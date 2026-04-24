ஜூன் 2 ஆம் தேதி நடைபெறும் 2026 குரு பெயர்ச்சி சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு நிதி முன்னேற்றம், தொழில் வளர்ச்சி மற்றும் குடும்ப மகிழ்ச்சி போன்ற பல சாதகமான பலன்களை வழங்குகிறது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Apr 24, 2026, 08:47 PM IST
  • ஜூன் 2ஆம் தேதி கடக ராசியில் குரு பெயர்ச்சி நடக்கிறது
  • இதனால் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டம் பெறுகின்றனர்
  • அவர்கள் நிதி, குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி உள்ளிட்ட பலன்களை அனுபவிக்க இருக்கின்றனர்.

குரு பெயர்ச்சி 2026: சிம்ம ராசிக்கு ஜூன் முதல் ஜாக்பாட்! நிதி முன்னேற்றம்.. குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி - முழு பலன்கள்

குருவின் பெயர்ச்சியானது வரும் ஜூன் 2 ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கிறது. இந்த பெயர்ச்சியானது சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு பல்வேறு துறையில் வெற்றிகளை தர இருக்கிறது. இந்த நிலையில், அவர்களுக்கு கிடைக்கும் பலன்கள் குறித்தும் வழிபட வேண்டிய தெய்வங்கள், பரிகாரங்கள் குறித்து இத்தொகுப்பில் விரிவாக பார்க்கலாம். 

குரு 12 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை பெயர்ச்சி ஆகிறார். அந்த வகையில் வரும் ஜூன் 2 ஆம் தேதி கடக ராசிக்கு பெயர்ச்சி ஆகிறார். இதனால் சிம்ம ராசிக்காரர்களும் பலன் அடைகின்றனர். சிம்ம ராசியின் இரண்டாம் வீட்டில் குரு நுழைவதால், நிதி ரீதியான முன்னேற்றம், குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் அதிர்ஷ்டம் பெற இருக்கின்றனர். 

குரு பகவானால் பலன் பெறும் சிம்ம ராசி 

2026 ஆம் ஆண்டில் நடைபெறும் குரு பெயர்ச்சி சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு முக்கியமான மாற்றங்களைகொண்டு வரக்கூடியதாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த காலகட்டத்தில் குரு பகவானின் சஞ்சாரம் வாழ்க்கையில் பல துறைகளில் புதிய வாய்ப்புகளையும் முன்னேற்றத்தையும் உருவாக்கும் என கூறப்படுகிறது. 

பொருளாதாரம் & வருமானம்

குருவின் அருளால் பணவரவு அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. முன்பு தடைப்பட்டிருந்த பண விஷயங்கள் சீராகி, சேமிப்பு அதிகரிக்கும் சூழல் உள்ளது. புதிய வருமான வாய்ப்புகளும் திறக்கப்படலாம். 

வேலை & தொழில் 

வேலைப்பகுதியில் வளர்ச்சி மற்றும் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். பதவி உயர்வு, வேலை மாற்றம் அல்லது வெளிநாட்டு வாய்ப்புகள் கூட அமையக்கூடும். தொடர்ந்து தொடர்ந்து முயற்சி செய்தால் நல்ல பலன் கிடைக்கும். 

குரும்பம் & உறவுகள் 

குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும். உறவினர்களுடன் இருந்த மனக்கசப்புகள் குறையும். வீட்டில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும் வாய்ப்பும் உள்ளது. திருமணம் தொடர்பன முயற்சிகளில் முன்னேற்றம் இருக்கும். ஏற்கனவே உறவில் இருப்பவர்களுக்கு உறவு வலுப்படும் காலமாக இருக்கும். 

எச்சரிக்கை 

இந்த காலகட்டத்தில் திடீர் செலவுகளும் வர வாய்ப்புள்ளது. அதேபோல் மன அழுத்தம் ஏற்படலாம். எனவே பொறுமையுடன் இருக்க வேண்டும். எந்த முடிவு எடுத்தாலும் சிந்தித்து முடிவெடுப்பது நல்லது. மேலும், உடல்நலத்தில் கவனமாக இருப்பது அவசியம். 

மொத்தத்தில் 2026 குரு பெயர்ச்சி சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு முன்னேற்றம், வருமானம் மற்றும் வாழ்க்கை நிலை உயர்வு ஆகியவற்றை வழங்கும் ஒரு சாதகமான காலமாக இருக்கும். சரியான முயற்சியுடன் செயல்பட்டால் இந்த காலத்தை முழுமையாக பயன்படுத்திக்கொள்ள முடியும். 

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

