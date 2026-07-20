/குரு பெயர்ச்சி: அடுத்த 30 நாட்கள் 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்.. அனைத்திலும் ஜாக்பாட், வெற்றி!

Guru Peyachi Palangal: ஜோதிட ரீதியாக மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கிரகமாக குரு பகவான் இருக்கிறார். குருபகவான் 12 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை தனது ரகசிய மாற்றி வருகிறார். மகிழ்ச்சி, அறிவு, திருமணம் ஆகியவற்றிற்கு குருவே காரணமாக கருதப்படுகிறார். 9 கிரகங்களில் மிகவும் மங்களகரமான இந்த கிரகம் தனது ராசியும் நட்சத்திரத்தையும் மாற்றும் போதெல்லாம் 12 ராசிகளுக்கும் நேரடி தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. குறிப்பாக கல்வி தொழில், வியாபாரம், நிதி நிலை மீது எதிர்பாராத தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
குருபகவான் தற்போது கடக ராசியில் உள்ளார். அந்த வகையில் குரு பகவான் ஜூலை 19ஆம் தேதி நேற்று தனது நட்சத்திரத்தை மாற்றி இருக்கிறார். குரு பகவான் பூச நட்சத்திரத்தின் இரண்டாம் பாதத்தில் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். நேற்று இரவு 9:43 மணிக்கு பூச நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். குரு பகவான் ஆகஸ்ட் 19ஆம் தேதி வரை நிலைத்திருப்பார். இதனால், ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலை குரு பகவான் கொடுப்பார். எனவே, அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
|கிரகம்
|குரு பகவான்
|பெயர்ச்சி
|குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி
|நட்சத்திரம்
|பூசம் 2ம் பாதத்தில் குரு பெயர்ச்சி
|பெயர்ச்சி நாள்
|ஜூலை 19
|பெயர்ச்சி முடியும் நாள்
|ஆகஸ்ட் 19
|அதிர்ஷ்ட ராசிகள்
|மேஷம், மிதுனம், சிம்மம், மீனம்
குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு சுப பலன்களை கொடுக்கும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு இருக்கும். நீண்ட காலமாக கிடப்பில் போடப்பட்ட பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். நினைத்த காரியங்கள் அனைத்தும் கைகூடும். புதிய வருமான வழிகள் பிறக்கும். தொழிலில் எதிர்பாராத முன்னேற்றத்தை காண்பீர்கள். பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகளும், மதிப்பும் அதிகரிக்கும். உயர் அதிகாரிகளால் பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். கூட்டுத் தொழிலில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். புதிய வருமான வழிகள் பிறக்கும். புதிய வீடு, வாகனம், நகைகள் வாங்கும் யோகம் இருக்கும். ஆகஸ்ட் மாதம் வரை உங்கள் வாழ்க்கையில் இருந்த தடைகள் நீங்கும்.
குரு பெயர்ச்சியால் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலை பெறுவீர்கள். செல்வம் அதிகரிக்கும். வீட்டில் சுப காரியங்கள் நடக்கும். புதிய தொழில் தொடங்க சிறந்த காலமாக இருக்கும். புதிய பொருட்கள் வாங்குவது தொடர்பான எண்ணங்கள் ஈடேறும். மனதில் தன்னம்பிக்கையும், தைரியமும் மேம்படும். தாய்வழி உறவினர்களிடம் சூழ்நிலைக்கேற்ப அனுசரித்து செல்வது நல்லது. இறை வழிபாட்டு காரியங்களில் ஈடுபாடுகள் உண்டாகும். ஆபரணங்கள் மீதான முதலீடுகள் அதிகரிக்கும். கலை சார்ந்த துறைகளில் திறமைகள் வெளிப்படும். எதிர்பாராத சில பயணங்கள் மூலம் மாற்றங்கள் ஏற்படும். உயர் கல்வி தொடர்பான சிந்தனைகள் உண்டாகும். அரசு பணிகளில் இருப்பவர்கள் விழிப்புணர்வுடன் செயல்படவும்.
குரு பெயர்ச்சியால் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். முயற்சிக்கு ஏற்ப அங்கீகாரம் கிடைக்கும். வெளிவட்டாரத்தில் மதிப்புகள் அதிகரிக்கும். வீட்டினை மனதிற்குப் பிடித்தவாறு சில மாற்றங்களைச் செய்வீர்கள். செய்யும் முயற்சிகளுக்கு அங்கீகாரங்கள் கிடைக்கும். கல்வி கற்கும் மாணவர்களுக்கு முன்னேற்றம் உண்டாகும். வெளிநாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொள்ள அதிக வாய்ப்புள்ளது. உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். நினைத்த காரியங்கள் அனைத்தும் நடக்கும். வீட்டில் சுப காரியங்கள் உண்டாகும். உறவினர்கள் வீட்டிற்கு வருவார்கள். நீண்ட காலமாக கிடப்பில் இருந்த பணிகள் முடிப்பீர்கள்.
குரு பெயர்ச்சியால் மீன ராசிக்காரர்களுக்கு நினைத்த காரியங்கள் கைகூடும். புதிய தொழில் தொடங்கவும் ஆகஸ்ட் வரை சிறந்த காலமாக இருக்கும். குழந்தைகள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். சுப காரியம் தொடர்பான எண்ணங்கள் ஈடேறும். வியாபாரத்தில் புதிய அறிமுகம் உண்டாகும். வெளியூர் பயணங்களால் நன்மை ஏற்படும். புதிய நபர்களின் அறிமுகங்கள் ஏற்படும். சகோதர வழியில் ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் கலகலப்பான சூழல்கள் உண்டாகும். பணவரவு தாராளமாக இருக்கும். வழக்கில் நல்ல தீர்ப்பு கிடைக்கும். மனதை அழுத்திக் கொண்டிருந்த இனந்தெரியாத வேதனை விலகும். உடன் பிறந்தவர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். மறதி தொடர்பான இன்னல்கள் குறையும். உத்தியோகத்தில் சூட்சுமங்களை அறிந்து கொள்வீர்கள். வெளியூர் தொடர்பான பயணங்கள் கைகூடும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)