12 ஆண்டுக்குப் பின் குரு உச்சம்.. இந்த ராசிகளுக்கு மகா ராஜயோகம், பணம், வெற்றி குவியப்போகுது

Jupiter transit in Cancer 2026: திருக்கணித மற்றும் வாக்கிய பஞ்சாங்கங்களின்படி, வருகிரிய ஜூன் 2 ஆம் தேதியன்று குரு பகவான் தனது உச்ச வீடான கடக ராசியில் பிரவேசிக்கிறார். வேத ஜோதிடத்தின்படி, தெய்வீக ஆசானான குரு பகவான் தனது உச்ச வீடான கடக ராசியில் நுழையும்போதெல்லாம், நிதிநிலை, தொழில், கல்வி மற்றும் அதிர்ஷ்டம் போன்ற விஷயங்களில் சாதகமான பலன்களை அள்ளித் தருவார். அந்த வகையில் சுமார் 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நிகழும் இந்த ராசி மாற்றம், பல ராசிகளுக்கு நிதி வலுப்பெறுவதையும், புதிய வாய்ப்புகள் உருவாவதையும் உறுதிபடுத்துகிறது. ஜோதிடர்களின் கூற்றுப்படி, மிதுனம், கடகம் மற்றும் விருச்சிகம் ஆகிய ராசிகளைச் சேர்ந்தவர்கள் குருவின் சிறப்பு பெயர்ச்சியின் மூலம் அதிகளவில் நன்மைகளைப் பெறுவார்கள்.
குருவின் உச்சப் பெயர்ச்சியின் முக்கியத்துவம் என்ன?
ஜோதிட சாஸ்திரத்தில், அறிவு, வாரிசு பாக்கியம், திருமண பாக்கியம் , செல்வ பலன் மற்றும் ஆன்மீக ஈடுபாடு ஆகியவற்றிற்குப் பொறுப்பான கிரகமாக குரு (வியாழன்) கருதப்படுகிறது. கடக ராசியில் குரு உச்சம் பெறுகிறார்; இதனால் அதன் சுப பலன்கள் பன்மடங்கு அதிகரிக்கின்றன. இந்த காலகட்டத்தில், பணியிடத்தில் பதவி உயர்வு, தொழில் விரிவாக்கம், முதலீடுகள் மூலம் லாபம் மற்றும் புதிய திட்டங்களில் வெற்றி ஆகியவை கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளன.
2026 ஆம் ஆண்டில் குரு பெயர்ச்சி எப்போது நிகழும்?
2026-ஆம் ஆண்டு ஜூன் 2-ஆம் தேதி, செவ்வாய்க்கிழமை அன்று அதிகாலை 2:25 மணிக்கு, தெய்வீகக் கிரகமான குரு மிதுன ராசியிலிருந்து விலகி கடக ராசிக்கு பிரவேசிக்கப் போகிறார். இதன் மூலம் கடக ராசியில் குரு உச்சம் பெறுவார். எனவே பல ராசிகள் குருவின் இந்த உச்ச நிலையால் நன்மையடைவார்கள். அந்த ராசிகளைப் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
மேஷம்
குருப் பெயர்ச்சி மேஷ ராசியினருக்கு நற்பயன்களை அளிக்கும். இந்த ராசிக்காரர்கள் புதிய தொழில் வாய்ப்புகளைப் பெறுவார்கள்; மேலும் தங்கள் வேலை மற்றும் தொழிலிலில் முன்னேற்றத்தை அடைவார்கள். அதுமட்டுமின்றி இந்த ராசிக்காரர்களின் பொருளாதார நிலை மேம்படும். இந்த ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்த பெயற்சிக்கு பிறகு தைரியம், வீரம், தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். புதிய வருமான ஆதாரங்கள் கிடைக்கும். நிதிநிலைமை மேம்படும். பொருளாதார நிலை உயரும். புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கும். லாபத்தை எதிர்பார்க்கலாம். திருமண வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கும்.
