/குரு பெயர்ச்சி: இன்று முறை ஜூன் 2 வரை கொடிகட்டி பறக்கப்போகும் 5 ராசிகள்! பணம், செல்வம், வெற்றி..

குரு பகவான் மே 14 ஆம் தேதியான இன்று வியாழக்கிழமை புனர்பூச நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி ஆகி உள்ளார். இதன் காரணமாக 5 ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷடம் பெறுகின்றனர். அவர்கள் யார் யார் என்று பார்க்கலாம்.
Guru Peyarchi 2026: கிரகங்களில் மிகவும் முக்கிய கிரகமான குரு இன்று (மே 14) வியாழக்கிழமை சரியாக காலை 7.20 மணி அளவில் புனர்பூச நட்சத்திரத்தின் மூன்றாம் நிலைக்கு பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். ஜூன் 02 ஆம் தேதி அதிகாலை 2.25 மணி வரை அங்கேயே இருப்பார். இந்த காலகட்டத்தில் குருவின் பெயர்ச்சியால் மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கம் இருக்கக்கூடும். குறிப்பாக மேஷம், கடகம், துலாம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய 5 ராசிகளில் மட்டும் அதிக தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. கல்வி, செல்வம், சொத்து, திருமணம் ஆகிய துறைகளில் பெரிய மாற்றங்கள் நிகழ இருக்கிறது.
மேஷம் (Aries): குருவின் நட்சத்திர பெயர்ச்சி மேஷ ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் சிறப்பான பலன்களை கொடுக்க இருக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் நினைத்ததெல்லாம் கைக்கூடும். இதுவரை தடைப்பட்டிருந்த அனைத்து காரியங்களில் முடிவடையும். பண வரவு அதிகரிக்கும். இதன் காரணமாக சேமிப்பு அதிகமாகும். தொழிலில் சிறந்து விளங்கலாம். அதேபோல் வேலை இடத்திலும் உங்களின் உழைப்புக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும்.
கடகம் (Cancer): குருவின் புனர்பூச நட்சத்திர மாற்றம் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு அபிரிமிதமான பலன்களை தர இருக்கிறது. இதுவரை இருந்த குடும்ப தகராறுகள் முடிவுக்கு வந்து சுமூகமான நிலை தொடங்கும். தொழில் பயணம் வெற்றிகரமாகவும் மனநிறைவுடனும் அமையும். இந்த காலகட்டத்தில் ஆன்மீகத்தில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். இதனால் மன அமைதி கிடைக்கும். திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு நல்ல வரன் அமையும். மேலும், ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும்.
துலாம் (Libra): துலாம் ராசிக்காரர்கள் இந்த காலத்தில் கொடிகட்டி பறக்க இருக்கின்றனர். அவர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் உடன் இருக்கப்போகிறது. வீடு, சொத்து அல்லது வாகனம் வாங்கும் யோகம் உள்ளது. தொழில் தொடங்க நினைப்பவர்கள் முதலீடு செய்யலாம். நல்ல லாபம் இருக்கும். கையில் எடுக்கும் காரியங்கள் அனைத்தும் வெற்றி அடையும். புதிதாக திருமணம் ஆனவர்களுக்கு மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். மேலும், மாணவர்கள் படிப்பில் சிறந்து விளங்க முடியும்.
கும்பம் (Aquarius): கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த காலகட்டம் அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்க இருக்கிறது. கடுமையான சவால்களை எதிர்கொண்டு வெற்றி பெறுவீர்கள். உடல் நலம் சிறப்பாக இருக்கும். வேலை இடத்தில் பதவி உயர்வு கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும். வெளியில் முடங்கி கிடக்கும் பணம் உங்கள் கைக்கு வரும் வாய்ப்புள்ளது. சொத்து பிரச்சனை இருந்தால் சரியாகும்.
மீனம் (Pisces): இந்த காலகட்டத்தில் பழைய நண்பர்களை சந்திக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. அதன் மூலம் நீங்கள் பலனடைவீர்கள். குடும்பத்தில் இருக்கும் பிரச்சனைகள் தீர்ந்து மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு வரன் அமையும் வாய்ப்புள்ளது. போட்டி தேர்வுகளுக்கு தயாராபவர்களுக்கு எதிர்பார்த்த பலன் கிடைக்கும். கூடுதல் வருமானத்திற்கான வாய்ப்புகள் உண்டாகும். மேலும், பணியிடத்தில் உயர் அதிகரிகளின் ஆதரவும் கிடைக்கும்.
