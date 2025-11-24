English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • குரு பெயர்ச்சி! 2026 முதல் இந்த 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம் ஆரம்பம் - கடன் பிரச்னை தீரும்

குரு பெயர்ச்சி! 2026 முதல் இந்த 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம் ஆரம்பம் - கடன் பிரச்னை தீரும்

2026 Lucky Zodiac Signs: 2026ஆம் ஆண்டு இன்னும் ஒரு மாதத்தில் பிறக்கப்போகிறது. எனவே, 2026ஆண்டு நடக்கும் குரு பெயர்ச்சியால் சில ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கொட்டப்போகும.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Nov 24, 2025, 12:44 PM IST
  • 2026 குரு பெயர்ச்சி
  • 4 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம்
  • நிதி சிக்கல்கள் தீரும்

Trending Photos

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை ரூ.1000 டாஸ்மாக்கிற்கு செல்கிறதா? இதோ ரிப்போர்ட்
camera icon11
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை ரூ.1000 டாஸ்மாக்கிற்கு செல்கிறதா? இதோ ரிப்போர்ட்
2025ல் IMDB-யில் டாப் ரேட்டிங் பெற்ற மலையாள த்ரில்லர் படங்கள்! பார்த்த பின் தூக்கம் வராது..
camera icon7
Malayalam Thrillers
2025ல் IMDB-யில் டாப் ரேட்டிங் பெற்ற மலையாள த்ரில்லர் படங்கள்! பார்த்த பின் தூக்கம் வராது..
கே எல் ராகுல் கேப்டன்.. கழட்டிவிடப்பட்ட முக்கிய வீரர்கள்.. உள்ளே வந்த CSK சிங்கக் குட்டி!
camera icon9
india vs south africa odi
கே எல் ராகுல் கேப்டன்.. கழட்டிவிடப்பட்ட முக்கிய வீரர்கள்.. உள்ளே வந்த CSK சிங்கக் குட்டி!
2026 புத்தாண்டு ராசிபலன்: கோடிச் செல்வம் குவியப்போகும் அற்புத 4 ராசிகள்
camera icon7
Puthandu Rasi Palan 2026
2026 புத்தாண்டு ராசிபலன்: கோடிச் செல்வம் குவியப்போகும் அற்புத 4 ராசிகள்
குரு பெயர்ச்சி! 2026 முதல் இந்த 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம் ஆரம்பம் - கடன் பிரச்னை தீரும்

2026 Guru Peyarchi Lucky Zodiac Signs: ஜோதிடத்தின்படி, கிரகங்களின் செயல்பாடுகளால் ஒவ்வொரு ராசியினருக்கு ஒருவிதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், 2026ஆம் ஆண்டு நடக்கும் குரு பெயர்ச்சியால் சில ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் காலம் பிறக்கப்போவதாக ஜோதிடத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. குரு பகவான் ஞானம், கல்வி, மகிழ்ச்சி, சுப காரியங்களுக்காக விளங்குகிறார். குரு பகவான் தற்போது கடக ராசியில் உச்சம் பெற்று வக்ர நிலையில் உள்ளார்.

Add Zee News as a Preferred Source

2026ல் குரு பெயர்ச்சி

இந்த பயணம் மார்ச் 11ஆம் தேதி வரை நீடிக்கும்.  குரு பகவான் 2026 மார்ச் 11ஆம் தேதி வக்ர நிலையில் இருந்து மாறி, தனது நேரடி பயணத்தை தொடங்குகிறார். மார்ச் 11, 2026 அன்று குரு மிதுன ராசியில் தனது நேரடிப் பயணத்தைத் தொடங்குவார். குரு பகவான் வக்ர நிலையில் இருந்து, நேரடி பயணத்துக்கு மாறுவது பல ராசிகளக்கு நல்ல காலத்தை ஏற்படுத்தும் என ஜோதிடத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. குருவின் ஆசிர்வாதத்தால் செல்வம், குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி, நேர்மறை மாற்றங்கள் அதிகரிக்கும். மிதுன ராசியில் குருவின் இந்த நல்ல நிலை, நான்கு ராசிக்காரர்களுககு அதிர்ஷ்டத்தை தரும். 

