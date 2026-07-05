/குரு பெயர்ச்சியால் ஜூலை 19 வரை இந்த 5 ராசிகளுக்கு பண மழை... அதிர்ஷ்டம் உச்சத்தில்!

ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் அறிவு, ஞானம், செல்வம், குழந்தை பாக்கியம், திருமணம் என மங்கள காரியங்களுக்கு அதிபதியாக திகழ்பவர் குரு பகவான். ஒரு நற்பலன் தரும் நட்சத்திரத்தில் குரு பகவான் பிரவேசிக்கும் போது, அதன் தாக்கம் பொருளாதார ரீதியாகவும், குடும்பம் மற்றும் தொழில் ரீதியாகவும் மிகப்பெரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும்.
அந்த வகையில், கடக ராசியில் உச்சம் பெற்றுள்ள குரு பகவான், 2026 ஜூலை 04 அன்று சரியாக பிற்பகல் 3:57 மணிக்கு பூசம் நட்சத்திரத்தின் 2ஆம் பாதத்திற்குள் நுழைந்துள்ளார். நட்சத்திரங்களிலேயே மிகவும் சுப நட்சத்திரமாக கருதப்படுவது பூச நட்சத்திரம் ஆகும். அதிலும், இதன் 2ஆம் பாதம் என்பது ஒருவருக்கு நிலையான தன்மை, செல்வ சேர்க்கை மற்றும் வளங்களின் பெருக்கத்தை குறிக்கும்.
2026 ஜூலை 19 வரை குரு பகவான் இதே நிலையில் நீடிப்பதால், இந்த காலகட்டத்தில் எந்தெந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டக் கதவுகள் திறக்கப்போகின்றன என்பதை இந்தத் தொகுப்பில் விரிவாகக் காண்போம்.
ரிஷப ராசியினருக்கு குருவின் இந்த நட்சத்திர மாற்றம் தைரியம், தன்னம்பிக்கை மற்றும் புதிய வாய்ப்புகளை அள்ளித் தரும். வியாபாரத்தில் புதிய தொடர்புகள் ஏற்பட்டு தொழில் விரிவடையும். நீங்கள் மேற்கொள்ளும் சிறிய தூரப் பயணங்கள் உங்களுக்கு நல்ல லாபத்தை தேடித்தரும். உடன்பிறந்தவர்களின் முழு ஆதரவு கிடைக்கும். நீண்ட நாட்களாகத் திட்டமிட்ட ஒரு முக்கிய காரியம் வெற்றிகரமாக நிறைவேறும். பொருளாதார நிலை படிப்படியாக உயரும்.
உங்கள் ராசியிலேயே குரு பகவான் உச்சம் பெற்று பூச நட்சத்திரத்தின் 2ஆம் பாதத்திற்கு மாறுவதால், உங்களது செல்வாக்கு பலமடங்கு உயரும். இதுவரை உங்களை வாட்டி வதைத்த தாழ்வு மனப்பான்மை நீங்கி, தம்பிக்கை அதிகரிக்கும். நீண்ட நாட்களாகத் தடைப்பட்டு நின்ற காரியங்கள் அனைத்தும் இனி மளமளவென வேகம் எடுக்கும். உத்தியோகத்திலும், தொழிலிலும் புதிய ஜாக் பாட் வாய்ப்புகள் தேடி வரும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும், நிம்மதியும் நிலைத்திருக்கும். சமுதாயத்தில் அந்தஸ்து உயரும்.
கன்னி ராசி நேயர்களுக்கு இந்த குரு கோச்சாரம் லாப ஸ்தானத்தை (11ஆம் வீடு) வலுப்படுத்துகிறது. இதனால் பண வரவிற்குப் பஞ்சமிருக்காது. புதிய வருமான ஆதாரங்கள் உருவாகும். நீண்ட நாட்களாக வராமல் நின்ற பழைய கடன்கள் மற்றும் பாக்கிகள் கைக்கு வந்து சேரும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்குப் புதிய பொறுப்புகளும், அதற்கேற்ற மரியாதையும் தேடி வரும். தொழிலை விரிவாக்கம் செய்வதற்கான சாதகமான சூழல் அமையும். சமூகத்தில் மதிப்பும், பெரிய மனிதர்களின் ஆதரவும் உங்களுக்குப் பெரும் பலமாக மாறும்.
விருச்சிக ராசியினருக்கு இந்த நட்சத்திரப் பெயர்ச்சி பாக்கிய ஸ்தானத்தை (9ஆம் வீடு) அசைக்க முடியாத அளவிற்கு பலப்படுத்துகிறது. நீங்கள் தொட்டதெல்லாம் துலங்கும். உங்கள் கடின உழைப்பிற்கான முழு பலனும், அங்கீகாரமும் இப்போது கிடைக்கும். ஆன்மீகக் காரியங்களில் ஈடுபாடு அதிகரிக்கும். தூர தேசப் பயணம் அல்லது வெளிநாடு தொடர்பான விஷயங்களில் இருந்து உங்களுக்கு நல்ல செய்திகள் வந்து சேரும். உத்தியோகத்தில் பதவி உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. உயர் அதிகாரிகளின் பாராட்டுகளும், முழு ஒத்துழைப்பும் உங்களுக்குக் கிடைக்கும்.
மீன ராசி நேயர்களுக்கு இந்த குரு பெயர்ச்சி பஞ்சம ஸ்தானத்தை (5ஆம் வீடு) வலுவூட்டுகிறது. கல்வி, போட்டித் தேர்வுகள், பிள்ளைகளின் நலம் மற்றும் முதலீடுகள் சார்ந்த விஷயங்களில் நீங்கள் எதிர்பார்க்காத அளவிற்குச் சிறப்பான நற்பலன்கள் கிடைக்கும். காதல் உறவுகளில் இருந்த கசப்புகள் நீங்கி இனிமை கூடும். கலை மற்றும் படைப்புத் துறை சார்ந்தவர்களுக்குப் புதிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும். புதிய தொழில் அல்லது ஸ்டார்ட்-அப் தொடங்க நினைப்பவர்களுக்கு இந்த காலகட்டம் மிகவும் சாதகமானதாக அமையும்.
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