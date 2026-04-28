கடகத்தில் உச்சம் பெறும் குரு.. 2026 ஜூன் முதல் கோடீஸ்வர யோகத்தை பெறப்போகும் 3 ராசிகள்!

2026 ஜூன் மாதத்தில், குரு கடக ராசிக்கு மாறி ’ஹம்ச மஹாபுருஷ ராஜயோகம்’ உருவாக்குகிறது. இதனால் கடகம், விருச்சிகம் மற்றும் மீன ராசிக்காரர்கள் பலன் அடைகின்றனர். மற்ற ராசிகளுக்கு பலன்கள் கிடைத்தாலும், அந்த 3 ராசிக்காரர்கள் அதிக பலன்களை பெறுகின்றனர்.
ஜோதிட்டத்தில், ஒவ்வொரு கிரக பெயர்ச்சியும் முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது. காரணம், அவை மனிதர்களின் வாழ்க்கையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. இந்த நிலையில், 2026 ஜூன் மாதம் குரு பகவன் மிதுன ராசியில் இருந்து விலகி கடக ராசிக்குள் நுழைகிறார். கடக ராசிக்கு குருவிற்கு ‘உச்ச’ வீடாகும்.
இந்த பெயர்ச்சியால் ’ஹம்ச மஹாபுருஷ ராஜயோகம்’ உருவாகிறது. இந்த யோகம் சில குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு (கடகம், விருச்சிகம், மீனம்) அபிரிமிதமான செல்வத்தையும் வெற்றியையும் தேடித்தரப் போகிறது. அப்படி குரு பெயர்ச்சியால் அதிர்ஷ்டம் பெறும் ராசிகள் எந்த மாதிரியான பலன்களை பெற இருக்கிறார்கள் என்பது குறித்து பார்க்கலாம்.
கடகம் (Cancer)
குரு பகவன் உங்கள் ராசியில் சஞ்சரிக்கப் போவதால், இந்த ராஜயோகத்தின் முழு பலன்களும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். எதிர்பாராத பண வரவு உண்டாகும். சேமிப்பு உயரும். வேலையில் பதவி உயர்வு மற்றும் ஊதிய உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. நீண்ட நாள் ஆசைகள் நிறைவேறும். சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் உயரும். மேலும், புது வீடு அல்லது வாகனம் வாங்கும் யோகம் உள்ளது.
விருச்சிகம் (Scorpio)
குரு பகவான் விருச்சிக ராசியின் ஒன்பதாம் வீட்டில் சஞ்சரிக்கிறார். இதனால் விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் மிகவும் அற்புதமான பலன்களை தரப்போகிறது. இந்த காலகத்தில் அபரிமிதமான பண வரவை தருவார். தடைப்பட்டிருந்த வரவுகள் கைகூடும். நீண்ட கால முதலீடுகளில் இருந்து நல்ல லாபம் கிடைக்கும். பழைய கடன்களை அடைப்பதற்கான வழி பிறக்கும். வேலையில் இடமாற்றம் அல்லது பெரிய பதவி உயர்வு எதிர்பார்க்கலாம். மேலும், சொந்த தொழில் செய்பவர்களுக்கு புதிய கிளைகள் தொடங்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.
மீனம் (Pisces)
மீன ராசியின் அதிபதி குரு ஆவார். இந்த ராசியின் ஐந்தாம் வீட்டில் நிகழும் இந்த பெயர்ச்சி உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை வாரி வழங்கும். இந்த காலகட்டத்தில் குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகள் தேடி வரும். மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவார்கள். உயர்கல்விக்கான வாய்ப்புகள் அமையும். திருமண முயற்சிகள் கைகூடும். வாழ்க்கை துணையுடன் நெருக்கம் அதிகரிக்கும். மேலும், ஆன்மீக ஆர்வம் அதிகரிக்கும். நீண்ட நாட்களாக திட்டமிட்டிருந்த புனித பயணங்களை மேற்கொள்வீர்கள்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.
