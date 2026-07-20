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குரு பெயர்ச்சி: அடுத்த 30 நாட்கள் 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்.. அனைத்திலும் ஜாக்பாட், வெற்றி!

Guru Peyachi Palangal: குரு பகவான் பூச நட்சத்திரத்தில் ஜூலை 19ஆம் தேதியான நேற்று பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார்.  ஆகஸ்ட் 19ம்  தேதி வரை பூச நட்சத்திரத்தில் இருக்கும் குரு பகவான், 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வத்தை கொடுப்பார். அவை என்னென்ன  ராசிகள் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 20, 2026, 08:28 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 08:35 AM IST
குரு பெயர்ச்சி: அடுத்த 30 நாட்கள் 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்.. அனைத்திலும் ஜாக்பாட், வெற்றி!
Image Credit: Guru Peyachi PalangalSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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