மிதுனம்
குருவின் பெயர்ச்சி உங்களுக்கு சாதகமாக அமையக்கூடும், ஏனெனில் இந்த ராசி மாற்றம் உங்கள் ராசியிலிருந்து 12 ஆம் வீட்டிற்கு நிகழப் போகிறது. மேலும், உங்கள் ராசியைப் பார்த்தால், குரு ஏழாம் வீட்டையும் கர்ம வீட்டையும் (தொழில்) ஆளுகிறது. இதன் விளைவாக, இந்தக் காலகட்டத்தில், மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு வர வேண்டிய நிதிகள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது, மேலும் உங்கள் தொழிலில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கூடும், மேலும் பல புதிய ஒப்பந்தங்களைப் பெறலாம். தொழில் வல்லுநர்கள் புதிய தொடர்புகள் மூலம் பயனடையலாம். நன்கு சிந்தித்து எடுக்கப்பட்ட முதலீட்டு முடிவுகள் நல்ல வருமானத்தை அளிக்கக்கூடும். உங்கள் நிதி நிலைமை முன்பை விட வலுப்பெறும். பழைய தகராறுகள் தீர்க்கப்படலாம். நீங்கள் ஒரு புதிய வாகனத்தையும் வாங்கலாம்.
கடகம்
கடக ராசியைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு குருவின் பெயர்ச்சி மிகவும் சுபமானதாக அமையக்கூடும். குரு பகவான் உங்கள் ராசியிலிருந்து லக்னத்திற்குள் பிரவேசிக்கிறார். இதன் விளைவாக, இந்த பெயர்ச்சி காலகட்டம் உங்கள் தன்னம்பிக்கையை அதிகரிக்கவும், தொழில் முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்கவும் உதவும். தற்போது பணியில் இருப்பவர்களுக்குப் பதவி உயர்வோ அல்லது புதிய வேலைவாய்ப்போ கிடைக்கக்கூடும். பூர்வீகச் சொத்துக்கள் அல்லது அசையாச் சொத்துக்கள் வாயிலாகப் பொருளாதார ஆதாயங்கள் கிடைக்கும். குடும்ப வாழ்க்கையும் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் நிறைந்ததாக அமைய வாய்ப்புள்ளது. இக்காலகட்டத்தில், திருமணமானவர்கள் மிகவும் இன்பமயமான இல்லற வாழ்க்கையை பெறுவார்கள். திருமணம் ஆகாதவர்களுக்குத் திருமண வரன்கள் அமையவும் வாய்ப்புள்ளது. தொழில் வாழ்க்கையில் முன்னேறுவதற்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்துறையில் முன்னேற்றம் சாத்தியமாகும். நிதி ஆதாயங்கள் இவர்களின் பொருளாதார நிலையை வலுப்படுத்தும்.
விருச்சிகம்
குருவின் பெயர்ச்சி விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு நற்பலன்களைத் தரக்கூடும். குரு பகவான் உங்கள் ராசியிலிருந்து விலகி, பாக்கிய ஸ்தானத்திற்குள் (House of Fortune) பெயர்ச்சி ஆகிறார். இதன் விளைவாக, இந்த காலகட்டத்தில் உங்கள் தொழில் சார்ந்த முயற்சிகளில் எதிர்பாராத அதிர்ஷ்டத்தை நீங்கள் பெறுவீர்கள். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் இருந்து வந்த பணிகள் அனைத்தும் இறுதியாக நிறைவுபெறும். வெளிநாட்டுப் பயணங்கள் அல்லது வெளிநாட்டு விவகாரங்கள் தொடர்பான பணிகளில் நீங்கள் வெற்றியை அடையக்கூடும். உயர்கல்வி, போட்டித் தேர்வுகள் மற்றும் புதிய முயற்சிகள் ஆகிய துறைகளில் சாதகமான முடிவுகளை நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம். உங்கள் நிதி நிலைமை சீராகும்; அத்துடன், பழைய கடன்களிலிருந்து உங்களுக்கு நிவாரணமும் கிடைக்கக்கூடும். இருப்பினும், இக்காலகட்டத்தில் நீங்கள் கடினமாக உழைக்க வேண்டியது அவசியம்; அவ்வாறு உழைத்தால் மட்டுமே உங்கள் பணிகளில் முழுமையான வெற்றியை உங்களால் பெற முடியும்.
செல்வம் பெருகி, என்றும் மகிழ்ச்சியுடன் இருக்க குரு மந்திரம்
குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ! தினமும் இந்த மந்திரத்தை ஜபிக்கவும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
