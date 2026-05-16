/குரு பெயர்ச்சி: இந்த 7 ராசிக்கு லாட்டரி யோகம்! ஷேர் மார்க்கெட் 'ஜாக்பாட்' யாருக்கு?

Lottery Luck Zodiac Signs: 2026 ஜூன் 1 ஆம் தேதி நிகழும் கடக குரு பெயர்ச்சியால் ரிஷபம், மிதுனம், கன்னி உள்ளிட்ட 7 ராசிகளுக்கு கிடைக்கப்போகும் திடீர் அதிர்ஷ்டம் மற்றும் ஷேர் மார்க்கெட் லாபங்கள் குறித்த ஜோதிடப் பார்வை.
Share Market Astrology: 'வாழ்க்கையில ஏதாவது ஒரு வழியில அதிர்ஷ்டம் அடிச்சு நம்ம கஷ்டங்கள் எல்லாம் தீராதா, கடன் பாரம் குறையாதா?' என்று ஏங்குபவர்கள் நம்மில் பல பேர். இன்னும் சிலரோ, கஷ்டப்பட்டு உழைப்பதோடு மட்டுமில்லாமல், கையில் இருக்கும் பணத்தை ஷேர் மார்க்கெட் (Share Market), மியூச்சுவல் ஃபண்ட் (Mutual Funds) போன்ற யூக வணிகங்களில் முதலீடு செய்து பெரிய லாபம் பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்கள்.
ஜோதிட ரீதியாகப் பார்த்தால், அதிர்ஷ்டம் அல்லது திடீர் பணவரவு என்பது எல்லோருக்கும் அவ்வளவு எளிதாகக் கிடைத்துவிடுவது இல்லை. லட்சத்தில் ஒருவருக்குத்தான் அந்த யோகம் அமைகிறது. வரவிருக்கும் குரு பெயர்ச்சி எந்தெந்த ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த திடீர் பணவரவையும், அதிர்ஷ்டத்தையும் தரப்போகிறது என்று பார்ப்போம்.
இந்த ஆண்டு குரு பகவான் மிதுன ராசியில் இருந்து கடக ராசிக்கு 2026 ஜூன் 1-ஆம் தேதி இரவு பெயர்ச்சி ஆகிறார். கடக ராசியில் குரு சஞ்சரிக்கும் இந்த ஓராண்டு காலத்தில், ஒரு முக்கிய மாற்றமும் நடக்கிறது. அக்டோபர் 31-ஆம் தேதி குரு பகவான் அதிசாரம் (முன்னோக்கி) பெற்று சிம்ம ராசிக்குச் சென்று, அங்கு சுமார் 3 மாதங்கள் தங்கிவிட்டு, மீண்டும் பின்னோக்கி கடக ராசிக்கே வருகிறார். ஆக இந்த முறை கடகம், சிம்மம் என இரண்டு ராசிகளையும் கணக்கில் கொண்டுதான் நாம் பலன்களைப் பார்க்க வேண்டும்.
ஜோதிட சாஸ்திரப்படி, ஒருவருக்கு திடீர் அதிர்ஷ்டம், லாட்டரி யோகம் அல்லது ஷேர் மார்க்கெட் லாபம் கிடைக்க 3, 5, 9, 11 ஆகிய இடங்கள் வலுவாக இருக்க வேண்டும். அந்த அடிப்படையில் எந்தெந்த ராசிகளுக்கு யோகம் அடிக்கப்போகிறது? இங்கே தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்.
குரு பெயர்ச்சி பலன்கள் சுருக்கமாக...
|ராசிகள்
|குரு பெயர்ச்சி பலன்கள்
|ரிஷபம்
|உடல் உழைப்பு இல்லாமல் வருமானம்
|மிதுனம்
|வராமல் நின்ற பணமெல்லாம் கைக்கு வரும்
|கன்னி
|அதிர்ஷ்டம் தேடி வரும்
|துலாம்
|முதலீடுகள் மூலம் நல்ல வருமானம்
|மகரம்
|'ஜாக்பாட் லாபம்
|கும்பம்
|அதிர்ஷ்டக் காற்று வீசும்
|மீனம்
|பெரிய அதிர்ஷ்டம், லாபம்
ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு குரு பகவான் 3-ஆம் இடத்திற்கு வருகிறார். ஜோதிடத்தில் 3-ஆம் இடம் என்பது இறைவனின் அனுகூலத்தையும், லாட்டரி யோகத்தையும் சொல்லக்கூடிய இடம். இங்கிருந்து குரு பகவான் உங்கள் ஒன்பதாம் இடமான பாக்கிய ஸ்தானத்தையும், 11-ஆம் இடமான லாப ஸ்தானத்தையும் பார்க்கிறார். உடல் உழைப்பு இல்லாமல் வரக்கூடிய வருமானம், ஷேர் மார்க்கெட், மியூச்சுவல் ஃபண்ட், கோல்டு பாண்ட் போன்றவற்றில் முதலீடு செய்தால் நல்ல லாபத்தைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு பிரகாசமாக உள்ளன.
உங்களுக்கு குரு பகவான் 2-ஆம் இடத்திற்கு வருகிறார். அதிர்ஷ்டம் வந்தால் மட்டும் போதாது, அந்தப் பணம் கையில் தங்க வேண்டும் அல்லவா? அதற்கு 2-ஆம் இடம் வலுவாக இருக்க வேண்டும். குருவின் பார்வை உங்கள் 6 மற்றும் 10-ஆம் இடங்களின் மீது விழுவதால், வராமல் நின்ற பணமெல்லாம் கைக்கு வரும். அரசாங்க லாட்டரி, டிரேடிங் (Trading), டிஜிட்டல் கரன்சி போன்றவற்றின் மூலம் எதிர்பாராத தனலாபம் வந்து உங்கள் அந்தஸ்து உயரக்கூடும்.
கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு குரு பகவான் லாப ஸ்தானமான 11-ஆம் இடத்திற்கு வருகிறார். அங்கிருந்தபடி உங்கள் 3, 5, 7 ஆகிய இடங்களைப் பார்க்கிறார். லாட்டரி, ஷேர் மார்க்கெட், ரேஸ், கேசினோ போன்ற யூக வணிகங்களைக் குறிக்கும் 3 மற்றும் 5-ஆம் இடங்களில் குருவின் பார்வை படுவதால், எதிர்பாராத அதிர்ஷ்டம் உங்களைத் தேடி வரும். உங்கள் நீண்ட நாள் ஆசைகள், அபிலாஷைகள் நிறைவேறும் காலம் இது.
உடல் உழைப்பு இல்லாமல், அதிர்ஷ்டத்தை மட்டுமே நம்பி முதலீடு செய்பவர்களுக்கு இந்த குரு பெயர்ச்சி கை கொடுக்கும். குரு பகவான் உங்கள் 2 மற்றும் 6-ஆம் இடங்களைப் பார்ப்பதால், எதிர்பாராத பணவரவுக்கும், முதலீடுகள் மூலம் நல்ல வருமானம் எடுப்பதற்கும் அதிக வாய்ப்புகள் உண்டு.
குரு பகவான் உங்கள் ராசியைப் பார்ப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், உங்கள் 3-ஆம் இடத்தையும், 11-ஆம் இடமான லாப ஸ்தானத்தையும் பார்க்கிறார். இதனால் நீங்கள் எந்தத் துறையில் கால் வைத்தாலும் (அது லாட்டரியோ, ஷேர் மார்க்கெட்டோ அல்லது மியூச்சுவல் ஃபண்டோ) அதில் இறைவனின் அருள் துணையாக இருந்து உங்களுக்கு ஒரு 'ஜாக்பாட்' லாபத்தை தேடித்தரப் போகிறது.
கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு குரு பகவான் 2, 6 மற்றும் 9-ஆம் இடங்களைப் பார்க்கிறார். 9-ஆம் இடம் என்பது பாக்கிய ஸ்தானம், அதாவது 'லக்' (Luck) என்று சொல்வோம். குருவின் பார்வையால் உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டக் காற்று வீசத் தொடங்கும், பணப் புழக்கம் கணிசமாக அதிகரிக்கும்.
மீன ராசிக்கு குரு பகவான் அதிர்ஷ்டம் மற்றும் டிரேடிங்கைக் குறிக்கும் 5-ஆம் இடத்திற்கே வருகிறார். அங்கிருந்து உங்கள் லாப ஸ்தானத்தைப் பார்ப்பதால், 'குருட்டு அதிர்ஷ்டம்' என்று சொல்வார்களே, அது போன்ற ஒரு பெரிய அதிர்ஷ்டமும் லாபமும் உங்களைத் தேடி வர வாய்ப்புள்ளது.
இங்கே உங்கள் ராசி குறிப்பிடப்படவில்லை என்றால் உடனே வருத்தப்படத் தேவையில்லை. பொதுவான கோச்சார பலன்களை விட, உங்களின் தனிப்பட்ட பிறப்பு ஜாதகம் தான் உங்களை வாழ்நாள் முழுவதும் இயக்கும். மேலும் அக்டோபர் மாதத்திற்குப் பிறகு குரு சிம்ம ராசிக்கு மாறும் போது, உங்கள் தனிப்பட்ட ஜாதக கட்டங்கள் சாதகமாக இருந்தால் உங்களுக்கும் இந்த அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகள் கதவைத் தட்டும்.
ஆன்மீகப் பரிகாரங்களில் நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் கூட எளிமையாகச் செய்யக்கூடிய சில "மனிதநேய" பரிகாரங்கள் ஜோதிடத்தில் உண்டு. லாட்டரி மற்றும் திடீர் அதிர்ஷ்டத்திற்கு மிக முக்கியமான கிரகங்கள் "புதன், சூரியன் மற்றும் சனி பகவான்" ஆகும்.
அதிர்ஷ்ட கிரகங்கள்
உறவுகளைப் பேணுங்கள் (புதன் பரிகாரம்): ஜோதிடத்தில் புதன் பகவான் தான் அதிர்ஷ்டத்திற்கு முக்கியக் காரகர். உங்கள் மாமனார் வழி உறவினர்கள் (In-laws), உடன் பிறந்தவர்கள் மற்றும் சொந்த பந்தங்களுடன் சுமுகமான உறவை மெயின்டெய்ன் செய்யுங்கள்.
அப்பாவை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் (சூரியன் பரிகாரம்): சூரியன் தந்தையைக் குறிப்பவர். உங்கள் தந்தையை நன்றாகக் கவனித்துக் கொண்டு, அவரது ஆசியைப் பெற்றாலே சூரியனின் அருள் கிடைத்துவிடும்.
முதியவர்களுக்கு உதவுங்கள் (சனி பரிகாரம்): சனி பகவான் என்றாலே வயதில் மூத்தவர்கள் மற்றும் பெரியவர்கள் என்று அர்த்தம். உங்களை விட வயதானவர்கள், முதியவர்களுக்கு உங்களால் முடிந்த உதவிகளைச் செய்யுங்கள்.