மேஷம்

குருவின் இந்தப் பெயர்ச்சி மேஷ ராசிக்கு மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். இந்தக் காலகட்டத்தில், நீங்கள் செல்வம், புகழ், மரியாதை, குடும்ப அமைதி மற்றும் தொழில் வளர்ச்சியைக் காண்பீர்கள். புதிய வருமான ஆதாரங்கள் உருவாகும். நிதி சேமிப்பு அதிகரிக்கும். வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு மற்றும் சம்பள உயர்வுக்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.  மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். வெளிநாட்டில் படிக்க வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். இந்த நேரம் உங்கள் கனவுகள் அனைத்தையும் நிறைவேற்ற உதவும்.

கன்னி ராசி

கன்னி ராசியின் பத்தாம் வீட்டில் குரு நேரடியாக சஞ்சரிப்பதால், நிதி, சமூக, கல்வி மற்றும் தொழில் வாழ்க்கை மேம்படும். நீங்கள் மேற்கொள்ளும் ஒவ்வொரு வேலையிலும் முன்னேற்றம் காண்பீர்கள்.  வீடு, வாகனம் மற்றும் சொத்து வாங்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. பல்வேறு மூலங்களிலிருந்து பணவரவு அதிகரிக்கும். நிலுவையில் இருக்கும் கடனை அடைக்க வாய்ப்பு வரும். முதலீடுகளில் இருந்து வருமானம் அதிகம் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி இருக்கும். திருமண தடைகள் நீங்கி, பொருத்தமான சம்மந்தம் கைக் கூடும். குடும்

கும்பம்

குருவின் நேரடிப் பெயர்ச்சி கும்ப ராசியின் ஐந்தாம் வீட்டில் இருப்பதால், பணப்புழக்கம்  அதிகமாக இருக்கும். வேலை இல்லாதவர்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் சூழல் உருவாகும்.  தொழில் முன்னேற்றம் ஏற்படலாம். குடும்பத்தில் நிலவி வந்த நிதி சிக்கல்கள் தீரும். புதிய தொழிலை தொடங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும். தொழிலில் இரட்டிப்பு லாபத்தை நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம். திருமணம் கைகூடும் ஆண்டாக அமையும். கல்வியில் மாணவர்கள் சிறந்து விளங்குவார்கள். நீண்ட நாட்களாக இருந்து வந்த கடன் பிரச்னைகள் தீரும். பணி நிமித்தமாகவோ, வேலை நிமித்தமாகவோ வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.

மீனம்

மீன ராசியின் நான்காவது வீட்டில் குரு பெயர்ச்சி நடப்பதால், அதிர்ஷ்டம் முழுமையாகக் கிடைக்கும். பணம் கொட்டும் வாய்ப்பும் இருக்கும். கிடப்பில் போடப்பட்ட பணிகள் நிறைவடையும். குடும்பத்தினரிடையே இருந்த வந்த சொத்து பிரச்னைகள் முடிவுக்கு வரும். வீடு, வாகனம் வாங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும். தம்பதிகளிடையே இருந்து வந்த நீண்ட நாள் பிரச்னைகள் முடிவுக்கு வரும். குழந்தை வரம் வேண்டி இருப்பவர்களுக்கு நல்ல செய்தி கிடைக்கும். தொலைதூர பயணங்கள் மேற்கொள்ளும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். கடன் பிரச்னைகள் முடிவுக்கு வரும். உறவினர்களிடையே இணக்கம் அதிகரிக்கும். பணி இடத்தில் உயர் அதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும். (Disclaimer: (இந்த கட்டுறை ஆன்மீக அடிப்படையிலேயே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதற்கு எந்தஒரு அறிவியல் ஆதாரமும் இல்லை. அதனால், இதற்கு ஜீ தமிழ் பொறுப்பேற்காது)

மேலும் படிக்க: நவபஞ்ச யோகம்.. கஷ்ட காலத்தில் இருந்து விடுபடும் 4 ராசிகள்!நவபஞ்ச யோகம்

 

மேலும் படிக்க: சபரிமலை செல்லும் பக்தர்களுக்கு நேரக் கட்டுப்பாடு.. வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு!

 

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Guru PeyarchiGuru Peyarchi 2026Zodiac Signs2026 lucky zodiac signs2026 Lucky Zodiac Signs

Trending News