்களை வழங்க போகிறார் என்று விரிவாகப் பார்ப்போம்.
ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் குரு பகவான் அறிவு, நற்சிந்தனை, அதிர்ஷ்டம், செல்வம் மற்றும் கௌரவத்தின் காரணியாக கருதப்படுகிறார். ஒருவரது ஜாதகத்தில் குரு வலுவாக இருக்கும்போது, அந்த நபர் வாழ்க்கையில் முன்னேறுவதற்கான சிறந்த வாய்ப்புகளை பெறுகிறார். தடைப்பட்ட காரியங்கள் அனைத்தும் மிக எளிதாக நிறைவேறும்.
கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த குரு பெயர்ச்சி மிக மிக விசேஷமானது. ஏனெனில், குரு பகவான் உச்சம் பெறும் ராசி கடகம் ஆகும். இதனால், இன்று முதல் கடக ராசிக்காரர்களின் தொழில் மற்றும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் சிறப்பான மாற்றங்கள் ஏற்படும். உங்கள் ராசி கடகம் எனில், முன்பை விட இப்போது உங்களிடம் தன்னம்பிக்கை அதிகரிப்பதை உணரலாம். நீண்ட நாட்களாக முடங்கிக் கிடந்த வேலைகள் வேகம் எடுக்கும். புதிய வாய்ப்புகள் தேடி வரும். குடும்பத்துடன் மகிழ்ச்சியான நேரத்தை கழிப்பீர்கள். பல விஷயங்களில் அதிர்ஷ்டத்தின் ஆதரவு உங்களுக்கு கிடைக்கும். புதிய தொழில் அல்லது காரியங்களை தொடங்க நினைத்தால், எந்த பயமும் இன்றி தாராளமாக இறங்கலாம்; காலம் உங்கள் பக்கம் இருக்கிறது.
கன்னி ராசிக்காரர்கள் கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே வாழ்க்கையில் கடுமையான ஏற்ற இறக்கங்களை சந்தித்து வந்திருப்பீர்கள். இப்போது நீங்கள் நிம்மதி பெருமூச்சு விடுவதற்கான நேரம் வந்துவிட்டது. இந்த குரு பெயர்ச்சி கன்னி ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையை தலைகீழாக மாற்ற போகிறது. முடங்கிய காரியங்கள் இனி வேகம் எடுக்கும். உங்களின் நீண்ட நாள் ஆசை அடுத்த 5 மாதங்களுக்குள் நிறைவேற அதிக வாய்ப்புள்ளது. வேலை மற்றும் வியாபாரத்தில் நல்ல வாய்ப்புகள் அமையும். புதிய வருமான வழிகள் உருவாகும். புதிய மனிதர்களின் நட்பு மற்றும் தொடர்புகள் மூலம் எதிர்காலத்தில் பெரிய பலன்களை பெறுவீர்கள். உங்களது உழைப்புக்கான பலன் இப்போது கைமேல் கிடைக்கும்.
இந்த குரு பெயர்ச்சி விருச்சிக ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் ஒளியேற்ற போகிறது. இனி உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தின் முழு ஆதரவும் கிடைக்கும். நின்ற இடத்திலேயே நின்ற காரியங்கள் அனைத்தும் அடுத்த கட்டத்திற்கு நகரும். தொழிலில் நல்ல வாய்ப்புகள் தேடி வரும். உங்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் வழங்கப்படலாம். சமூகத்தில் பதவியும் அந்தஸ்தும் உயரும். நீண்ட நாட்களாக ஒரு நல்ல வாய்ப்பிற்காக காத்திருந்தீர்கள் என்றால், குரு மற்றும் சந்திரனின் சேர்க்கை உங்களுக்கு லாபத்தை அள்ளித் தரும்.
தனுசு ராசியின் அதிபதியே குரு பகவான் தான். எனவே, இவர்களது வாழ்க்கையிலும் நேர்மறையான மாற்றங்கள் அடுக்கடுக்காக நடக்கும். தொழிலில் முன்னேறுவதற்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் என்பதால், பொருளாதார நிலையும் கணிசமாக உயரும். புதிய தொழில் தொடங்கவோ அல்லது ஏதேனும் முதலீடுகள் செய்யவோ திட்டமிட்டிருந்தால், தயக்கமின்றி செய்யலாம்; நல்ல லாபம் கிடைக்கும். தனுசு ராசிக்காரர்களின் மன உளைச்சல் நீங்கி, மன அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் பெருகும். கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற முழு பலனும் உங்களை வந்தடையும்.
மீன ராசிக்கும் அதிபதி குரு பகவான் தான் என்பதால், இந்த பெயர்ச்சி மீன ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல நாட்களை கொண்டு வரும். தொழிலில் அதிர்ஷ்டத்தின் முழு ஆதரவு உங்களுக்கு இருக்கும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களின் திறமைக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும். மேலதிகாரிகளின் முழு ஆதரவும் உங்களுக்கு உண்டு. நீண்ட நாட்களாக ஒரு காரியத்திற்காக உழைத்துக் கொண்டிருந்தீர்கள் என்றால், அதற்கான பலன் இப்போது கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி பொங்கும். ஒட்டுமொத்தமாக இந்த காலம் உங்கள் வளர்ச்சிக்கு உகந்ததாக அமையும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)