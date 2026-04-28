English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • கடகத்தில் உச்சம் பெறும் குரு.. 2026 ஜூன் முதல் கோடீஸ்வர யோகத்தை பெறப்போகும் 3 ராசிகள்!

கடகத்தில் உச்சம் பெறும் குரு.. 2026 ஜூன் முதல் கோடீஸ்வர யோகத்தை பெறப்போகும் 3 ராசிகள்!

குரு பகவான் தனது உச்ச வீடான கடக ராசிக்குள் நுழைகிறார். இதனால் உருவாகும் ’ஹம்ச மஹாபுருஷ ராஜயோகம்’ மூன்று ராசிக்காரர்களுக்கு பொற்காலம் அமைய உள்ளது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Apr 28, 2026, 02:11 PM IST
  • குரு பகவான் ஜுன் மாதம் கடக ராசிக்கு மாறுகிறது ]
  • இதனால் ஹன்ஸ் மகாபுருஷ ராஜயோகம் உருவாகி மூன்று ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கொடுக்க இருக்கிறது
  • அவர்கள் செல்வம், கல்வி என அற்புதமான பலன்களை அனுபவிக்க இருக்கின்றனர்

Trending Photos

கடகத்தில் உச்சம் பெறும் குரு.. 2026 ஜூன் முதல் கோடீஸ்வர யோகத்தை பெறப்போகும் 3 ராசிகள்!

2026 ஜூன் மாதத்தில், குரு கடக ராசிக்கு மாறி  ’ஹம்ச மஹாபுருஷ ராஜயோகம்’ உருவாக்குகிறது. இதனால் கடகம், விருச்சிகம் மற்றும் மீன ராசிக்காரர்கள் பலன் அடைகின்றனர். மற்ற ராசிகளுக்கு பலன்கள் கிடைத்தாலும், அந்த 3 ராசிக்காரர்கள் அதிக பலன்களை பெறுகின்றனர். 

Add Zee News as a Preferred Source

ஜோதிட்டத்தில், ஒவ்வொரு கிரக பெயர்ச்சியும் முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது. காரணம், அவை மனிதர்களின் வாழ்க்கையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. இந்த நிலையில், 2026 ஜூன் மாதம் குரு பகவன் மிதுன ராசியில் இருந்து விலகி கடக ராசிக்குள் நுழைகிறார். கடக ராசிக்கு குருவிற்கு ‘உச்ச’ வீடாகும். 

இந்த பெயர்ச்சியால் ’ஹம்ச மஹாபுருஷ ராஜயோகம்’ உருவாகிறது. இந்த யோகம் சில குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு (கடகம், விருச்சிகம், மீனம்) அபிரிமிதமான செல்வத்தையும் வெற்றியையும் தேடித்தரப் போகிறது. அப்படி குரு பெயர்ச்சியால் அதிர்ஷ்டம் பெறும் ராசிகள் எந்த மாதிரியான பலன்களை பெற இருக்கிறார்கள் என்பது குறித்து பார்க்கலாம். 

கடகம் (Cancer)

குரு பகவன் உங்கள் ராசியில் சஞ்சரிக்கப் போவதால், இந்த ராஜயோகத்தின் முழு பலன்களும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். எதிர்பாராத பண வரவு உண்டாகும். சேமிப்பு உயரும். வேலையில் பதவி உயர்வு மற்றும் ஊதிய உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. நீண்ட நாள் ஆசைகள் நிறைவேறும். சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் உயரும். மேலும், புது வீடு அல்லது வாகனம் வாங்கும் யோகம் உள்ளது. 

விருச்சிகம் (Scorpio)

குரு பகவான் விருச்சிக ராசியின் ஒன்பதாம் வீட்டில் சஞ்சரிக்கிறார். இதனால் விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் மிகவும் அற்புதமான பலன்களை தரப்போகிறது. இந்த காலகத்தில் அபரிமிதமான பண வரவை தருவார். தடைப்பட்டிருந்த வரவுகள் கைகூடும். நீண்ட கால முதலீடுகளில் இருந்து நல்ல லாபம் கிடைக்கும். பழைய கடன்களை அடைப்பதற்கான வழி பிறக்கும். வேலையில் இடமாற்றம் அல்லது பெரிய பதவி உயர்வு எதிர்பார்க்கலாம். மேலும், சொந்த தொழில் செய்பவர்களுக்கு புதிய கிளைகள் தொடங்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. 

மீனம் (Pisces)

மீன ராசியின் அதிபதி குரு ஆவார். இந்த ராசியின் ஐந்தாம் வீட்டில் நிகழும் இந்த பெயர்ச்சி உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை வாரி வழங்கும். இந்த காலகட்டத்தில் குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகள் தேடி வரும். மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவார்கள். உயர்கல்விக்கான வாய்ப்புகள் அமையும். திருமண முயற்சிகள் கைகூடும். வாழ்க்கை துணையுடன் நெருக்கம் அதிகரிக்கும். மேலும், ஆன்மீக ஆர்வம் அதிகரிக்கும். நீண்ட நாட்களாக திட்டமிட்டிருந்த புனித பயணங்களை மேற்கொள்வீர்கள். 

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.  

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

 

About the Author
Guru PeyarchiJupiter transit 2026hans mahapurush rajyogRasi Palan Tamilகுரு பெயர்ச்சி 2026

Trending News