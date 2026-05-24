/குரு பெயர்ச்சி பலன்கள்: அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளும் 4 ராசிகள்.. ஜூன் முதல் கோடீஸ்வர யோகம்

Guru Nakshatra Peyarchi: குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி ஜூன் 18ஆம் தேதி நடக்க உள்ளது. இதனால், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு செல்வம், அதிர்ஷ்டம் பெருகும். எனவே, அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
Guru Nakshatra Peyarchi: ஜோதிட ரீதியாக, ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. கிரகங்களின் நிலையால் 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். குறிப்பாக, 9 கிரகங்களில் மிகவும் மங்களகரமான கிரகமாக குரு பகவான் அறியப்படுகிறார். குரு பகவான் 12 ஆண்டுகுளுக்கு ஒருமுறை பெயர்ச்சி அடைகிறார். குரு பகவானின் பெயர்ச்சியால் 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், ஜூன் மாதம் குரு பகவானின் பெயர்ச்சி நடக்கிறது.
ஜூன் 2ஆம் தேதி குரு பகவான் கடக ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். தொடர்ந்து, ஜூன் 18ஆம் தேதி குரு பகவான் புச நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். சனி உகந்த நட்சத்திரமான புச நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். இதனால், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு குருவின் அருளால் அதிர்ஷ்டம், செல்வம் பெரும். மேலும், தொழில், வாழ்க்கையில் பெரும் அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
|கிரகம்
|குரு
|பெயர்ச்சி
|குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி பலன்கள்
|பெயர்ச்சி தேதி
|ஜூன் 18
|நட்சத்திரம்
|புசம்
|கன்னி
|பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும்
|கடகம்
|நிதி ஆதாயங்கள் உண்டாகும்
|தனுசு
|வியாபாரத்தில் அதிர்ஷ்டம், வளர்ச்சி இருக்கும்
|மீனம்
|குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி செழிப்பு இருக்கும்
குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சாதகமாக இருக்கும. நிதி ரீதியாக வலுவாக இருப்பீர்கள். கிடப்பில் இருக்கும் பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். இந்த நேரத்தில் உங்களது பழைய கடன்களும் அடையும். புதிய வருமான வழிகள் பிறக்கும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். தொழில், வேலையில் முன்னேற்றம் அடைவீர்கள். பணியிடத்தில் உங்களுக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கும். உயர் அதிகாரிகளிடம் பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். பணியிடத்தில் ஏற்பட்ட தகராறுகள் முடிவுக்கு வரும். பதவி உயர்வு, புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். உங்களுக்கு ஏதேனும் பழைய கடன்கள் இருந்தால் அது அடையும்.
குருவின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் கடக ராசிக்காரர்கள் மிகவும் பலனடைவார்கள். பணியில் இருப்பவர்களுக்கு அந்தஸ்து கிடைக்கும். புதிய பொறுப்புக்ள், பதவி உயர்வு கிடைக்கும். உயர் அதிகாரிகளிடம் முழு ஆதரவை பெறுவீர்கள். இந்த காலக்கட்டத்தில் உங்களுக்கு தைரியம், தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். பல வழிகளில் இருந்து உங்ளுக்கு லாபம் கிடைக்கும். தொழிலில் இருந்து எதிர்பாராத லாபத்தை பெறுவீர்கள். கூட்டுத் தொழிலில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். நீண்ட கால மன அழுத்தம் நீங்கி, தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். பல வழிகளில் இருந்து வருமானம் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் சுப காரியங்கள் நடக்கும்.
குருவின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு மங்களகரமாக இருக்கும். உங்களுக்கு செல்வம், அதிர்ஷ்டம் இருக்கும். சொந்த தொழில் செய்பவர்களுக்கு சிறப்பான காலமாக இருக்கும் கூட்டுத் தொழிலிலும் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். குடும்பத்தில் இருந்து தகராறுகள் நீங்கும். பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கலாம். உயர் அதிகாரிகளிடம் இருந்து பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். மாணவர்கள் படிப்பில் சிறந்து விளங்குவார்கள். வெளிநாடுக்கு பயணம் மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது. உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு இருக்கும். குடும்பத்தில் சுப காரியங்கள் நடக்கும். மேலும், வீடு, சொத்து, வாகனம் வாங்கும் யோகம் உங்களுக்கு இருக்கும்.
குருவின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் மீன ராசிக்காரர்களுக்கு செல்வம், அதிர்ஷ்டம் பெருகும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். குடும்ப வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி இருக்கும். தன்னம்பிக்கை, தைரியம் அதிகரிக்கும். குடும்ப உறுப்பினர்களிடையே இருந்து வந்த கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கும். பரஸ்பர அன்பு வளரும். வீட்டில் சுப நிகழ்வுகள் நடக்கலாம். திருமண தடைகள் நீங்கி, நல்ல வரன் அமைய வாய்ப்புள்ளது. வேலையில்லாமல் இருப்பவர்கள் நல்ல செய்திகளை பெறுவீர்கள். கடந்த பல மாதங்களாக நிலுவையில் உள்ள பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். மேலும், நினைத்த காரியங்கள் அனைத்தும் கைகூடும்.
