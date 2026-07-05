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குரு பெயர்ச்சியால் ஜூலை 19 வரை இந்த 5 ராசிகளுக்கு பண மழை... அதிர்ஷ்டம் உச்சத்தில்!

Guru Peyarchi Palangal: கடக ராசியில் உச்சம் பெற்றுள்ள குரு பகவான் பூச நட்சத்திரத்தின் 2ஆம் பாதத்திற்கு மாறியுள்ளதால், ஜூலை 19 வரை ரிஷபம், கடகம், கன்னி, விருச்சிகம், மீனம் ஆகிய 5 ராசிகளுக்குப் பண வரவும், அதீத அதிர்ஷ்டமும் கிடைக்கவுள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Jul 05, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 04:46 PM IST
குரு பெயர்ச்சியால் ஜூலை 19 வரை இந்த 5 ராசிகளுக்கு பண மழை... அதிர்ஷ்டம் உச்சத்தில்!
Image Credit: Image Source: XSource: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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